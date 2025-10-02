“Qué suerte”: el nuevo trend de Ángela Aguilar que está desatando burlas en TikTok

La hija de Pepe Aguilar vuelve a ser tendencia gracias a un video de su niñez, que ha generado tanto comentarios graciosos como críticas. (YT/Angela Aguilar)

Después del concierto de Christian Nodal en el estadio de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde la aparición de Ángela Aguilar en el escenario generó una reacción inesperada entre el público.

La hija de Pepe Aguilar regresó al centro de la polémica luego de que se reviviera uno de los videos que grabó en su infancia, cuando su carrera en el regional mexicano aún no despejaba.

Viralidad en redes: el video de la infancia de la hija de Pepe Aguilar

En medio de la polémica, la joven de 21 años ha causado furor digital en TikTok con su interpretación de la canción “Qué Suerte”, la cual han utilizado los usuarios para convertirla en la protagonista de un trend humorístico.

Dicho video corresponde a una presentación en un programa local de Estados Unidos, cuando la intérprete de “Dime cómo quieres” apenas iniciaba su carrera y promocionaba su música.

Acompañada por una banda en vivo y junto a su hermano Leonardo Aguilar, la artista interpretó el tema “Qué Suerte”, incluido en el álbum “Nueva Tradición”.

Diversos usuarios han tomado fragmentos de dicha actuación, haciendo hincapié en las desafinaciones que muestra la versión original, lo que ha ocasionado que el material se vuelva centro de burlas y comentarios negativos a la integrante de la dinastía Aguilar, quien ha sido durante criticada desde su matrimonio con el sonorense.

El trend humorístico y la respuesta del público

Cabe señalar que la viralidad del trend radica en el uso de líneas de la canción: “Qué suerte que hay gente que siente cariño, qué suerte las flores, qué suerte los niños, qué suerte el amor, qué suerte encontrarte, qué suerte quererte, qué suerte besarte”.

Dichas partes de la canción han sido asociadas por los usuarios con escenas de la vida cotidiana dando un toque humorístico al material. Una de las frases recurrentes que ejemplifica lo ocurrido en Internet es: “Cuando por fin vas al baño después de estar tres días estreñido”

Hasta ahora, ni la intérprete de regional mexicano ni miembros de su familia han emitido algún comentario, pero en diversas publicaciones ya circulan comentarios como: “Qué suerte que ya terminó la canción”, “Qué suerte tenía de no haberla escuchado”, “La cara de incomodidad del micrófono”, “Qué suerte los sordos”, entre otros.

Mientras que la publicación del clip original ya cuenta con más de 19 mil me gusta y miles de comentarios sobre la manera de interpretar de Ángela Aguilar cuando aún era menor de edad.