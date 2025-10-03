La Casa de los Famosos México: exhabitantes se reencuentran con los finalistas para una última fiesta

Con la presencia de todos los integrantes y ex integrantes reunidos en el escenario, Grupo Firme ofreció un espectáculo especial. La agrupación sumó emoción a la noche interpretando varios de sus éxitos ante los habitantes y ex participantes del reality.
Eduin Caz se dirigió a los presentes y reconoció su cercanía con varios concursantes, señalando: “Con mucho respeto para todos, saben que tengo mis favoritos, soy amigo de muchos de los de aquí, que gane el mejor”. Durante la presentación, sonaron algunos de los temas más reconocidos del grupo, incluidas “Ya supérame”, “Modo difícil”, “El amor de su vida” y el “El beneficio de la duda”.
Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, sorprendió en redes sociales al dedicar un mensaje especial a Aldo de Nigris por llegar a la final de La Casa de los Famosos México, además de que hizo su ya famoso paso viral al ritmo de “Rosa Pastel”.
Mientras que algunos del cuarto Día convivieron con el resto de sus compañeros. Ninel Conde, Mariana Botas y Dalílah Polanco se apartaron hacia una cámara de la casa. Cosa que no pasó desapercibida en redes sociales.
El cuarto Noche se juntó para un abrazo grupal y celebrar a los finalistas. El regreso de Adrián, Olivia, Aarón y Alexis conmovió a sus compañeros.
Una vez más LCDLFM recibió a todos los famosos. Durante la inesperada reunión el cuarto Noche y Día volvieron a abrazarse.
Los exintegrantes de la casa regresaron esta noche por medio de una “moneda del destino”.
Los finalistas se preparan para disfrutar de la última fiesta del reality show.