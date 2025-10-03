¿Por qué se viste de rosa el 3 de octubre? El origen detrás de la curiosa costumbre

Muchos jóvenes aprovechan el 3 de octubre y los días miércoles para vestir de rosa. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Cada 3 de octubre, las redes sociales se tiñen de rosa para celebrar el Mean Girls Day, una fecha no oficial que rinde homenaje a la película Mean Girls (2004), protagonizada por Lindsay Lohan y escrita por la comediante Tina Fey.

Aunque a primera vista puede parecer solo una moda pasajera, este día se ha convertido en todo un fenómeno cultural que año con año gana más relevancia, especialmente entre las generaciones que crecieron viendo esta icónica cinta de los 2000.

El origen de esta celebración es tan simple como memorable. En una escena de la película, el personaje de Cady Heron (interpretado por Lohan), está en plena clase junto a su interés romántico, Aaron Samuels.

Esta película ha influido en la cultura popular a través de las redes sociales. Foto: (iStock)

Él le pregunta la fecha y ella responde: “Es 3 de octubre”. Esta breve línea, aparentemente sin importancia, fue capturada por los fanáticos como un momento clave que, con el paso del tiempo, se volvió uno de los más citados y compartidos en redes sociales.

Pero el 3 de octubre no es la única razón por la que Mean Girls sigue siendo tema de conversación casi dos décadas después de su estreno. Uno de los códigos más famosos de la película es la frase: “On Wednesdays we wear pink” (“Los miércoles vestimos de rosa”).

Esta regla, impuesta por “Las Plásticas” —el grupo más exclusivo y superficial del instituto— se convirtió en una de las citas más populares y repetidas del cine juvenil. Así, vestir de rosa cada miércoles se volvió una especie de ritual entre fans de la película, especialmente en redes sociales, donde miles de usuarios suben fotos usando este color como tributo.

Cuando el 3 de octubre cae en miércoles, el fenómeno alcanza su máxima expresión: fans de todo el mundo combinan ambas referencias usando rosa en una fecha que ya es sagrada para los amantes de esta cinta. Sin embargo, incluso cuando no coincide con ese día de la semana, el color rosa sigue siendo el código visual para conmemorar tal día.

Esta película ha dado vida a la tradición de vestir de rosa el 3 de octubre. Foto: (iStock)

Lo que comenzó como una simple escena se transformó en un símbolo cultural. Mean Girls no solo fue un éxito en taquilla, también dejó un legado que abarca temas como la presión social, la identidad en la adolescencia y la crítica al elitismo en la escuela secundaria. Su impacto ha sido tal que incluso inspiró una versión musical de Broadway, consolidando su lugar en la cultura pop contemporánea.

Actualmente, esta celebración no solo es para quienes crecieron en los 2000. Nuevas generaciones se suman cada año al culto de Mean Girls, redescubriendo sus frases, sus personajes y su peculiar sentido del humor.

El 3 de octubre es, en definitiva, una excusa perfecta para recordar una película que, aunque ligera en apariencia, ha influido en la moda, el lenguaje y la cultura digital.