México

Estudiantes de Nuevo León crean hielera-bocina que enfría sin hielo: usuarios aplauden el proyecto innovador

El invento generó opiniones divididas: para algunos fue ingenioso, para otros poco novedoso

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
La propuesta demostró el talento juvenil para transformar proyectos caseros en ideas con gran potencial.

Un grupo de alumnos universitarios de Nuevo León se convirtió en tendencia en redes sociales tras presentar un proyecto escolar que llamó la atención por su ingenio: una hielera que también funciona como bocina. El dispositivo, que a primera vista parece únicamente un equipo de sonido, sorprendió por su capacidad de enfriar hasta seis latas sin necesidad de hielo, gracias a la incorporación de una celda peltier.

Durante la exposición, el joven encargado de mostrar el invento explicó que la pequeña nevera, con capacidad para aproximadamente seis latas, cuenta con un termostato programable, lo que permite regular la temperatura de acuerdo con la preferencia del usuario. El expositor detalló que el prototipo no requiere de hielos ni de recubrimientos adicionales, ya que la celda peltier es capaz de enfriar de manera autónoma a través del manejo de energía calorífica.

El aparato opera sin recubrimientos adicionales y cuenta con un termostato para regular la temperatura.

La claridad con la que el estudiante explicó el funcionamiento del aparato generó gran interés entre los internautas, quienes no tardaron en difundir el video. En poco tiempo, las imágenes del proyecto se viralizaron, provocando un sinfín de comentarios. Muchos usuarios celebraron la creatividad de los universitarios y destacaron que el futuro de México está garantizado con jóvenes de este perfil.

“El futuro del país está en buenas manos”, “México no domina el mundo porque no quiere” y “No conquistamos las estrellas porque no queremos” fueron algunas de las frases que se repitieron en la publicación.

Los estudiantes sorprendieron a los internautas por su ingenioso proyecto escolar Crédito: redes sociales

El invento también provocó un debate en línea. Para algunos, la propuesta destacó por su originalidad y practicidad, sobre todo porque unió dos funciones útiles en un solo aparato: refrigerar y ambientar con música. Para otros, en cambio, el diseño no representaba una verdadera innovación tecnológica, pues señalaron que las celdas peltier ya se han utilizado en otros sistemas de refrigeración portátiles.

