Convocan a foro regional de mujeres para impulsar la equidad de género y derechos en Oaxaca

Listo el Foro regional de mujeres en Oaxaca sobre liderazgo y equidad de género (especial)

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Mujeres líderes de México y otros países se harán presentes en Oaxaca como parte de la primera edición itinerante del foro regional, encuentro que reunirá voces del arte, la tecnología, la economía y la defensa de los derechos de las mujeres bajo el lema “Raíces por La Paz: Cultura, Cuidados y Comunidad”.

La Alameda de León será el punto central de esta jornada organizadas por líderes mexicanas, que busca visibilizar el papel de las mujeres oaxaqueñas en la construcción de paz, el desarrollo de sus comunidades y el fortalecimiento de la economía local.

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El foro de Decididas 2026, llega a Oaxaca como antesala de la reunión anual que se realiza en la Ciudad de México y plantea llevar la conversación sobre liderazgo femenino a los territorios donde, de acuerdo con sus organizadoras, se están generando transformaciones desde lo local.

“Las mujeres de Oaxaca construyen paz día a día, organizan a sus comunidades, sostienen la economía local, enseñan lo que saben. Queremos que México y el mundo lo reconozcan y lo valoren”, señaló Bárbara Arredondo Ayala.

El alcalde de Oaxaca, Raymundo Chagoya Villanueva apoyó el foro regional de Decididas 2026 (FB)

Uno de los temas centrales será la independencia económica de las mujeres como una herramienta para prevenir y enfrentar situaciones de violencia. Arredondo Ayala destacó que contar con ingresos propios puede ampliar las alternativas de las mujeres y fortalecer su capacidad para tomar decisiones.

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“Una mujer sin ingresos propios tiene menos opciones para salir de la violencia. Por eso hablamos de independencia económica como un paso hacia la prevención. Oaxaca nos recuerda que los grandes cambios se construyen desde lo local”, indicó la también activista.

Por su parte el alcalde de Oaxaca, Raymundo Chagoya dijo que este evento es una gran oportunidad para escuchar a ponentes que compartirán ideas y experiencias sobre el liderazgo de las mujeres, su crecimiento económico, la equidad de género y el impacto social.

“Queremos que estas conversaciones abran caminos y se traduzcan en más oportunidades para las mujeres”, destacó el alcalde.

Fechas del evento

En el foro regional Oaxaca 2026, busca la participación de mujeres líderes locales e internacionales (especial)

El encuentro contará con la participación de mujeres líderes con trayectoria internacional en distintas áreas. Entre ellas se encuentra Molly Gochman, artista estadounidense cuya obra aborda el tema de los cuidados, y Catherine Gund, cineasta y fundadora y directora de Aubin Pictures.

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También participará Marcelina Bautista, activista y directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), así como Ana Tribin, economista vinculada con Women, Business, and the Law del Banco Mundial.

El encuentro se realizará los 16 y 17 de octubre en la Alameda de León, mientras la organización prepara una segunda reunión en la Ciudad de México.

A ellas se sumarán otras mujeres reconocidas de México y otros países, quienes compartirán experiencias y perspectivas sobre los retos que enfrentan las mujeres y las estrategias que han permitido generar cambios en sus comunidades y sectores.

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Cultura, cuidados y comunidad

Decididas 2026 en Oaxaca, fechas (especial)

Bajo el concepto “Raíces por La Paz”, se busca poner en el centro tres elementos: cultura, cuidados y comunidad, con una mirada que conecta las experiencias de las mujeres en Oaxaca con discusiones de alcance nacional e internacional.

La apuesta de esta primera edición itinerante es reconocer que muchas de las transformaciones sociales comienzan en espacios comunitarios y que las mujeres desempeñan un papel fundamental en su construcción.

Con Oaxaca como primera sede, Decididas 2026 llevará durante dos días sus conversaciones y actividades a un espacio público emblemático de la capital oaxaqueña, para conectar a líderes, creadoras, activistas y mujeres de distintas comunidades.

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