México

Sheinbaum anuncia QR obligatorio en pipas para rastrear combustible y combatir huachicol

Todas las unidades deberán portar la calcomanía del código, de no ser así los transportes serían acreedores de una multa

Por Carlos Salas

Sheinbaum aseguró que las medidas
Sheinbaum aseguró que las medidas de seguridad son para prevenir accidentes y mantener un control legal del gas LP. | Presidencia de la República

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que las normativas de seguridad instauradas a partir de la explosión de la pipa de gas LP en el puente de La Concordia buscarán evitar al máximo otro incidente similar, además de mejorar la vigilancia, inspección y control de dichos transportes.

Asimismo, Sheinbaum declaró que estas nuevas medidas de seguridad son parte de un esquema integral de control de abastecimiento y venta de combustible en el país, para evitar el robo de gas LP y mantener vigiladas las unidades en cuanto a la velocidad y la legalidad del producto de la empresa por medio de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

“Estas normas que se presentan hoy son exclusivas de gas LP y tiene que ver con la seguridad industrial. Que no haya accidentes o evitar al máximo los accidentes con pipas que transportan gas LP y es producto de este terrible accidente que ocurrió en el puente de La Concordia y que al revisar cómo estaban las normas de seguridad de este tipo de transporte, Secretaría de Energía y de Comunicaciones y Transportes se dieron cuenta que requerían mucha más vigilancia, inspección y control de estas pipas.

“Son dos temas distintos, uno es la seguridad de garantizar al máximo que no haya otros accidentes como este a partir de la inspección, vigilancia y control de velocidades y la otra tiene que ver con la legalidad del transporte de combustibles”, aseguró la mandataria.

Información en desarrollo...

