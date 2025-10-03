Maxine Woodside regaña a conductor por vetar a Belinda y este revira: “no nos ha dado una entrevista en 3 años”

Ernesto Buitrón defendió su postura, al recordar que la cantante también ha excluido a ‘Todo para la Mujer’ a pesar de que ahí “siempre han hablado bien de ella”. (Todo para la Mujer, YouTube / @belindapop, Instagram)

La polémica alrededor de Belinda sigue dando de qué hablar. Tras su regreso a la Ciudad de México, luego de desfilar en la Fashion Week de París, la cantante evitó dar entrevistas a la prensa que la esperaba en el aeropuerto, lo que desató críticas y abrió un debate en el programa Todo para la Mujer.

Durante la emisión, Ernesto Buitrón, uno de los colaboradores, sugirió que Belinda debería ser vetada por su trato distante hacia los medios de comunicación. Sin embargo, su comentario no fue bien recibido por Maxine Woodside, conductora principal, quien lo interrumpió con un claro llamado de atención: “Eso no te da derecho a decir que la tienen que vetar y menos en este programa”, señaló Woodside.

Maxine Woodside pidió a Ernesto Buitrón no vetar a artistas a nombre de ella en Todo para la Mujer. (Todo para la Mujer, YouTube)

El origen de la discusión

La controversia inició cuando se transmitieron imágenes de la llegada de Belinda a la capital mexicana. En ellas, la intérprete aparece rodeada de guardaespaldas, con capucha, gorra y lentes oscuros, mientras evita detenerse ante las cámaras.

Buitrón criticó que, pese a la expectativa por sus proyectos —su participación en el desfile de L’Oréal y su regreso al teatro con Mentiras—, Belinda no se tomara unos minutos para responder a la prensa. “Había como quince medios, no le costaba pararse tres segundos y contestar”, afirmó.

Maxine, sin embargo, defendió a la artista argumentando que los cuestionamientos no se enfocarían en sus logros profesionales, sino en las recientes revelaciones de Lupillo Rivera, quien en su biografía expuso detalles de su fugaz relación con la cantante. Además, recordó que Belinda enfrenta problemas de salud: “Acuérdense que está lastimada de las dos rodillas. A lo mejor se sentía mal y, con todo y todo, sí les dijo algo, aunque a cuentagotas”.

Belinda evitó hablar con la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. (Sale el Sol, YouTube)

Tres años sin entrevistas exclusivas

El debate también sacó a relucir que Belinda lleva más de tres años sin conceder entrevistas al programa de Maxine Woodside, a pesar de que siempre ha recibido apoyo a sus proyectos. “En este programa siempre se ha hablado bien de ella. Hace tres años que no me da una entrevista, pero aquí no la vamos a vetar”, recalcó la comunicadora.

Los panelistas coincidieron en que la falta de acercamiento por parte de la oficina de la cantante ha limitado su presencia en ciertos espacios, aunque insistieron en que su talento y potencial internacional la mantienen vigente.

Polémica con Lupillo Rivera

Belinda no solo es noticia por su agenda artística, que actualmente incluye funciones agotadas de Mentiras junto a Mariana Treviño, sino también por las polémicas que rodean su vida personal. Su negativa a responder preguntas sobre Lupillo Rivera alimenta la tensión entre la prensa y su equipo de representación.

Pese a las diferencias, Woodside dejó claro que en Todo para la Mujer no habrá censura hacia la cantante: “Si la prensa la quiere vetar, perfecto, pero aquí no la vamos a vetar”.

Con esta postura, la ‘Reina de la Radio’ marcó distancia respecto a las críticas y reiteró su respaldo a la intérprete, aunque subrayó la necesidad de mayor apertura hacia los medios que han acompañado su trayectoria desde niña.

Su negativa a responder preguntas sobre Lupillo Rivera alimenta la tensión entre la prensa y su equipo de representación.. (Especial Infobae: Jovani Pérez)