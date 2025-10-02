México

Profeco alerta: publicidad engañosa en mastografías baratas este octubre 2025

Durante el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, clínicas y laboratorios ofrecen servicios a precios bajos que pueden ocultar cobros extra

Por Lorna Huitrón

Octubre es reconocido a nivel mundial como el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, por lo que clínicas, hospitales y laboratorios privados lanzan promociones en estudios de detección, principalmente mastografías. Sin embargo, lo que aparenta ser una oportunidad de ahorro puede convertirse en un gasto mayor al esperado.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió este 2025 sobre prácticas de publicidad engañosa en algunos establecimientos que ofrecen mastografías “a bajo costo”, pero que no incluyen todos los servicios necesarios para la entrega de resultados completos.

Promociones que pueden triplicar el costo

En redes sociales circulan anuncios que prometen “mastografías por $299”. Aunque la oferta resulta atractiva, al acudir al establecimiento las pacientes descubren que el precio solo cubre la toma de imágenes.

Para obtener la interpretación médica, el informe de resultados o una cita de valoración, se les exige pagar hasta 600 pesos adicionales.Esto significa que el costo real puede llegar a triplicarse respecto al anuncio inicial. De acuerdo con Profeco, esta estrategia constituye publicidad engañosa, ya que induce al error y no cumple con los términos en que se publicita el servicio.

Cómo evitar caer en cobros ocultos

La Profeco recomienda a las consumidoras que antes de agendar un estudio de este tipo verifiquen la información completa del servicio. Algunas medidas preventivas son:

  • Cotizar en línea: consultar en páginas oficiales y redes sociales de laboratorios para comparar precios y promociones reales.
  • Verificar la calidad del servicio: preguntar qué tipo de equipo utilizan (digital o análogo), quién interpreta los resultados y en cuánto tiempo los entregan.
  • Solicitar precio desglosado: confirmar que el costo incluya interpretación médica, entrega de resultados y valoración.
  • Leer términos y condiciones: asegurarse de que la promoción no dependa de contratar paquetes adicionales o pagar penalizaciones por cancelación.
  • Pedir información clara y por escrito: si el establecimiento se niega, lo más recomendable es optar por otra clínica.

Denuncias por publicidad engañosa

La autoridad recordó que toda promoción debe ser clara, veraz y comprobable. Si una clínica omite información, confunde al consumidor o condiciona el precio a la compra de otros servicios, puede ser denunciada.Las consumidoras pueden presentar su queja por publicidad engañosa al correo: denunciapublicitaria@profeco.gob.mx

Salud sin letras chiquitas

El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en México, por lo que la detección temprana resulta fundamental. Sin embargo, Profeco subrayó que la salud no debe estar sujeta a engaños ni a promociones poco claras.

Cuidar la salud y proteger el bolsillo es posible si se toman decisiones informadas. Antes de aprovechar una oferta, lo mejor es revisar los detalles del servicio y exigir transparencia.

