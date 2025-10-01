Finalistas de La Casa de los Famosos México señalan a Dalílah Polanco como la habitante con el peor carácter durante la competencia

La mayoría de los famosos coincidieron en que la actriz tenía una actitud “complicada”. (Captura de pantalla YouTube)

El debate previo a la final de La Casa de los Famosos México estuvo marcado por un intercambio directo entre Dalílah Polanco y Alexis Ayala, quienes confrontaron sus opiniones sobre el desarrollo de la convivencia ante el público y sus compañeros. En este espacio, Ayala señaló que la actriz “no tenía tolerancia a la frustración”, una declaración que generó un inmediato gesto de desacuerdo por parte de Polanco.

“Creo que Dalílah mostraba una montaña rusa de emociones más marcada y no sabía manejar la frustración en momentos después del cine, más que mal carácter, a mi punto de vista, creo que era una cuestión de lucha y de crecimiento personal para ella. La casa no deja de ser un juego en el cual entramos todos sin saber cómo se jugaba. Aquí no había mal carácter, lo que había era vida y vivencias“, aseguró el exintegrante de Garibaldi.

La discusión, transmitida en la antesala de la última gala, evidenció la tensión acumulada entre los exintegrantes. Alexis Ayala, reconocido por su papel protagónico a lo largo del reality, expresó que el encierro puso a prueba la capacidad emocional de todos. En específico, sostuvo que Dalílah Polanco reaccionó de manera desproporcionada en algunas situaciones, asociando estas conductas a dificultades personales frente a los retos del formato.

Mar y Polanco chocaron en diversas ocasiones durante el reality show. (Captura de pantalla México)

Ante estas palabras, Polanco respondió con firmeza, rechazando la afirmación. “No es verdad que me falte tolerancia. Mi actitud se debió a situaciones concretas y nunca perdí el control”, puntualizó.

El debate también ofreció espacio para que otros exhabitantes y finalistas presenciaran el intercambio, fomentando un análisis abierto sobre el comportamiento mostrado en las semanas de aislamiento. Polanco reafirmó que no se arrepiente de sus decisiones y que cada reacción estuvo sustentada por vivencias específicas. “Quien vio el programa sabe perfectamente cuándo y por qué actué como lo hice”, expresó, desmarcándose de la evaluación personal que expuso Ayala.

De igual manera, agregó más detalles sobre la manera de actuar de su compañero, “Creo que Alexis no explota, implota, guarda, reserva, planea y ataca. Dice que olvida y creo que de la casa, es quien tiene la mejor memoria, no olvida nada, no suelta nada", señaló.

Aldo De Nigris confesó que al inicio le daba "miedo" Dalílah Polanco. (Captura de pantalla YouTube)

Por otro lado, Aldo de Nigris comentó siguiente, “Me daba un poco de miedo al inicio, Dalílah. Porque es muy estricta con todo lo de los alimentos, el orden, la limpieza... Luego empecé a sobrellevarlo”.

Asimismo, Mar Contreras eligió a la actriz como la habitante con un “carácter complicado”. “Más que mal carácter... a Dalílah le costó más trabajo separar la convivencia de la competencia. Adaptarse más a los cambios, ser más flexible en las diferentes personalidades de las personas que convivimos aquí”, expresó.