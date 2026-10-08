“Solo aceptan dos mascotas”: perro abandonado en Santa María la Ribera encuentra nuevo hogar gracias a las redes

Una nota manuscrita colgada del collar del perro Kelleb explica los motivos de su abandono en la Ciudad de México y solicita apoyo para no dejarlo en la calle. (X)

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Un perro llamado Kelleb fue abandonado en una jardinera de la colonia Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, acompañado de un mensaje en el que sus anteriores responsables explicaban por qué ya no podían mantenerlo.

La historia se difundió rápidamente en redes sociales y terminó con una noticia favorable para el lomito: encontró un nuevo hogar y quedó bajo resguardo.

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El caso fue dado a conocer por una usuaria de X identificada como Zuleyka, quien compartió la situación del animal y posteriormente informó sobre su estado.

¿Qué pasó con Kelleb?

De acuerdo con el mensaje dejado junto al perro, Kelleb había sido rescatado previamente y llevado a una vivienda donde ya había otros dos animales.

El problema surgió cuando sus responsables tuvieron que mudarse. El nuevo departamento que consiguieron únicamente permitía tener dos mascotas y, según explicaron, Kelleb no podía convivir con otros perros debido a sus características como animal de guardia y protección.

Un mensaje manuscrito sujeto al arnés del perro Kelleb explica la necesidad de encontrarle un nuevo hogar debido a una mudanza. (X)

El letrero colocado junto al lomito pedía evitar que terminara en la calle:

“Fui rescatado, pero en la casa que me llevaron había un perro y una perra. Se van a mudar de casa y el departamento donde pudieron rentar solo aceptan dos mascotas. Soy un perro noble, pero como soy de guardia y protección no puedo estar con otros perros. Por favor, ten la bondad de no dejarme en la calle”.

La fotografía y el mensaje provocaron preocupación entre usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a buscar una alternativa para evitar que Kelleb permaneciera abandonado en la vía pública.

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Kelleb queda bajo resguardo

La primera actualización del caso señaló que un vecino llamado Erik se hizo cargo temporalmente del perro mientras se buscaba una solución definitiva.

Sin embargo, la situación de salud de Kelleb resultó más delicada de lo esperado. Zuleyka informó que el animal presentaba problemas pulmonares, anemia y parásitos, por lo que comenzó a recibir tratamiento veterinario.

“Ya se encuentra resguardado por un vecino llamado Erik, está muy enfermito de sus pulmones, anémico y con muchos animalitos en la panza. Ya está en tratamiento y si gustan apoyar al chico con gusto les comparto información. Se llama kelle”, escribió la usuaria.

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Luego de que el caso se volviera viral, Kelleb, encontró un nuevo hogar. (X)

El perro abandonado en Santa María la Ribera ya tiene hogar

La difusión del caso permitió que Kelleb dejara atrás la jardinera donde fue encontrado y pasara a un entorno seguro. Además del resguardo, ahora recibe atención para enfrentar los problemas de salud detectados.

La historia de Kelleb comenzó con un abandono explicado en un letrero, pero terminó movilizando a vecinos y usuarios de redes sociales. El perro ya no está solo en la calle y cuenta con atención mientras avanza su recuperación, después de que su caso se hiciera viral en Santa María la Ribera.