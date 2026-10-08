Comisión Nacional de Búsqueda envía equipo especializado a Nayarit tras hallazgo de presunto centro de exterminio

Comisión Nacional de Búsqueda envía equipo especializado a Xalisco, Nayarit (Foto: Gobierno de Nayarit

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La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) envió un equipo técnico especializado a Nayarit para reforzar las labores de búsqueda y apoyar en el procesamiento de un predio ubicado en la comunidad de La Curva, municipio de Xalisco, donde la Fiscalía General del Estado reportó el hallazgo de un presunto “centro de exterminio”.

El despliegue federal busca contribuir al procesamiento del sitio de manera rigurosa y ágil, además de fortalecer la coordinación con las autoridades estatales encargadas de las investigaciones sobre los casos de personas desaparecidas.

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El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, señaló que la búsqueda de personas desaparecidas constituye una prioridad nacional para el gobierno federal y destacó la importancia de mantener el acompañamiento a las familias durante las investigaciones.

Fiscalía de Nayarit investiga posible incineración de restos

Xalisco Nayarit Desapariciones centro de exterminio (especial)

El pasado martes, la titular de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, Ludmila Heredia Verdugo, informó sobre el hallazgo del predio en La Curva y explicó que su procesamiento comenzó el 3 de octubre, con la participación de madres buscadoras.

De acuerdo con la fiscal, en el lugar se investiga la posible incineración de restos humanos, mientras que durante las diligencias ya fueron localizadas prendas de vestir.

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El hallazgo generó atención debido a que el sitio podría estar relacionado con la desaparición de personas, aunque hasta el momento las autoridades no han establecido de manera definitiva el número de posibles víctimas ni su identidad.

Por ello, las investigaciones periciales continuarán para determinar qué ocurrió en el predio y establecer si existen restos humanos u otros indicios que permitan avanzar en la identificación de personas desaparecidas.

CNB dará seguimiento a las investigaciones

Xalisco Nayarit Desapariciones centro de exterminio (especial)

Ante el reporte de la Fiscalía estatal, la CNB informó que su personal permanecerá atento al desarrollo de las diligencias y trabajará de manera coordinada con las autoridades de Nayarit para fortalecer las acciones de búsqueda.

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La dependencia federal precisó que la investigación ministerial y los trabajos periciales destinados a determinar el número y la identidad de las posibles víctimas corresponden a la Fiscalía General del Estado de Nayarit.

La CNB señaló que mantiene comunicación constante con la autoridad estatal para dar seguimiento a los avances y contribuir con las capacidades técnicas disponibles en materia de búsqueda.

El equipo especializado enviado a Nayarit también tendrá como objetivo apoyar el procesamiento del terreno y aportar elementos que permitan documentar los indicios encontrados en el sitio.

Acompañamiento a familias de personas desaparecidas

Xalisco Nayarit Desapariciones centro de exterminio (especial)

La Comisión Nacional de Búsqueda reiteró su compromiso de acompañar a las familias de personas desaparecidas y contribuir para que tengan acceso a información verificada y oportuna sobre el avance de las investigaciones.

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La presencia de madres buscadoras durante el procesamiento del predio también forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer la búsqueda y documentar posibles indicios relacionados con personas desaparecidas.

Mientras continúan las diligencias, las autoridades deberán establecer mediante análisis periciales si los indicios encontrados corresponden a restos humanos, cuántas posibles víctimas estarían relacionadas con el sitio y, en su caso, avanzar en su identificación.

Por ahora, la Fiscalía de Nayarit mantiene abierta la investigación sobre el predio de La Curva, Xalisco, mientras la CNB dará seguimiento a las labores y reforzará la coordinación institucional para esclarecer los hechos.