México

“Qué suerte”: el nuevo trend de Ángela Aguilar que está desatando burlas en TikTok

Una antigua intérpretación de la integrante de la dinastía Aguilar ha inspirando a miles de usuarios a crear divertidos videos

Por Jazmín González

Guardar
La hija de Pepe Aguilar
La hija de Pepe Aguilar vuelve a ser tendencia gracias a un video de su niñez, que ha generado tanto comentarios graciosos como críticas. (YT/Angela Aguilar)

Después del concierto de Christian Nodal en el estadio de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde la aparición de Ángela Aguilar en el escenario generó una reacción inesperada entre el público.

La hija de Pepe Aguilar regresó al centro de la polémica luego de que se reviviera uno de los videos que grabó en su infancia, cuando su carrera en el regional mexicano aún no despejaba.

El cantante detuvo su show TikTok: @yacmonterrey

Viralidad en redes: el video de la infancia de la hija de Pepe Aguilar

En medio de la polémica, la joven de 21 años ha causado furor digital en TikTok con su interpretación de la canción “Qué Suerte”, la cual han utilizado los usuarios para convertirla en la protagonista de un trend humorístico.

Dicho video corresponde a una presentación en un programa local de Estados Unidos, cuando la intérprete de “Dime cómo quieres” apenas iniciaba su carrera y promocionaba su música.

Acompañada por una banda en vivo y junto a su hermano Leonardo Aguilar, la artista interpretó el tema “Qué Suerte”, incluido en el álbum “Nueva Tradición”.

Ángela Aguilar nuevamente centro de burlas por su interpretación de la canción "Qué suerte". (Crédito: @biografa.de.artis)

Diversos usuarios han tomado fragmentos de dicha actuación, haciendo hincapié en las desafinaciones que muestra la versión original, lo que ha ocasionado que el material se vuelva centro de burlas y comentarios negativos a la integrante de la dinastía Aguilar, quien ha sido durante criticada desde su matrimonio con el sonorense.

El trend humorístico y la respuesta del público

Cabe señalar que la viralidad del trend radica en el uso de líneas de la canción: “Qué suerte que hay gente que siente cariño, qué suerte las flores, qué suerte los niños, qué suerte el amor, qué suerte encontrarte, qué suerte quererte, qué suerte besarte”.

Dichas partes de la canción han sido asociadas por los usuarios con escenas de la vida cotidiana dando un toque humorístico al material. Una de las frases recurrentes que ejemplifica lo ocurrido en Internet es: “Cuando por fin vas al baño después de estar tres días estreñido”

(IG: @angela_aguilar_)
(IG: @angela_aguilar_)

Hasta ahora, ni la intérprete de regional mexicano ni miembros de su familia han emitido algún comentario, pero en diversas publicaciones ya circulan comentarios como: “Qué suerte que ya terminó la canción”, “Qué suerte tenía de no haberla escuchado”, “La cara de incomodidad del micrófono”, “Qué suerte los sordos”, entre otros.

Mientras que la publicación del clip original ya cuenta con más de 19 mil me gusta y miles de comentarios sobre la manera de interpretar de Ángela Aguilar cuando aún era menor de edad.

Temas Relacionados

Ángela AguilarQué suerteTrendTikTokLeonardo AguilarDinastía AguilarViralmexico-entretenimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿quién será el sexto ganador del reality?

Se vive una noche llena de emociones encontradas

La Casa de los Famosos

Aarón Mercury agradece a Andrea Legarreta que se haya dado la oportunidad de conocerlo en La Casa de los Famosos 3

El ex habitante del reality show 24/7 acudió al programa “Hoy” para hablar sobre su reciente eliminación

Aarón Mercury agradece a Andrea

Aseguran sustancias para la elaboración de metanfetamina en Sinaloa y Durango: un golpe de 50 millones de pesos

Elementos del Ejército revisaron tres poblados en el marco de la búsqueda de laboratorios clandestinos

Aseguran sustancias para la elaboración

Estas rutas de transporte en el CETRAM Santa Martha de CDMX serán reubicadas temporalmente por trabajos de rehabilitación

Autoridades de la Ciudad de México no especificaron la fecha en que finalizarán las obras correspondientes

Estas rutas de transporte en

Abre registro para la Beca Benito Juárez este 1° de octubre

El trámite de inscripción a la Beca Benito Juárez será completamente en línea y estará disponible desde el 1 hasta el 15 de octubre

Abre registro para la Beca
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran sustancias para la elaboración

Aseguran sustancias para la elaboración de metanfetamina en Sinaloa y Durango: un golpe de 50 millones de pesos

Estas son las zonas de CDMX y Edomex donde opera la H1A1, célula dedicada al cobro de piso y venta de drogas

Fiscalía de Michoacán detiene a cuatro sujetos tras enfrentamiento armado en Zamora

Procesan al “Doble Cero”, presunto líder del CJNG acusado de homicidio en Veracruz

Procesan por homicidio a “La Muñeca de la Mafia”, mujer policía vinculada con Los Rusos en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿quién será el sexto ganador del reality?

Aarón Mercury agradece a Andrea Legarreta que se haya dado la oportunidad de conocerlo en La Casa de los Famosos 3

La millonaria fortuna que ganó Aldo de Nigris por llegar a la final de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México hoy 1 de octubre: sigue EN VIVO la tarde para conocer al sexto finalista

Édgar Vivar dedica mensaje de aliento a La Chilindrina ante problemas de salud: “Dios permita reencontrarnos”

DEPORTES

Óscar de la Hoya le

Óscar de la Hoya le sugiere a Canelo Álvarez dejar de entrenar con Eddy Reynoso

México en el Mundial Sub-20: ¿Qué necesita para clasificar a Octavos de Final?

Abierto Mexicano de Tenis 2026: grandes figuras confirmadas, sorpresas y un embajador histórico

Esto dijo Gilberto Mora del doblete que le dio el empate a México ante España en el Mundial Sub-20

Martín Anselmi buscaría regresar a la Liga MX con Pumas: esto se sabe del posible remplazo de Efraín Juárez