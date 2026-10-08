La mexicana Cristina Rivera Garza se queda sin el Nobel de Literatura por segundo año consecutivo a pesar de estar entre las favoritas

América Latina extiende a 16 años su ausencia en el palmarés del Nobel, el último laureado de la región fue el peruano Mario Vargas Llosa en 2010. (Cultura Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León)

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El Premio Nobel de Literatura 2026 fue para la canadiense Anne Carson, con lo que Cristina Rivera Garza se quedó sin el galardón por segundo año consecutivo pese a figurar entre las favoritas de las casas de apuestas. Además de la escritora mexicana, de 62 años, otro nombre que sonaba como fuerte candidata era el de la argentina Samanta Schweblin.

La Academia Sueca distinguió a la poeta canadiense en el anuncio realizado este jueves en Estocolmo. El año pasado, el reconocimiento había recaído en el húngaro László Krasznahorkai, con lo que se mantiene sin representantes latinoamericanos desde 2010.

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Una segunda candidatura que no alcanzó

Rivera Garza ya había sonado como posible ganadora en la edición 2025 del premio, cuando el galardón terminó en manos de Krasznahorkai. Este año volvió a integrar las quinielas internacionales, esta vez junto a nombres como la china Can Xue, el japonés Haruki Murakami, el español Enrique Vila-Matas y el australiano Gerald Murnane.

La autora, originaria de Matamoros, Tamaulipas, acumula más de tres décadas de trabajo entre novelas, ensayos y poesía. Su obra entrelaza la ficción con la investigación histórica y documental, un sello reconocido por la crítica literaria en español.

La escritora mexicana figuraba entre las favoritas junto a Samanta Schweblin, pero la Academia Sueca otorgó el galardón a Ann Carson en el anuncio de este jueves en Estocolmo. (Foto: EFE)

El Pulitzer que la proyectó internacionalmente

En 2024, Rivera Garza obtuvo el Premio Pulitzer de No Ficción por El invencible verano de Liliana, libro en el que reconstruye el feminicidio de su hermana Liliana Rivera Garza, ocurrido cuando esta tenía 20 años. La obra se basa en documentos personales y testimonios recabados por la propia autora.

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Ese reconocimiento consolidó su presencia en el circuito literario internacional y renovó las expectativas sobre una eventual candidatura al Nobel. A la distinción del Pulitzer se suman el Premio Xavier Villaurrutia, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz y el Premio Roger Caillois, obtenidos a lo largo de su carrera.

Entre los títulos más reconocidos de la autora están Nadie me verá llorar, ambientada en el mundo de la locura y la marginación social en el México de principios del siglo XX, y Autobiografía del algodón, novela sobre una huelga de agricultores en la frontera entre México y Estados Unidos ocurrida en la década de 1930.

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Su bibliografía incluye además una colección de ensayos escritos durante la guerra contra el narcotráfico en México, en la que la autora aborda el dolor social y personal producido por la violencia en el país. Sus libros han sido traducidos a decenas de idiomas.

América Latina sigue sin un Nobel desde hace 16 años

Pese al Pulitzer obtenido en 2024 por El invencible verano de Liliana, la autora tamaulipeca no logró el reconocimiento que ya se le había escapado en la edición 2025. (Fernando Bruno / MALBA)

El último autor de la región en recibir el Premio Nobel de Literatura fue el peruano Mario Vargas Llosa, en 2010. Con la decisión de este año, la ausencia de autores latinoamericanos en el palmarés se extiende a 16 años consecutivos.

La Academia Sueca mantiene en secreto durante medio siglo los nombres de los candidatos y las deliberaciones del jurado, por lo que las listas de favoritos difundidas por medios y casas de apuestas corresponden únicamente a especulaciones. Pese a ello, la presencia de autores latinoamericanos entre esos pronósticos se repitió este año, con los nombres de Rivera Garza y Schweblin entre los más mencionados.

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Docencia en Estados Unidos y una carrera en construcción

Rivera Garza reside desde hace varios años en Estados Unidos, donde combina la escritura con la docencia universitaria. Analistas literarios habían señalado un posible regreso de autores de la región a las consideraciones de la Academia Sueca, expectativa que no se confirmó en esta edición del premio.

La escritora continúa con su producción literaria sin que, por el momento, haya confirmado nuevos proyectos relacionados con la atención generada por su segunda nominación consecutiva al galardón.