México

“Lord Bájate”: conductor se viraliza en redes tras protagonizar altercado vial en calle de Lomas de Chapultepec

Un automovilista fue captado gritando y bloqueando el tráfico, desatando críticas en redes sociales

Por Jesús F. Beltrán

El caso expuso la agresividad
El caso expuso la agresividad y arrogancia de un automovilista que bloqueó la circulación.

Un nuevo caso de conducta agresiva en la vía pública se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de que un automovilista fuera captado en video desafiando a otro conductor durante un incidente de tránsito. El hombre, bautizado en internet como “Lord Bájate”, fue exhibido por su actitud confrontativa y por su comportamiento que generó caos en la circulación.

El episodio ocurrió cuando una conductora, que se encontraba justo detrás del vehículo del hombre, decidió grabar la escena. En la grabación se observa al individuo fuera de su automóvil, gesticulando con los puños y gritando de manera insistente: “¡Bájate, bájate!”, mientras lanzaba miradas desafiantes a otro conductor que permanecía en su vehículo.

La tensión en el lugar aumentó rápidamente, ya que el automóvil del protagonista bloqueaba la vialidad. Docenas de automovilistas comenzaron a tocar el claxon de forma insistente con la intención de liberar el tráfico y obligar al sujeto a regresar a su auto. Sin embargo, lejos de calmarse, el hombre mantuvo su postura desafiante, lo que terminó atrayendo la atención de todos los presentes.

Usuarios ironizaron sobre su vestimenta
Usuarios ironizaron sobre su vestimenta de lujo y criticaron su falta de civismo en el tráfico.

La grabación fue compartida en diferentes plataformas, especialmente en Twitter y Facebook, donde no tardó en hacerse viral. Los internautas rápidamente lo apodaron como “Lord Bájate”, sumando su nombre a la ya extensa lista de personajes que, con actitudes prepotentes, se vuelven objeto de memes y críticas.

Como suele ocurrir en este tipo de casos, las opiniones en línea se dividieron entre la crítica irónica y la reflexión seria sobre la violencia vial. Algunos comentarios fueron: “Qué bueno que no se bajó, hubiera roto saco y camisa”, mientras otros ironizaron con frases como: “Los automovilistas creen que el que maneja mal siempre es el otro”.

Sin embargo, también surgieron mensajes de preocupación. Usuarios destacaron que estas actitudes agresivas pueden escalar en violencia física y poner en riesgo tanto a los involucrados como a otros automovilistas. “No se trata solo de un berrinche, es un problema de seguridad vial que debería atenderse”, escribió un internauta.

Usuarios de redes sociales hicieron viral un video donde un hombre, vestido con saco celeste y pantalón beige, bajó de su auto para retar a otro conductor en pleno tráfico de Las Lomas, Ciudad de México. Crédito: Redes Sociales

Mientras tanto, la identidad del protagonista sigue siendo desconocida, pero su imagen continúa circulando con fuerza en redes sociales. Lo que comenzó como un enojo en el tráfico terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que refleja, una vez más, los retos que enfrenta la sociedad mexicana en materia de tolerancia y respeto en la vía pública.

