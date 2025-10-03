Camión del municipio de Ecatepec se queda sin frenos y deja 14 lesionados en choque múltiple l Video

Camión de carga del municipio de Ecatepec se queda sin frenos y choca contra camión de pasajeros (Ke Radio/FB)

El saldo de catorce personas lesionadas marcó la tarde del jueves en Santa María Tulpetlac, cuando un camión del Ayuntamiento de Ecatepec se quedó sin frenos y desencadenó un choque múltiple que involucró a varias unidades de transporte público y vehículos particulares.

El incidente, que movilizó a los servicios de emergencia municipales, dejó más de 10 heridos, algunos requirieron traslado hospitalario.

El accidente se produjo en la avenida México, a la altura del puente vehicular que cruza la autopista México-Pachuca, cuando el camión tipo torton, propiedad del Ayuntamiento de Ecatepec, circulaba por la zona.

Accidente causado por la falta de frenos

Camión de carga del municipio de Ecatepec se queda sin frenos y choca con carros y un camión de pasajeros Crédito: (Observatorio Metropolitano/FB)

Según el testimonio del operador a los agentes policiales, el sistema de frenado del vehículo falló, lo que provocó que la unidad comenzara a desplazarse en reversa sin control.

A pesar de los intentos del conductor por recuperar el dominio del camión, la maniobra resultó infructuosa porque la pesada unidad iba cargada y terminó impactando contra un camión de pasajeros de la ruta “San Pedro-Santa Clara”.

El choque inicial desencadenó una reacción en cadena: el camión de pasajeros fue empujado contra una camioneta de la ruta “Autobuses Netzahualpilli”, y otros cuatro vehículos particulares también resultaron afectados por la colisión.

Camión de carga del municipio de Ecatepec se queda sin frenos y deja 14 lesionados (Ke Radio/FB)

Protección Civil y Bomberos de Ecatepec acudieron al lugar con equipo especializado y lograron rescatar a un usuario que había quedado atrapado en una de las unidades de transporte público.

Además, los equipos de emergencia atendieron a 14 personas en el sitio, mientras que siete de los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Horas después, autoridades informaron a través de sus redes sociales que el choque vehicular múltiple, donde estuvo involucrado un camión de volteo del municipio, una combi y un vehículo particular a la altura de la Av. México Poniente en la colonia Santa María Tulpetlac, resultando 14 personas con lesiones menores. Todos fueron atendidos oportunamente por el personal de Protección Civil y Bomberos del municipio.