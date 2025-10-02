México

“Se quemó solita”: Niurka rompe el silencio sobre Ninel Conde y su participación en LCDLFM

La vedette cubana criticó las actitudes de la cantante y celebró que la gente se dé cuenta de quién es realmente

Por Anayeli Tapia Sandoval

(La Casa de los Famosos México)
(La Casa de los Famosos México)

La participación de Ninel Conde en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México generó mucha polémica dentro y fuera del programa, colocándola como una de las participantes más odiadas del reality show.

Aunque la llamada “Bombón asesino” fue la tercera eliminada del reality, hace ya algunas semanas, la vedette cubana no dudó en hablar de la participación de su enemiga en el programa de Televisa y se lanzó contra ella.

Cabe apuntar que el historial de desencuentros entre Niurka Marcos y Ninel Conde cuenta con varios episodios. Marcos no solo ha criticado abiertamente los procedimientos estéticos de Conde, sino que también ha puesto en entredicho su desenvolvimiento profesional.

(Archivo)
(Archivo)

En recientes declaraciones, recogidas en entrevistas para Radio Fórmula y el programa De primera mano, Niurka aseguró que la reciente participación de Conde en el reality show confirmó su opinión: “Ninel es como Manelik, nadie tiene que hacerle una mala publicidad, ellas abren el hocico y se desprestigian solas. Es impresionante”.

Según la artista cubana, la exposición mediática de la cantante evidencia que la mayoría de las controversias que la rodean surgen de su propia conducta, recordando que Ninel protagonizó y ocasionó discusiones durante la competencia.

Uno de esos momentos fue el enfrentamiento con Alexis Ayala, a quien acusó de ejercer violencia contra Elaine Haro durante una dinámica. Esta controversia reavivó viejas disputas que la cantante sostuvo con otras celebridades, como Maribel Guardia y Lorena Herrera.

Niurka relató que tras el reality los propios seguidores de Conde ahora admiten coincidir con sus críticas: “Se quemó sola, solita, no hubo que hacer nada... La gente misma que son seguidores o eran seguidores de ella, decían Niurka tenía razón. Entonces ahí es cuando yo empiezo a pulir mi corona”.

Ninel Conde en una de
Ninel Conde en una de las galas de La Casa de los Famosos México. Créditos: Instagram/@lacasafamososmx

Durante la conversación en Radio Fórmula, “La mujer escándalo” relató un episodio de hace varios años en el que el ex pareja de Ninel Conde le quitó las llantas a su camioneta. Esta situación se hizo pública por la reacción de la artista ante la prensa, ya que “estaba yo bien encabronada”, según relató.

En esa ocasión, Niurka se refirió públicamente a Conde con el apodo “silicón”, lo que causó molestia y alimentó una serie de frases que, según la entrevistada, la volvieron viral en redes sociales, como su famoso “te topaste con el muro de Berlín”.

En otra entrevista con Despierta América, Niurka criticó que Ninel Conde se cuelgue de la bandera de las mujeres y afirmó: “Realmente no es necesario para crecer, ni usar la agresión y mira quién te lo está diciendo... no tienes que colgarte de esa bandera, te queda muy grande”, dijo.

