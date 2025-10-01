La Casa de los Famosos México en vivo: hoy martes 30 de septiembre

Esta noche ha estado llena de sorpresas, pues luego de la tensión del debate, La Jefa preparó una gran sorpresa para los habitantes al invitarlos al jardín, en donde Sebastián Yatra los esperaba con su gran música.
En esta última ronda, cada finalista dio sus argumentos para ser el ganador del reality. Desde la resiliencia, la lealtad, la honestidad, el amor y la fortaleza, cada famoso resaltó los valores con los que jugó durante estas semanas y que lo llevaron a la recta final.
En la penúltima categoría, los finalistas expresaron con quienes no volverían a compartir un aislamiento con alguno de los habitantes del reality. Aldo mencionó a Ninel Conde por su estética, al igual que Abelito con Priscila, Mar señaló a Guana y a Ninel, y Alexis apuntó a Ninel Conde. Shiky rompió el silencio al apuntar a Alexis por su carácter hostil y Dalílah prefirió decir que simplemente no planea aislarse otra vez.
Cuando La Jefa preguntó cuál de los dos cuartos fue el mejor, cada uno expresó sus motivos. Por un lado el Día, que destacó por su resistencia, mientras que el Noche, argumentó su unión y cariño. Solo Shiky habló sobre el actual Cuarto Eclipse.
En La Casa de los Famosos las experiencias se viven con emociones al límite. Este momento representa un encuentro en el que cada uno de los finalistas dará sus motivos para estar al frente de todos.
La primer categoría pidió a cada habitante dar los motivos por los que destaca entre los demás a lo que algunos argumentaron creatividad, estrategia y resiliencia como su mayor atributo.
La segunda categoría cuestionó quién tiene el peor carácter, cosa a la que más de tres habitantes (Alexis, Aldo, Mar y Abelito) se fueron contra Dalílah Polanco.
Luego de vivir varios momentos de convivencia dentro de la casa, los familiares que visitaron a los habitantes se despidieron en un emotivo momento de dejó a la audiencia con mucha nostalgia. La Jefa agradeció a todos y cada uno de los habitantes por su visita y calificó este encuentro como una motivación para los finalistas rumbo a la final.
Esta noche se vive la emoción a flor de piel en La Casa de los Famosos México, pues entre despedidas y debates sigue avanzando la última semana de este polémico reality.
Mar Contreras, Dalílah Polanco, Alexis Ayala, Shiky, Aldo de Nigris y Abelito son los finalistas que con muchos ánimos y resiliencia se aproximan a la gran final. Y será el público quien decida quien de todos ellos será coronado el ganador de la tercera temporada.