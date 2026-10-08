¿Recuerdas a Edgar? El protagonista del primer video viral de México volvió a caer, pero ahora por amor

Edgardo Martínez Esparza, mejor conocido por el video de ‘La caída de Edgar’ subido hace más de 20 años, celebrará próximamente su boda. (Instagram)

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Más de dos décadas después de convertirse en uno de los primeros fenómenos virales de internet en México, Edgardo Martínez Esparza, mejor conocido como Edgar, está nuevamente en el centro de la conversación. Esta vez no hay río, empujones ni un grito de “¡ya güey!”, sino una boda.

El regiomontano anunció que se casará con la arquitecta Valeria Bermea el próximo sábado 10 de octubre. La pareja hizo público su compromiso en mayo de 2025, cuando compartieron imágenes de la pedida de mano junto a familiares y amigos.

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De acuerdo con lo revelado por Bermea, la ceremonia tendrá lugar en Cuatro Ciénegas, Coahuila.

El regiomontano anunció que se casará con la arquitecta Valeria Bermea el próximo sábado 10 de octubre. (Instagram: soyedgar83)

Anuncio de su boda

Edgar habló recientemente sobre los preparativos de su boda durante una entrevista en el podcast del creador Alejandro Villanueva Madness, publicada a mediados de septiembre.

En la conversación, el ahora adulto recordó cómo las tendencias de internet cambian a una velocidad que habría sido difícil imaginar cuando su propio video se convirtió en un fenómeno.

“Ahorita me estoy a punto de casar y estoy guardando videos de cosas de bodas que quieres meterle. Y desde hace un año vas metiendo. Hace ratito me metí y ni me acordaba que había guardado esto. Eran cosas que estaban de moda en su momento hace un año, pero, por lo mismo que hay todo el tiempo nuevas, nuevas cosas, se te olvida. Ya nada te sorprende. Es una dopamina de ratitos y se te olvida”, expresó.

A los 32 años, Edgar está muy lejos del niño de 11 años que apareció en aquel video que terminó marcando una época de internet en México.

Edgar comparte detalles sobre los preparativos de su boda durante una entrevista transmitida en un podcast. (YouTube)

El video que lo volvió un fenómeno

La grabación surgió durante unas vacaciones en San Carlos, una pequeña comunidad cercana a Monterrey donde Edgar pasaba Semana Santa con su familia. Su primo Raúl acostumbraba grabar las actividades familiares para después mostrar una especie de película a sus parientes.

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La inspiración de aquella ocasión fue Piratas del Caribe. Edgar llevaba un palo que utilizaba como espada mientras sus primos grababan la escena. Sin embargo, alguien decidió jugarle una broma y lo empujó cuando caminaba sobre un tronco.

“Yo termino escena cuando digo ‘ya nada’. No se me borra la imagen de cuando iba cayendo”, recordó Edgar.

El video original duraba cerca de tres minutos. Su primo quiso enviarlo al programa Ay Caramba de TV Azteca, pero su tío no estuvo de acuerdo. Finalmente, la grabación terminó en YouTube, plataforma que entonces todavía estaba lejos de convertirse en el gigante que es actualmente.

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Edgar tenía 11 años cuando el video comenzó a circular. A través de Messenger se enteró de que ya acumulaba alrededor de 20 mil reproducciones.

La fama llegó acompañada de burlas en la escuela, entrevistas, apariciones en televisión e incluso un comercial para Gamesa. Durante un tiempo fue una celebridad local, aunque con los años dejó de ser reconocido por la calle.

Edgar es recordado como el primer video viral en México. (YouTube)

¿Qué pasó con el niño que lo tiró?

La identidad del responsable de aquella caída nunca se convirtió en un misterio de película. Era amigo de uno de los primos de Edgar y se encontraba por primera vez en el rancho.

El problema es que después de aquel episodio perdieron completamente el contacto.

“No, pues yo, yo fíjate que yo le, le perdí la pista a él. O sea, te digo, es que él era amigo de un primo, güey”, explicó Edgar.

También contó que preguntó por él a sus primos, pero tampoco tenían información. “No, no, no, nosotros cortamos relación con él y no, no hemos sabido nada de él”, le respondieron.

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Así quedó aquella historia: el niño que empujó a Edgar desapareció de su vida, mientras la caída quedó congelada en internet durante más de 20 años.

Ahora, el protagonista de aquel accidente viral vuelve a ser noticia por una caída completamente distinta: Edgar está a punto de decir “sí, acepto” frente al altar.