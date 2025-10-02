¿Dónde entrevistó Denise Maerker a Carlos Salinas de Gortari para el documental de Vix?

Carlos Salinas de Gortari en la serie documental 'PRI: Crónica del Fin'. (Cortesía)

El estreno de PRI: Crónica del Fin, la serie documental escrita y dirigida por Denise Maerker, no solo ha generado conversación por sus revelaciones sobre la historia reciente de México, sino también por la espectacularidad de sus entrevistas.

Una de las que más llamó la atención fue la realizada a Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, cuya locación ha generado curiosidad en redes sociales.

Varios usuarios se preguntaron en qué lugar había logrado Maerker conversar con el exmandatario, ya que el entorno lucía lujoso, con cortinas rojas, lámparas de techo encendidas, bustos blancos y una atmósfera de solemnidad arquitectónica.

CIUDAD DE MÉXICO, 23NOVIEMBRE2017.- El ex presidente Carlos Salinas de Gortari, presentó su libro "Aliados y Adversarios, TLCAN 1998-2017", en el Club de Ingenieros al sur de la Ciudad de México. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

El misterio se resolvió en una plática que Denise sostuvo con Javier Risco, donde reveló los detalles de esa grabación.

Denise Maerker revela dónde se grabó la entrevista con Salinas de Gortari

En entrevista con Risco, Denise Maerker contó que la conversación con Salinas no se grabó en México, sino en uno de los recintos culturales más importantes de España.

“Sí, mucha gente me lo pregunta porque es que... sí se ve impresionante”, comentó la periodista al ser cuestionada sobre el set.

Explicó que ella se encontraba en Madrid para entrevistar también a Enrique Peña Nieto y que, en un inicio, la idea era grabar en un hotel:

'PRI: Crónica del Fin'. (Cortesía)

“Había entrevistado a Enrique Peña Nieto en, en, en el salón de un hotel. Y entonces, pues ya que pactamos la entrevista, le dije que, pues que dónde la hacíamos, que podía ser en el mismo hotel. Y me dijo: ‘No, no, no’. Y entonces, me dijo: ‘Mejor vamos a buscar un mejor lugar’. Y me habló y me dijo que iba a ser en el Teatro Real de Madrid”.

Finalmente, el Teatro Real —uno de los recintos operísticos más prestigiosos de Europa— abrió sus puertas para la grabación. “Nos ofrecieron la sala que quisiéramos y, pues... El Teatro Real de Madrid, ¿qué te puedo decir? Entonces, encontramos este sitio que me pareció increíble, espectacular, y él se sintió cómodo ahí”.

Además, Maerker señaló que el expresidente es considerado un mecenas de ese teatro, lo cual facilitó el acceso: “Eso me lo dijo la, la que me recibió. Me dijo que... que le tenían un enorme aprecio porque era una gente respetadísima para ellos. Pero nos abrieron el lugar”.

Lo que dijo Carlos Salinas de Gortari en el documental

La entrevista con Carlos Salinas de Gortari forma parte de las 130 horas de conversaciones inéditas que alimentan la narrativa de PRI: Crónica del Fin.

En el documental, el expresidente aborda momentos cruciales de su administración y de la historia del PRI, en medio de la transición que transformó al partido de ser un organismo hegemónico a perder el poder casi absoluto que lo caracterizó durante décadas.

La periodista explicó donde es el lujoso sitio que se ve en el documental del PRI (jriscojrisco/Tiktok)

La serie —producida por N+ Docs— busca dar un retrato profundo del auge y declive del PRI. En palabras de Denise Maerker:

“Es difícil entender lo que hoy vivimos sin comprender esa parte de nuestra historia reciente. Estremece ver ese mundo tan masculino, de gestos rituales —el saludo priísta, los abrazos protocolarios—, de disciplina férrea, de crisis severas y recurrentes”.