Sheinbaum anuncia QR obligatorio en pipas para rastrear combustible y combatir huachicol

Sheinbaum aseguró que las medidas de seguridad son para prevenir accidentes y mantener un control legal del gas LP. | Presidencia de la República

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que las normativas de seguridad instauradas a partir de la explosión de la pipa de gas LP en el puente de La Concordia buscarán evitar al máximo otro incidente similar, además de mejorar la vigilancia, inspección y control de dichos transportes.

Asimismo, Sheinbaum declaró que estas nuevas medidas de seguridad son parte de un esquema integral de control de abastecimiento y venta de combustible en el país, para evitar el robo de gas LP y mantener vigiladas las unidades en cuanto a la velocidad y la legalidad del producto de la empresa por medio de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

“Estas normas que se presentan hoy son exclusivas de gas LP y tiene que ver con la seguridad industrial. Que no haya accidentes o evitar al máximo los accidentes con pipas que transportan gas LP y es producto de este terrible accidente que ocurrió en el puente de La Concordia y que al revisar cómo estaban las normas de seguridad de este tipo de transporte, Secretaría de Energía y de Comunicaciones y Transportes se dieron cuenta que requerían mucha más vigilancia, inspección y control de estas pipas.

“Son dos temas distintos, uno es la seguridad de garantizar al máximo que no haya otros accidentes como este a partir de la inspección, vigilancia y control de velocidades y la otra tiene que ver con la legalidad del transporte de combustibles”, aseguró la mandataria.

