La Casa de los Famosos México en vivo: hoy martes 30 de septiembre

Como el agua y el aceite: los habitantes que no se mezclarán

En la penúltima categoría, los finalistas expresaron con quienes no volverían a compartir un aislamiento con alguno de los habitantes del reality. Aldo mencionó a Ninel Conde por su estética, al igual que Abelito con Priscila, Mar señaló a Guana y a Ninel, y Alexis apuntó a Ninel Conde. Shiky rompió el silencio al apuntar a Alexis por su carácter hostil y Dalílah prefirió decir que simplemente no planea aislarse otra vez.