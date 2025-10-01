Aarón Mercury confronta a Ninel Conde y sale en defensa de Aldo de Nigris

Durante el debate final, los habitantes abordaron temas polémicos. (Captura de pantalla YouTube)

Aarón Mercury arremetió contra Ninel Conde durante la última gala de La Casa de los Famosos México y defendió con firmeza a Aldo de Nigris. Además de señalarlo como el verdadero ganador del debate rumbo a la final del reality. Al repasar los momentos más polémicos de la noche, Mercury hizo énfasis en la transparencia y autenticidad de su amigo frente al resto de los finalistas.

"Yo creo que el Aldiux, la neta, se vio como muy real. O sea, todos dijeron cosas muy reales, pero conecté más con él, la verdad“, afirmó el ex participante, subrayando que fue la honestidad de De Nigris lo que lo llevó a destacarlo por encima de los demás competidores. La intervención de Mercury marcó una clara diferencia con respecto a la opinión de los otros eliminados.

Al ser consultada, Ninel Conde se distanció de la perspectiva de Mercury y apostó por un enfoque menos confrontativo. "Yo creo que Dalílah y Shicky, porque no le tiraron a nadie, no tiraron veneno, simplemente dijeron factos positivos y me parece que por eso son ganadores“, sostuvo ”El Bombón Asesino”, valorando la actitud positiva y moderada de las concursantes.

Ninel señaló que para ella, Dalílah y Shiky habrían ganado el debate final.(Captura de pantalla YouTube)

El intercambio subió de tono cuando la cantante replicó a Aarón Mercury acerca de uno de los argumentos presentados en el debate: “¿Real decir que porque estoy de rosa no me quiere ver más? Es como chistoso“, comentó la intérprete, en referencia a las diferencias expuestas durante la discusión. El influencer no tardó en defender su postura: ”Pues es la realidad. Es la realidad. No te ofendas“, remató, insistiendo en el valor de lo que consideró una percepción auténtica.

En este caso Ninel Conde se refirió a una de las respuestas que ofreció Aldo, dentro de la categoría. “Nunca podría compartir una nueva experiencia de aislamiento con...”. Ya que el influencer reveló lo que vivió: “Con Ninel Conde, en lo personal... porque como todo es color de rosa, se viste de rosa, huele bonito, tiene la carita bonita. Me daba mucha pena ir al baño, estaba ella mucho tiempo arreglándose ahí. Por eso algunos días estuve estreñido”, confesó.

Por su parte, Guana, otro de los exparticipantes del reality show declaró lo siguiente: “Yo también creo que (ganaron el debate) Aldo y Shiky”; aseguró.

Aldo de Nigris habría confesado que cuando Ninel se enceontraba en el baño de la casa pel prefrería no utilizarlo por pena. (Captura de pantalla YouTube)

Con esta dinámica, la gala exhibió diferentes formas de evaluar el desempeño de los finalistas. La expectativa y tensión aumentaron entre los participantes que ya abandonaron la casa, sumando matices a la antesala de la gran final.

El debate final de La Casa de los Famosos México 2025 reunió la noche del 30 de septiembre a los seis finalistas para enfrentarse a preguntas intensas sobre su experiencia en el reality.