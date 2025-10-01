México

Reportan balacera en centro comercial de Tlaquepaque, Jalisco

Testigos reportaron un ataque armado al interior del lugar

Por Guadalupe Fuentes

Hasta el memento no e han reportado personas heridas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usuarios de redes sociales reportaron una presunta balacera ocurrida la tarde de este 1 de octubre en un centro comercial de Tlaquepaque, Jalisco.

Según las primeras versiones, el ataque al interior del centro habría sido motivado por el asalto a un banco.

Tras los hechos se ha confirmado que el área se mantiene acordonada para realizar las investigaciones pertinentes.

Por otra parte se ha especulado que se revisarán las cámaras de vigilancia para esclarecer los hechos.

Hasta ahora las autoridades no han ofrecido informes sobre el ataque o número de heridos.

Ataques registrados en Tlaquepaque, Jalisco

El pasado ocho de junio elementos de la Fiscalía del estado dieron a conocer que fueron atacados por sujetos armados, de los cuales diez fueron detenidos y puestos a disposición de un juez.

Dos días después del enfrentamiento que dejo a uno de los presuntos agresores sin vida, fue que las autoridades de Jalisco confirmaron el arresto de los diez sujetos en San Pedro, Tlaquepaque.

De acuerdo a la información obtenida en el informe publicado el 10 de junio, los detenidos fueron investigados por tentativa de homicidio calificado, así como por delitos en contra de autoridades.

Actualmente los sujetos se encuentran recluidos en el penal de Puente Grande, y fueron trasladados “bajo extremas medidas de seguridad”, para lo cual utilizaron vehículos blindados artillados, los cuales fueron custodiados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

Por otra pare, los sujetos también serán investigados por ser señalados como presuntos responsables de por lo menos 15 homicidios realizados en diferentes puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Así mismo, la Fiscalía ya ha informado que se encuentra preparando una segunda carpeta de investigación por tentativa de homicidio en contra de una persona a ala que le habrían robado su motocicleta.

Así fue el ataque a los elementos de seguridad

Alrededor de las 3:00 de la mañana del domingo, agentes de la Fiscalía de Jalisco fueron atacados a balazos al llegar a la Colonia Lomas de Tlaquepaque para responder a un reporte sobre un hombre herido por arma de fuego.

El incidente se produjo cuando una camioneta bloqueaba el acceso, lo que desencadenó un enfrentamiento armado.

Uno de los presuntos agresores murió durante el intercambio de disparos.Según el informe, “de súbito, los investigadores fueron agredidos por civiles armados, motivo por el cual repelieron la agresión”.

Finalmente se informó que nuinguno de los agentes rfesultó lesionado.

*Información en desarrollo

