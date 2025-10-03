Camión del municipio de Ecatepec se queda sin frenos y deja 14 lesionados en choque múltiple l Video

El saldo de catorce personas lesionadas marcó la tarde del jueves en Santa María Tulpetlac, cuando un camión del Ayuntamiento de Ecatepec se quedó sin frenos y desencadenó un choque múltiple que involucró a varias unidades de transporte público y vehículos particulares.
El incidente, que movilizó a los servicios de emergencia municipales, dejó más de 10 heridos, algunos requirieron traslado hospitalario.
El accidente se produjo en la avenida México, a la altura del puente vehicular que cruza la autopista México-Pachuca, cuando el camión tipo torton, propiedad del Ayuntamiento de Ecatepec, circulaba por la zona.
Accidente causado por la falta de frenos
Según el testimonio del operador a los agentes policiales, el sistema de frenado del vehículo falló, lo que provocó que la unidad comenzara a desplazarse en reversa sin control.
A pesar de los intentos del conductor por recuperar el dominio del camión, la maniobra resultó infructuosa porque la pesada unidad iba cargada y terminó impactando contra un camión de pasajeros de la ruta “San Pedro-Santa Clara”.
El choque inicial desencadenó una reacción en cadena: el camión de pasajeros fue empujado contra una camioneta de la ruta “Autobuses Netzahualpilli”, y otros cuatro vehículos particulares también resultaron afectados por la colisión.
Protección Civil y Bomberos de Ecatepec acudieron al lugar con equipo especializado y lograron rescatar a un usuario que había quedado atrapado en una de las unidades de transporte público.
Además, los equipos de emergencia atendieron a 14 personas en el sitio, mientras que siete de los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.
Horas después, autoridades informaron a través de sus redes sociales que el choque vehicular múltiple, donde estuvo involucrado un camión de volteo del municipio, una combi y un vehículo particular a la altura de la Av. México Poniente en la colonia Santa María Tulpetlac, resultando 14 personas con lesiones menores. Todos fueron atendidos oportunamente por el personal de Protección Civil y Bomberos del municipio.