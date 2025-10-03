México

Maxine Woodside regaña a conductor por vetar a Belinda y este revira: “no nos ha dado una entrevista en 3 años”

Ernesto Buitrón y la ‘reina de la radio’ tuvieron una acalorada discusión que se volvió tendencia en redes sociales

Por Víctor Cisneros

Guardar
Ernesto Buitrón defendió su postura,
Ernesto Buitrón defendió su postura, al recordar que la cantante también ha excluido a ‘Todo para la Mujer’ a pesar de que ahí “siempre han hablado bien de ella”. (Todo para la Mujer, YouTube / @belindapop, Instagram)

La polémica alrededor de Belinda sigue dando de qué hablar. Tras su regreso a la Ciudad de México, luego de desfilar en la Fashion Week de París, la cantante evitó dar entrevistas a la prensa que la esperaba en el aeropuerto, lo que desató críticas y abrió un debate en el programa Todo para la Mujer.

Durante la emisión, Ernesto Buitrón, uno de los colaboradores, sugirió que Belinda debería ser vetada por su trato distante hacia los medios de comunicación. Sin embargo, su comentario no fue bien recibido por Maxine Woodside, conductora principal, quien lo interrumpió con un claro llamado de atención: “Eso no te da derecho a decir que la tienen que vetar y menos en este programa”, señaló Woodside.

Maxine Woodside pidió a Ernesto
Maxine Woodside pidió a Ernesto Buitrón no vetar a artistas a nombre de ella en Todo para la Mujer. (Todo para la Mujer, YouTube)

El origen de la discusión

La controversia inició cuando se transmitieron imágenes de la llegada de Belinda a la capital mexicana. En ellas, la intérprete aparece rodeada de guardaespaldas, con capucha, gorra y lentes oscuros, mientras evita detenerse ante las cámaras.

Buitrón criticó que, pese a la expectativa por sus proyectos —su participación en el desfile de L’Oréal y su regreso al teatro con Mentiras—, Belinda no se tomara unos minutos para responder a la prensa. “Había como quince medios, no le costaba pararse tres segundos y contestar”, afirmó.

Maxine, sin embargo, defendió a la artista argumentando que los cuestionamientos no se enfocarían en sus logros profesionales, sino en las recientes revelaciones de Lupillo Rivera, quien en su biografía expuso detalles de su fugaz relación con la cantante. Además, recordó que Belinda enfrenta problemas de salud: “Acuérdense que está lastimada de las dos rodillas. A lo mejor se sentía mal y, con todo y todo, sí les dijo algo, aunque a cuentagotas”.

Belinda evitó hablar con la
Belinda evitó hablar con la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. (Sale el Sol, YouTube)

Tres años sin entrevistas exclusivas

El debate también sacó a relucir que Belinda lleva más de tres años sin conceder entrevistas al programa de Maxine Woodside, a pesar de que siempre ha recibido apoyo a sus proyectos. “En este programa siempre se ha hablado bien de ella. Hace tres años que no me da una entrevista, pero aquí no la vamos a vetar”, recalcó la comunicadora.

Los panelistas coincidieron en que la falta de acercamiento por parte de la oficina de la cantante ha limitado su presencia en ciertos espacios, aunque insistieron en que su talento y potencial internacional la mantienen vigente.

Polémica con Lupillo Rivera

Belinda no solo es noticia por su agenda artística, que actualmente incluye funciones agotadas de Mentiras junto a Mariana Treviño, sino también por las polémicas que rodean su vida personal. Su negativa a responder preguntas sobre Lupillo Rivera alimenta la tensión entre la prensa y su equipo de representación.

Pese a las diferencias, Woodside dejó claro que en Todo para la Mujer no habrá censura hacia la cantante: “Si la prensa la quiere vetar, perfecto, pero aquí no la vamos a vetar”.

Con esta postura, la ‘Reina de la Radio’ marcó distancia respecto a las críticas y reiteró su respaldo a la intérprete, aunque subrayó la necesidad de mayor apertura hacia los medios que han acompañado su trayectoria desde niña.

Su negativa a responder preguntas
Su negativa a responder preguntas sobre Lupillo Rivera alimenta la tensión entre la prensa y su equipo de representación.. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Temas Relacionados

Maxine WoodsideBelindaDanna Vázquezmexico-entretenimiento

Más Noticias

Puebla propone cambiar nombre de escuelas llamadas Gustavo Díaz Ordaz

La iniciativa estatal busca fortalecer la reflexión democrática y la memoria colectiva en el ámbito educativo, involucrando a la comunidad escolar en la toma de decisiones sobre símbolos públicos

Puebla propone cambiar nombre de

Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de octubre: abiertas las estaciones Zócalo y Pino Suárez

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Belinda debuta en Mentiras All Stars: estos fueron sus mejores looks como ‘Daniela’

La estrella pop regresó al teatro tras cinco años de ausencia y pese a una fuerte lesión que tiene en su rodilla

Belinda debuta en Mentiras All

Narcobloqueos paralizan carreteras y municipios de Zacatecas | Videos

El despliegue de fuerzas de seguridad buscó restablecer el tránsito tras una serie de incidentes que afectaron a automovilistas

Narcobloqueos paralizan carreteras y municipios

Crédito hipotecario Infonavit: ¿Hasta qué edad puedes solicitarlo y cuánto prestan?

En 2025, actualizaron los parámetros que determinan quién puede acceder, el plazo máximo y el monto que se puede solicitar

Crédito hipotecario Infonavit: ¿Hasta qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación Frontera Norte: más de

Operación Frontera Norte: más de 7 mil detenidos y casi 6 mil armas incautadas

Padre e hijo suman más de 100 años de prisión tras serie de asaltos a bancos y un homicidio en Culiacán

Revelan supuesta fotografía inédita de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos

Enfrentamiento en Sabinas Hidalgo deja heridos a cinco oficiales de Fuerza Civil Nuevo León

Reportan asesinato de “El Ave”, presunto operador de la Familia Michoacana en Morelos

ENTRETENIMIENTO

Belinda debuta en Mentiras All

Belinda debuta en Mentiras All Stars: estos fueron sus mejores looks como ‘Daniela’

Gran final de “México Canta” 2025: así podrás votar para elegir a los tres finalistas este domingo 5 de octubre

“Que se quede sordo y ciego”: Alfredo Adame lanza cruel deseo contra Lupillo Rivera tras revelar pérdida auditiva

Amor en la gran ciudad, el K-Drama que provocó discusión en Corea

Belinda, Kenia Os y Danna Paola: dónde ver gratis el podcast de las reinas del pop mexicano

DEPORTES

Familia de Ángel Correa, futbolista

Familia de Ángel Correa, futbolista de Tigres se lleva fuerte susto al encontrarse con un oso fuera de su casa

Terence Crawford confiesa que ya tenía el plan para vencer a Canelo antes de enfrentarlo: “Sabía que le iba a ganar”

Pumas vs Chivas: cuánto cuestan los boletos para el partido de la Jornada 12 en el Estadio Olímpico

Chaco Gimenez le manda mensaje de aliento a Rodrigo Huescas luego de la lesión que sufrió: “Tienes que estar tranquilo”

¿Por qué fue despedido el luchador Andrade de WWE?