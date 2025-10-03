México

“¿Quién va a leer su vida estéril?”: Alfredo Adame explota contra Lupillo Rivera por exhibir a Belinda en su libro

El conductor no escatimó en calificativos al referirse al cantante, sumando tensión a la controversia

Por Zurisaddai González

Guardar
Alfredo Adame y Lupillo Rivera
Alfredo Adame y Lupillo Rivera se pelean en LCDLF4. Crédito: (Alfredo Adame) / (Capturas: Telemundo)

Las recientes declaraciones de Alfredo Adame han generado polémica en el mundo de los espectáculos en México. El conductor y actor criticó duramente a Lupillo Rivera por su libro en el que el cantante aborda detalles de sus relaciones pasadas, incluyendo la que mantuvo con Belinda.

Adame no solo descalificó el contenido del texto y la personalidad de Rivera, sino que también lanzó comentarios contundentes sobre la forma en que el cantante expuso a sus exparejas, lo que ha provocado un intenso debate entre seguidores y el público interesado en la farándula.

Adame explota contra Lupillo

La controversia surgió a raíz del lanzamiento del libro de Lupillo Rivera, titulado Tragos amargos, que ha sido objeto de críticas por la manera en que retrata a figuras como Belinda, su familia y otras exparejas.

Alfredo Adame y Lupillo Rivera
Alfredo Adame y Lupillo Rivera forman parte de la cuarta temporada de La casa de los Famosos. @alfredo_adame_von_knoop @lupilloriveraofficial

En este escenario, Alfredo Adame no escatimó en calificativos al referirse a Lupillo Rivera. El conductor lo describió como “un mitómano, un mentiroso, un tipo bajo, vulgar”, y añadió: “es un misógino en grado extremo, es un homófobo en grado extremo y es un malandrín”.

Adame puso en duda el interés que podría despertar el libro, al señalar que “no creo que haya alguien en su sano juicio que le interese conocer la vida estéril de Lupillo Rivera”.

Además, cuestionó la autenticidad del contenido, al considerar que el valor de una autobiografía radica en la veracidad de los hechos narrados y en la capacidad de sostenerlos con pruebas, algo que, según él, no ocurre en este caso.

¿Qué dijo Adame sobre la mención a Belinda en el libro?

El conductor también se refirió a la relación entre Lupillo Rivera y Belinda, desestimando la versión de que la cantante habría querido formar una familia con el intérprete.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

“¿Tú crees que Belinda va a querer tener hijos con ese sapo tetón?”, expresó Adame, entre risas, para luego añadir que, en su opinión, Belinda no tuvo el carácter suficiente para frenar los rumores que Rivera difundió sobre su supuesto romance.

El conocido Golden boy sostuvo que la cantante, por su trayectoria y personalidad, no necesitaba de la relación con Lupillo, y sugirió que le correspondería alguien de un perfil completamente distinto.

Adame le desea a Lupillo que se quede sordo

En medio de la conversación, Adame fue consultado sobre el reciente anuncio de Lupillo Rivera respecto a la pérdida de su audición. Ante esto, el conductor respondió con una de las frases más polémicas de la entrevista:

Lupillo Rivera y Belinda se
Lupillo Rivera y Belinda se conocieron durante las grabaciones de "La Voz México" (Foto: captura de pantalla de YouTube)

“Pues que ojalá se pierda las dos… que ojalá se quede sordo y ciego”. Estas palabras, acompañadas de risas, reflejaron el tono irónico y crítico que Adame mantuvo durante toda la charla, intensificando la controversia en torno a la figura de Rivera.

Finalmente, Adame compartió su perspectiva sobre la mejor manera de responder a las personas mencionadas en el libro de Lupillo Rivera.

A su juicio, la indiferencia y el desprecio constituyen la respuesta más efectiva ante este tipo de publicaciones, sugiriendo que ignorar el escándalo es la forma más contundente de desarmar a quienes buscan atención a través de la polémica.

Temas Relacionados

Alfredo AdameLupillo RiveraBelindaibromexico-entretenimiento

Más Noticias

La mañanera de hoy 3 de octubre | Ejecutivo pide al Legislativo corregir redacción de artículo para evitar retroactividad de la Ley de Amparo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 3

SAT advierte: depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos serán reportados en octubre 2025

Esta medida, vigente desde hace años, busca detectar posibles discrepancias fiscales y evitar la evasión de impuestos

SAT advierte: depósitos en efectivo

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Cd Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Chiapas hoy: se

Quién es El Diablito, invitado de La Casa de los Famosos que expuso “chanchullo” de la producción

En X y TikTok, se viralizaron fragmentos de su participación junto a la actriz Sylvia Pasquel, donde arremeten contra la producción por proteger a Dalílah Polanco

Quién es El Diablito, invitado

Camión del municipio de Ecatepec se queda sin frenos y deja 14 lesionados en choque múltiple l Video

Siete heridos que requirieron traslado hospitalario

Camión del municipio de Ecatepec
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan supuesta fotografía inédita de

Revelan supuesta fotografía inédita de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos

Enfrentamiento en Sabinas Hidalgo deja heridos a cinco oficiales de Fuerza Civil Nuevo León

Reportan asesinato de “El Ave”, presunto operador de la Familia Michoacana en Morelos

Aseguran fusiles de asalto tras huida de sujetos en inmediaciones de una gasolinera en Jalisco

Niegan amparo a Luis Cárdenas Palomino por caso Rápido y Furioso

ENTRETENIMIENTO

Quién es El Diablito, invitado

Quién es El Diablito, invitado de La Casa de los Famosos que expuso “chanchullo” de la producción

¿Cómo seleccionarán al casting de LCDLFM 4? Rosa María Noguerón lo revela

El Diablito lanza fuerte reclamo contra la producción de La Casa de los Famosos México: “Ya háblenle a Carlos Rivera”

“Juran y perjuran”: Rosa María Noguerón minimiza rumores amorosos en cada temporada de LCDLFM

Quién ganará La Casa de los Famosos México 2025, según los panelistas

DEPORTES

Terence Crawford confiesa que ya

Terence Crawford confiesa que ya tenía el plan para vencer a Canelo antes de enfrentarlo: “Sabía que le iba a ganar”

Pumas vs Chivas: cuánto cuestan los boletos para el partido de la Jornada 12 en el Estadio Olímpico

Chaco Gimenez le manda mensaje de aliento a Rodrigo Huescas luego de la lesión que sufrió: “Tienes que estar tranquilo”

¿Por qué fue despedido el luchador Andrade de WWE?

Juan Manuel Márquez revela los nombres de los boxeadores que podrían ocupar el lugar de Canelo cuando este se retire