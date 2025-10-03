“¿Quién va a leer su vida estéril?”: Alfredo Adame explota contra Lupillo Rivera por exhibir a Belinda en su libro

Alfredo Adame y Lupillo Rivera se pelean en LCDLF4. Crédito: (Alfredo Adame) / (Capturas: Telemundo)

Las recientes declaraciones de Alfredo Adame han generado polémica en el mundo de los espectáculos en México. El conductor y actor criticó duramente a Lupillo Rivera por su libro en el que el cantante aborda detalles de sus relaciones pasadas, incluyendo la que mantuvo con Belinda.

Adame no solo descalificó el contenido del texto y la personalidad de Rivera, sino que también lanzó comentarios contundentes sobre la forma en que el cantante expuso a sus exparejas, lo que ha provocado un intenso debate entre seguidores y el público interesado en la farándula.

Adame explota contra Lupillo

La controversia surgió a raíz del lanzamiento del libro de Lupillo Rivera, titulado Tragos amargos, que ha sido objeto de críticas por la manera en que retrata a figuras como Belinda, su familia y otras exparejas.

Alfredo Adame y Lupillo Rivera forman parte de la cuarta temporada de La casa de los Famosos. @alfredo_adame_von_knoop @lupilloriveraofficial

En este escenario, Alfredo Adame no escatimó en calificativos al referirse a Lupillo Rivera. El conductor lo describió como “un mitómano, un mentiroso, un tipo bajo, vulgar”, y añadió: “es un misógino en grado extremo, es un homófobo en grado extremo y es un malandrín”.

Adame puso en duda el interés que podría despertar el libro, al señalar que “no creo que haya alguien en su sano juicio que le interese conocer la vida estéril de Lupillo Rivera”.

Además, cuestionó la autenticidad del contenido, al considerar que el valor de una autobiografía radica en la veracidad de los hechos narrados y en la capacidad de sostenerlos con pruebas, algo que, según él, no ocurre en este caso.

¿Qué dijo Adame sobre la mención a Belinda en el libro?

El conductor también se refirió a la relación entre Lupillo Rivera y Belinda, desestimando la versión de que la cantante habría querido formar una familia con el intérprete.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

“¿Tú crees que Belinda va a querer tener hijos con ese sapo tetón?”, expresó Adame, entre risas, para luego añadir que, en su opinión, Belinda no tuvo el carácter suficiente para frenar los rumores que Rivera difundió sobre su supuesto romance.

El conocido Golden boy sostuvo que la cantante, por su trayectoria y personalidad, no necesitaba de la relación con Lupillo, y sugirió que le correspondería alguien de un perfil completamente distinto.

Adame le desea a Lupillo que se quede sordo

En medio de la conversación, Adame fue consultado sobre el reciente anuncio de Lupillo Rivera respecto a la pérdida de su audición. Ante esto, el conductor respondió con una de las frases más polémicas de la entrevista:

Lupillo Rivera y Belinda se conocieron durante las grabaciones de "La Voz México" (Foto: captura de pantalla de YouTube)

“Pues que ojalá se pierda las dos… que ojalá se quede sordo y ciego”. Estas palabras, acompañadas de risas, reflejaron el tono irónico y crítico que Adame mantuvo durante toda la charla, intensificando la controversia en torno a la figura de Rivera.

Finalmente, Adame compartió su perspectiva sobre la mejor manera de responder a las personas mencionadas en el libro de Lupillo Rivera.

A su juicio, la indiferencia y el desprecio constituyen la respuesta más efectiva ante este tipo de publicaciones, sugiriendo que ignorar el escándalo es la forma más contundente de desarmar a quienes buscan atención a través de la polémica.