México

Memo Schutz y Vero rompen el silencio sobre su matrimonio y el shippeo con Brianda Deyanara

La pareja llegó a la fiesta de Galilea Montijo y respondieron a los rumores de ‘shippeo’ que hubo dentro del reality

Memo Schutz
La pareja llegó a la fiesta de Galilea Montijo y respondieron a los rumores de ‘shippeo’ que hubo dentro del reality. (Captura de pantalla YouTube)
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Memo Schutz y Verónica Fonseca defendieron su matrimonio de más de 15 años ante los medios, durante la fiesta de Galilea Montijo, y descartaron cualquier tensión por los rumores de coqueteo que vincularon al comentarista con Brianda Deyanara dentro de La Casa de los Famosos México 2026. La pareja llegó junta a la celebración, con atuendos combinados en tonos rosas.

“Somos un matrimonio muy sólido”, aseguró Verónica Fonseca

Ante las preguntas sobre la estabilidad de la relación tras la transmisión del reality, Fonseca fue tajante: “La verdad es que nosotros somos un matrimonio muy sólido, de más de veintitrés años”. La esposa del comentarista atribuyó las versiones sobre supuestos problemas a la dinámica propia del encierro.

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“Es una dinámica interna que nosotros tenemos y de preocupación de él, de que hace mucho que no nos veíamos y que, pues estábamos platicando las preocupaciones familiares, pero todo está muy bien”, explicó. Sobre las bromas que circularon dentro de la casa, descartó cualquier molestia: “No, yo lo conozco perfecto, sé cómo estamos de sólidos como matrimonio y sé cómo valora la familia, entonces estamos tranquilos”.

Un hombre con sudadera turquesa mira a una mujer con vestido negro de encaje que sostiene una copa en un set de televisión
Verónica Fonseca calificó su matrimonio como "muy sólido" y aseguró que las versiones sobre problemas de pareja surgieron de la dinámica interna del reality. (Facebook:)

Memo Schutz respondió a las críticas sobre su comportamiento en el reality

El comentarista, que obtuvo el segundo lugar de la competencia, habló sobre cómo vivió los señalamientos en redes sociales durante su participación. “Yo me quedo con todo lo bueno. El tema es el respeto, el respeto hacia absolutamente todos”, dijo Schutz ante los medios.

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El conductor remarcó que las dinámicas del programa involucran a terceros ajenos al concurso. “Uno puede estar a favor o en contra, pero yo creo que el respeto es fundamental, porque aquí está el tema personal con uno, pero también hay esposas, hay hijos”, señaló.

Schutz se refirió también al apodo que le pusieron dentro de la competencia, vinculado a su comportamiento dramático frente a cámaras. “Son parte de las herramientas que me daba el juego. Lo que yo quería hacer es tratar de desactivar momentos tensos”, explicó.

El comentarista reconoció las reacciones divididas que generó su actitud. “Sé que hay mucha gente que no le gusta, hay otros que sí, pero así soy y creo que al final con que a mi esposa le haya gustado...”, comentó entre risas, antes de agregar que su hijo lo regañó por su desempeño.

Fonseca asumió el cuidado de los cuatro hijos durante la estancia de Schutz en el reality

El comentarista deportivo Memo Schutz desmintió las versiones sobre un presunto romance con la influenciadora Brianda Deyanara.
El comentarista deportivo Memo Schutz desmintió las versiones sobre un presunto romance con la creadora de contenido Brianda Deyanara.

El conductor destacó el papel de su esposa mientras él permaneció diez semanas dentro de la casa más famosa de México. “Ella es la campeona, porque no solamente era mi persona de confianza, sino pues al quedarse con los cuatro chamacos, el estar corriendo de un lado para otro, también como gran profesionista”, afirmó.

Sobre los rumores de coqueteo con Brianda Deyanara, que se intensificaron durante las últimas semanas del encierro por la convivencia en espacios como la suite del líder, la pareja ya se había pronunciado previamente ante medios. Fonseca “manifestó públicamente su respaldo al comunicador y sostuvo que en ningún momento percibió situaciones de incomodidad por la relación de apoyo entre su cónyuge y la joven creadora de contenido”.

El propio Schutz había comparado ese vínculo con una relación fraternal. El comentarista declaró: “Bueno, mira, Bri es como mi hermanita, tengo una hermana más o menos de la edad y yo la quiero mucho, la admiro”. Brianda, por su parte, calificó las versiones de romance como “tremenda barbaridad” en declaraciones.

Memo Schutz dejó abierta la posibilidad de participar nuevamente en un reality

Consultado sobre un eventual regreso al programa, el comentarista no descartó la opción, aunque condicionó la decisión al consenso familiar. “Nunca digas nunca, pero eso tendría que platicar acá con mi esposa, tendríamos que platicar con los niños, pero por ahora muy contento”, respondió.

El conductor añadió que su objetivo desde el inicio de la competencia fue trascender su perfil como comentarista deportivo. “Buscábamos a nivel familiar, pero a nivel profesional, encontrar la manera de ir más allá del deporte, creo que lo conseguimos y pues ya veremos más adelante”, concluyó.

Sobre un eventual casting para una telenovela, tema que surgió tras su paso por el reality, Schutz respondió con humor: “A mí me quieren una telenovela, si me la paso durmiendo. ¿Qué van a querer hacer?”. El comentarista también se refirió a la operación financiera familiar derivada de su ausencia, al señalar que ya se cuadraron los gastos tras las “operaciones y situaciones” del periodo.

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