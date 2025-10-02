México

Estas rutas de transporte en el CETRAM Santa Martha de CDMX serán reubicadas temporalmente por trabajos de rehabilitación

Autoridades de la Ciudad de México no especificaron la fecha en que finalizarán las obras correspondientes

Por Omar Martínez

Habrá modificaciones en la ubicación de las rutas del transporte público en el CETRAM Santa Martha. (Cuartoscuro)

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México informó sobre el reordenamiento temporal de las rutas de transporte en los andenes de la sección poniente del CETRAM Santa Martha.

Esta decisión responde a los trabajos de rehabilitación que ejecuta la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como a ajustes del Sistema Integrado de Transporte del Estado de México (SITRAM/TEM).

De acuerdo con la información proporcionada, el reordenamiento afecta a las rutas que parten desde los andenes A, B, C, D y E del CETRAM.

Los usuarios encontrarán la siguiente distribución de destinos:

Andén A conectará con San Vicente, Tomás y Morelos.

Andén B dirigirá hacia Ixtapaluca, Santa Cruz y Volcanes.

Andén C se destinará a La Paz, Puente Rojo y Las Torres

Andén D contará con salidas hacia Los Reyes, Huilango, Ermita y Zaragoza

Andén E estará disponible para Ixtapaluca, Santa Cruz y La Paz

Esta decisión responde a los trabajos de rehabilitación por parte del Gobierno de México, de la capital del país y del Estado de México. Foto: Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.

La SEMOVI detalló que las rutas afectadas iniciarán su recorrido en la salida poniente del CETRAM Santa Martha, lo que permitirá mantener en funcionamiento el servicio de transporte durante el periodo en el que se desarrollan las obras.

La SEMOVI indicó que la medida tendrá carácter temporal, aunque no se especificó la fecha exacta en la que finalizarán los trabajos de rehabilitación o cuándo se restablecerá la operación habitual.

El incidente ocurrido en Indios Verdes muestra la tensión entre denuncias de agresión y hechos reales dentro del transporte urbano. Crédito: TikTok / betobernard

Autoridades de CDMX avanzan en la rehabilitación del CETRAM Santa Martha para mejorar la conectividad

El comunicado subraya el objetivo principal de este ajuste: mantener la operación sin interrupciones mientras las autoridades avanzan en la rehabilitación de la infraestructura y las adecuaciones necesarias para mejorar la conectividad entre la Ciudad de México y el Estado de México.

Además, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en colaboración con el SITRAM/TEM, supervisa la obra con el fin de garantizar un tránsito seguro y eficiente en el CETRAM.

El organismo exhortó a los ciudadanos a mantenerse informados de los cambios en las rutas, horarios y accesos a través de los canales oficiales de la SEMOVI.

El llamado también se extiende al uso de plataformas digitales y señalizaciones ubicadas en la terminal, para evitar contratiempos durante el periodo de adecuaciones.

Esta acción busca facilitar la movilidad de los usuarios y optimizar los trayectos ante las modificaciones operativas de la terminal.

Comunicado oficial de la Semovi sobre el reordenamiento temporal en el CETRAM Santa Martha. Foto: X/@LaSEMOVI.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales de la Semovi, así como del Gobierno de la Ciudad de México para saber sobre los cambios y ubicaciones en esta zona del oriente de la capital del país con respecto al transporte público.

