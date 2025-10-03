México

Denisse de Belanova felicita a Aldo de Nigris por llegar a la final de LCDLFM y hace su paso viral

Al ritmo de “Rosa Pastel”, la cantante deseó que Aldo gane el reality show

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
Denisse Guerrero de Belanova envió
Denisse Guerrero de Belanova envió mensaje a Aldo de Nigris. (Captura de pantalla)

Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, sorprendió en redes sociales al dedicar un mensaje especial a Aldo de Nigris por llegar a la final de La Casa de los Famosos México, además de que hizo su ya famoso paso viral al ritmo de “Rosa Pastel”.

A través de un breve video posteado en su cuenta de Instagram, Denisse Guerrero envió un saludo directo a Aldo de Nigris, finalista del reality show junto con Mar Contreras, Abelito, Dalílah Polanco y Shiky.

“Hola, Aldo. Soy Denisse Guerrero. Te quiero felicitar por haber llegado a la gran final. Te deseo todo el éxito y lo mejor para este domingo. Espero pronto verte acá afuera para bailar y cantar bien bonito como te gusta. Te mando muchos besos y esto va para ti”, expresó la cantante antes de imitar el paso de baile que Aldo popularizó dentro de la casa.

Denisse Guerrero de Belanova manda mensaje a Aldo de Nigris por llegar a la final de La Casa de los Famosos México y hace su paso viral. (Instagram: Denisse Guerrero)

La reacción entre los fans no se hizo esperar. El video se viralizó en plataformas y se llenaron de comentarios agradeciendo el gesto de apoyo al regiomontano.

Durante su paso por La Casa de los Famosos México, Aldo de Nigris, de 26 años y sobrino del empresario e influencer Poncho de Nigris, se distinguió no solo por su carisma, sino por adoptar la canción “Rosa Pastel” de Belanova como un himno personal.

El gesto se replicó entre seguidores y compañeros, y sus movimientos de baile se convirtieron en tendencia en TikTok, consolidando su posición entre las canciones más reproducidas en plataformas digitales.

Gracias al impulso obtenido a través del reality y la interacción en las redes sociales, Belanova logró regresar al Top 100 de Spotify México. El suceso revivió otros éxitos del grupo, como “Cada que pienso en ti,” que volvió a sonar entre las nuevas generaciones.

(Instgaram)
(Instgaram)

El sencillo, lanzado en abril de 2006 como parte del álbum “Dulce Beat”, forma ya parte del repertorio de clásicos de la cultura pop mexicana redescubiertos por el fandom joven mediante la viralidad del programa.

No es la primera vez que la vocalista reconoce públicamente a Aldo de Nigris. Durante la temporada, Belanova dedicó mensajes y palabras de aliento al participante, calificándolo como su favorito y agradeciendo la difusión que la comunidad digital le ha dado a “Rosa Pastel”.

“Aldo, eres nuestro gallo en la Casa de los Famosos”, compartió Denisse Guerrero en otra ocasión, junto a los comentarios de sus compañeros de banda, Édgar Huerta y Ricardo Arreola: “Te vemos en la final y esperamos bailar juntos. Muchas gracias por compartir nuestra música a más oídos. Hay que seguir apoyando a Aldo para verlo en la final”.

Temas Relacionados

Aldo de NigrisBelanovaLa Casa de los Famosos MéxicoDenisse Guerreromexico-entretenimiento

Más Noticias

Marcha del 2 de octubre deja 94 policías heridos: Brugada y García Harfuch reconocen labor de la SSC-CDMX

Las autoridades desmintieron que el agente quemado durante la manifestación haya fallecido

Marcha del 2 de octubre

Clima en México este 3 de octubre: revisa la previsión meteorológica en tu región

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

Clima en México este 3

La Casa de los Famosos México: los exintegrantes regresan para una última fiesta y el concierto de Grupo Firme

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

SSC reporta 49 detenciones vinculadas a robo de motocicletas en CDMX durante septiembre

En la lista de aprehendidos se encuentran al menos siete menores de edad

SSC reporta 49 detenciones vinculadas

Enfrentamiento en Sabinas Hidalgo deja heridos a cinco oficiales de Fuerza Civil Nuevo León

Los policías fueron trasladados al hospital vía aérea

Enfrentamiento en Sabinas Hidalgo deja
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento en Sabinas Hidalgo deja

Enfrentamiento en Sabinas Hidalgo deja heridos a cinco oficiales de Fuerza Civil Nuevo León

Reportan asesinato de “El Ave”, presunto operador de la Familia Michoacana en Morelos

Aseguran fusiles de asalto tras huida de sujetos en inmediaciones de una gasolinera en Jalisco

Niegan amparo a Luis Cárdenas Palomino por caso Rápido y Furioso

Sentencian a hombre que trató de subir más de 300 kilos de marihuana a una grúa en Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: los exintegrantes regresan para una última fiesta y el concierto de Grupo Firme

“Avatar: El camino del agua” vuelve a las salas de cine de México para reestreno de una semana

Alexis Ayala responde contundente a las acusaciones de maltrato por parte de Paty Díaz, su ex pareja

La millonaria fortuna que tendría Aarón Mercury de haber llegado a la final de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México: cómo votar más de 10 veces para hacer ganar a tu favorito

DEPORTES

Terence Crawford confiesa que ya

Terence Crawford confiesa que ya tenía el plan para vencer a Canelo antes de enfrentarlo: “Sabía que le iba a ganar”

Pumas vs Chivas: cuánto cuestan los boletos para el partido de la Jornada 12 en el Estadio Olímpico

Chaco Gimenez le manda mensaje de aliento a Rodrigo Huescas luego de la lesión que sufrió: “Tienes que estar tranquilo”

¿Por qué fue despedido el luchador Andrade de WWE?

Juan Manuel Márquez revela los nombres de los boxeadores que podrían ocupar el lugar de Canelo cuando este se retire