Cárteles mexicanos necesitarán reclutar 500 personas por semana para 2027, revela investigación

El estudio académico que sirve de base a la proyección de Azaola calculó entre 350 y 370 reclutas semanales para el periodo 2012-2022, cuando los cárteles mexicanos sumaban 175,000 integrantes. (Jovani Pérez/Infobae México)

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Las organizaciones criminales en México, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), necesitarán reclutar 500 personas por semana hacia 2027 para compensar sus bajas por arrestos y homicidios y seguir operando, según una proyección de la antropóloga Elena Azaola.

La cifra, más alta que la calculada originalmente por un estudio científico, implica que las filas del crimen organizado en conjunto podrían superar los 220,000 integrantes en el corto plazo.

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Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, presentó el dato con la periodista Marcela Turati para la investigación “El Algoritmo Reclutador”, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y publicada por Quinto Elemento Lab.

El estudio original de Science que puso las cifras sobre la mesa

Un modelo matemático publicado por la revista Science en 2023 calculó que los cárteles mexicanos sumaban 175,000 integrantes, cifra que los ubicaría como el quinto empleador del país, por encima de Pemex y Oxxo Foto: Infobae México

La cifra de 500 que circula en el reportaje de Turati tiene su origen en un trabajo académico distinto: el estudio que la revista Science publicó el 21 de septiembre de 2023, firmado por el matemático Rafael Prieto-Curiel junto con Gian Maria Campedelli y Alejandro Hope.

El equipo de Prieto-Curiel construyó un modelo con cuatro variables: reclutamiento, arrestos, homicidios y retiro de miembros. Para alimentarlo, analizaron estadísticas de homicidios y encarcelamiento entre 2012 y 2022, asumiendo que los integrantes de cárteles representan el 10% de las víctimas de homicidio y el 5% de los encarcelados en ese periodo.

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El resultado del modelo fue que los cárteles mexicanos perdían, en promedio, cerca de 200 miembros por semana debido a detenciones y asesinatos. Para compensar esas bajas y seguir creciendo al ritmo observado en la década analizada, el estudio calculó que las organizaciones debían reclutar entre 350 y 370 personas semanales.

Con ese ritmo de reemplazo, los cárteles pasaron de 115,000 a 175,000 miembros entre 2012 y 2022, de acuerdo con el estudio. Esa cifra los convertiría en el quinto empleador más grande del país, por encima de Pemex y Oxxo, y solo detrás de FEMSA, Walmart, Manpower y América Móvil.

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Prieto-Curiel explicó en entrevista con el medio AS/COA que el modelo no es una predicción exacta de casos individuales. “No es un modelo perfecto. No te dice exactamente que Juan y Pedro están siendo reclutados hoy”, afirmó el investigador. Añadió que se trata de “un marco global para entender la dinámica de los cárteles”, sujeto a fluctuaciones según los choques de violencia en cada región del país.

El propio estudio de Science ya proyectaba un crecimiento hacia 2027. Bajo las políticas actuales centradas en detenciones, el modelo anticipaba que los cárteles crecerían 26% para ese año, con un aumento del 40% en las víctimas. Los autores concluyeron que la única estrategia capaz de reducir la violencia es disminuir el reclutamiento, no multiplicar los arrestos.

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Azaola actualiza el modelo

Una persona reclutada por el crimen organizado tiene una probabilidad más de 100 veces superior de convertirse en víctima de homicidio frente a cualquier otro joven del país, según la antropóloga (Crédito: UNICEF)

Según el reportaje de Marcela Turati, Azaola toma como base ese estudio de Science, pero actualiza sus números con información más reciente sobre la escala del fenómeno.

La antropóloga calcula que, hacia 2027, las organizaciones criminales necesitarán captar 500 personas por semana, un salto de entre 130 y 150 reclutas semanales respecto a la cifra original del estudio académico.

Con ese ritmo de captación, Azaola proyecta que las filas del crimen organizado sumarán más de 220,000 integrantes hacia 2027, unos 45,000 más que los 175,000 calculados por el estudio de Science para 2022.

Azaola señaló, según declaraciones citadas por Turati en Quinto Elemento Lab, que no existe duda de que el reclutamiento forzado constituye hoy la primera causa de las desapariciones en México.

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La antropóloga añadió que una persona reclutada tiene una probabilidad más de 100 veces superior de convertirse en víctima de homicidio frente a cualquier otro joven del país.

En una charla virtual organizada en agosto de 2026 por Quinto Elemento Lab y la organización “A dónde van los desaparecidos”, Azaola detalló cifras adicionales sobre el fenómeno. La investigadora señaló que en el sexenio pasado desaparecieron 7,179 menores de edad en el país, “la gran mayoría reclutados por grupos criminales”.

Azaola agregó que otras 46,000 personas de entre 19 y 29 años desaparecieron también mayormente por reclutamiento en ese mismo periodo, mientras que 67,000 personas de ese rango de edad fueron asesinadas.

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Videojuegos y máquinas en comercios se suman a las redes sociales como vía de enganche

Videojuegos como Free Fire y Roblox, además de máquinas instaladas en comercios pequeños, se suman a las redes sociales como vías de enganche. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

El ritmo de reclutamiento que calculan tanto el estudio de Science como Azaola no se explica solo por las ofertas falsas de empleo en redes sociales. En una presentación realizada en agosto de 2026 en el Colegio de San Ildefonso, Azaola y Turati documentaron nuevas modalidades de captación.

Entre ellas se encuentra el uso de videojuegos como Free Fire y Roblox, además de máquinas de videojuegos instaladas en comercios pequeños como tiendas y papelerías. Según explicó Azaola, esos espacios funcionan como puntos de observación para integrantes del crimen organizado, quienes identifican a los menores que acuden con frecuencia.

El primer contacto con esos menores suele presentarse como un gesto de amabilidad, como regalar monedas para seguir jugando. Una vez establecido el vínculo, los reclutadores ofrecen dinero o drogas, principalmente metanfetamina, con el objetivo de generar una dependencia emocional y física que facilite el control sobre la víctima, de acuerdo con la antropóloga.

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Azaola sostuvo en ese mismo encuentro que los grupos criminales también utilizan plataformas como TikTok, Facebook, X e Instagram para el primer contacto, antes de trasladar la conversación a aplicaciones con menor moderación, como Discord, WhatsApp o Telegram. La investigadora remarcó que el problema no se resolverá únicamente con penas más severas, sino con políticas públicas que prevengan el reclutamiento desde edades tempranas.

El vacío legal impide procesar el reclutamiento forzado como delito

Rancho Izaguirre, el centro de reclutamiento del CJNG. (ULISES RUIZ / AFP)

El crecimiento de las organizaciones criminales que se proyecta ocurre en un país donde el reclutamiento forzado no está tipificado como delito federal.

Juan Martín Pérez, director de Tejiendo Redes Infancia, explicó a Turati que se han presentado más de 50 iniciativas de ley en el Congreso federal y en congresos estatales para crear esa figura legal, sin éxito hasta octubre de 2026.

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Pérez sostuvo que el problema de fondo no es el contenido puntual que circula en redes sociales, sino el modelo de negocio de las plataformas digitales, que capturan datos y atención de los usuarios sin supervisión externa.

El Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas solicitó formalmente a México tipificar el reclutamiento forzado en 2011, 2015 y 2024, sin que el Congreso avanzara en ese sentido.

Solo tres entidades federativas, Jalisco, Zacatecas e Hidalgo, aprobaron legislación local contra el fenómeno, aunque esas leyes estatales no tienen facultad para regular a las plataformas digitales, una atribución que corresponde exclusivamente a la federación.