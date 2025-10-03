Denisse de Belanova felicita a Aldo de Nigris por llegar a la final de LCDLFM y hace su paso viral

Denisse Guerrero de Belanova envió mensaje a Aldo de Nigris. (Captura de pantalla)

Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, sorprendió en redes sociales al dedicar un mensaje especial a Aldo de Nigris por llegar a la final de La Casa de los Famosos México, además de que hizo su ya famoso paso viral al ritmo de “Rosa Pastel”.

A través de un breve video posteado en su cuenta de Instagram, Denisse Guerrero envió un saludo directo a Aldo de Nigris, finalista del reality show junto con Mar Contreras, Abelito, Dalílah Polanco y Shiky.

“Hola, Aldo. Soy Denisse Guerrero. Te quiero felicitar por haber llegado a la gran final. Te deseo todo el éxito y lo mejor para este domingo. Espero pronto verte acá afuera para bailar y cantar bien bonito como te gusta. Te mando muchos besos y esto va para ti”, expresó la cantante antes de imitar el paso de baile que Aldo popularizó dentro de la casa.

Denisse Guerrero de Belanova manda mensaje a Aldo de Nigris por llegar a la final de La Casa de los Famosos México y hace su paso viral. (Instagram: Denisse Guerrero)

La reacción entre los fans no se hizo esperar. El video se viralizó en plataformas y se llenaron de comentarios agradeciendo el gesto de apoyo al regiomontano.

Durante su paso por La Casa de los Famosos México, Aldo de Nigris, de 26 años y sobrino del empresario e influencer Poncho de Nigris, se distinguió no solo por su carisma, sino por adoptar la canción “Rosa Pastel” de Belanova como un himno personal.

El gesto se replicó entre seguidores y compañeros, y sus movimientos de baile se convirtieron en tendencia en TikTok, consolidando su posición entre las canciones más reproducidas en plataformas digitales.

Gracias al impulso obtenido a través del reality y la interacción en las redes sociales, Belanova logró regresar al Top 100 de Spotify México. El suceso revivió otros éxitos del grupo, como “Cada que pienso en ti,” que volvió a sonar entre las nuevas generaciones.

(Instgaram)

El sencillo, lanzado en abril de 2006 como parte del álbum “Dulce Beat”, forma ya parte del repertorio de clásicos de la cultura pop mexicana redescubiertos por el fandom joven mediante la viralidad del programa.

No es la primera vez que la vocalista reconoce públicamente a Aldo de Nigris. Durante la temporada, Belanova dedicó mensajes y palabras de aliento al participante, calificándolo como su favorito y agradeciendo la difusión que la comunidad digital le ha dado a “Rosa Pastel”.

“Aldo, eres nuestro gallo en la Casa de los Famosos”, compartió Denisse Guerrero en otra ocasión, junto a los comentarios de sus compañeros de banda, Édgar Huerta y Ricardo Arreola: “Te vemos en la final y esperamos bailar juntos. Muchas gracias por compartir nuestra música a más oídos. Hay que seguir apoyando a Aldo para verlo en la final”.