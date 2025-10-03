Procesan a cuatro personas capturadas con armas de fuego largas, chalecos y 27 vehículos en Nayarit

Algunos de os vehículos asegurados (FGR)

Un total de cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, fueron vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con posesión de armas. Los cuatro fueron asegurados en Nayarit junto con 27 vehículos.

Un juez determinó la vinculación a proceso en contra de Jonathan “P” y Axel “C”, ambos mayores de edad, por su supuesta responsabilidad en en los delitos de portación de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. A dichos sujetos se les dictó prisión preventiva.

Mientras que a los adolescentes Eduardo “L” y Juan “O” se les vinculó por portación de arma de fuego y posesión de cargadores y cartuchos, también de uso exclusivo. Los dos fueron ingresados al Centro de Internamiento para Personas Adolescentes (CIPA), detalló la Fiscalía General de la República (FGR) el 2 de octubre.

Cuatro sujetos detenidos con casi 30 vehículos

Dos de los procesados son adolescentes Crédito: FGR

Reportes de medios locales registraron, el 17 de septiembre pasado, la detención de cuatro sujetos en inmediaciones de la calle Allende y Veracruz de Xalisco como resultado de un despliegue de agentes de seguridad en la zona donde está ubicado un taller conocido como El Molino.

El informe oficial refiere que a los cuatro capturados les fueron aseguradas armas de fuego largas, cargadores, cartuchos chalecos tácticos y fornituras. Al interior del inmueble fue hallada otra arma de fuego, cargadores y cartuchos.

Dentro del lugar los agentes también encontraron 27 vehículos, placas vehiculares, chalecos, tres celulares y marihuana. Elementos del Ejército, la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía de Investigación fueron los encargados del cateo. Los sujetos ahora procesados no han sido ligados con un grupo crimianl en específico.

Parte de lo asegurado (FGR)

Detenciones ligadas al CJNG en Nayarit

En el estado gobernado por Miguel Ángel Navarro Quintero han sido registradas detenciones de personas ligadas a grupos delictivos. El pasado 21 de agosto fue informada la captura de 14 personas en diferentes entidades del país (algunas relacionadas con el CJNG), entre ellas un presunto vendedor de armas minorista en Nayarit, identificado como Santiago de Jesús S. P.

Mientras que el 7 de julio fue anunciada la detención de Máximo “N”, un sujeto apodado El Max, presunto miembro del CJNG y quien estaría relacionado con ataques contra integrantes de un grupo delictivo rival. Dicho hombre fue asegurado junto con 20 kilogramos de marihuana, dos kilos y 600 dosis de cocaína y más de 600 mil pesos en efectivo.