Dalílah Polanco y Marta Guzmán critican a Mar Contreras durante la visita de familiares en La Casa de los famosos México

La actriz narró a su amiga cómo fue que comenzaron los choques con Mar dentro del reality

Por Cinthia Salvador

La actriz narró a su
La actriz narró a su amiga cómo fue que comenzaron los choques con Mar dentro del reality. (La Casa de los Famosos México)

La dinámica dentro de La Casa de los Famosos México se intensificó tras la entrada de los familiares de los finalistas. Después de permanecer veinticuatro horas dentro del inmueble con los concursantes, La Jefa solicitó a los visitantes que se despidieran y dejaran la casa, lo que generó diferentes reacciones y comentarios entre los participantes y sus allegados.

Durante este periodo de compartir con personas del exterior, la interacción entre Dalílah Polanco y su amiga Marta Guzmán se convirtió en el centro de atención.

Durante la cena y el brindis, Guzmán realizó un comentario intentando halagar la belleza de Stephanie, hija de Alexis Ayala. Posteriormente se dirigió hacia Mar Contreras con la siguiente frase: “Y Mar tiene un cuerpo bien feo, decía ‘tápese para que no se vea...’. O sea, el comentario general ‘¿qué p*do con el cuerpo?’“.

Este señalamiento causó incomodidad en el entorno de Contreras, quien permaneció en silencio durante la mayor parte de la velada. Mientras tanto, otros participantes optaron por mantenerse al margen del intercambio, aunque la tensión resultó evidente en el ambiente.

El esposo de Mar la
El esposo de Mar la consoló. (Captura de pantalla YouTube)

El episodio tomó mayor relevancia cuando en una de las habitaciones y apartados de todos, el esposo de Mar Contreras reaccionó y la aconsejó. “No tienes de qué avergonzarte”, afirmó el mensaje, difundido tras los comentarios generados en la cena del reality. Esta reacción fue retomada por seguidores y generó una ola de mensajes de apoyo hacia Contreras.

“Es lo que algunas de las personas del juego no entendían o no entendieron, que estabas siendo tú, que estás para eso, para mostrarte como eres y eso ha estado muy bonito y ha sido un tema de orgullo, un tema de sonrisas, de alegrías, de muchos te amo. Hemos llorado contigo, nos hemos enojado, ha pasado, sí, pero lo importante es que a partir de la semana pasada te volviste la primera finalista de este juego”, indicó Julio.

Posteriormente, durante una conversación privada, Dalílah Polanco volvió a arremeter contra Mar, refiriéndose tanto a la relación tensa entre ambas como a ciertos comportamientos que observó en su compañera. En el intercambio, Polanco consultó a Marta Guzmán si notaba la fricción con Contreras, y Guzmán respondió: “Al principio muy bien, pero ¿qué fue? Que un día te dijo ‘tú no’ y te cagó”.

Dalílah y Marta comentaron sorbe
Dalílah y Marta comentaron sorbe la convivencia tensa que tuvieron dentro del reality. (Captura de pantalla YouTube)

En ese momento, la finalista no solo habló sobre Mar Contreras sin su presencia, sino que también mencionó a su esposo al describir situaciones que le incomodaron. Detalló uno de esos episodios al decir: “Habían muchas cosas, p*n**s como cuando me decía ‘mi marido es chef, vamos a cocinar tal cosa’ y yo decía ‘no estás sofriendo el chile y la cebolla, de qué sirve que tu marido sea chef, si tú estás echando primero los huevos y después la cebolla’. Yo pensando es básico, porque el orden de los factores sí altera el producto”, dijo.

La discusión avanzó hacia críticas sobre la actitud de Mar , especialmente en situaciones bajo presión. Según lo relatado por Polanco, “yo la veía y decía ‘se la está cargando la chingda’, porque la veía sonriendo siempre y decía ‘se le está cargando el payaso porque no tenía el control’. Yo dije ‘esta es como las mías’, pero después me fui dando cuenta de que no, igual ella no tiene el trastorno diagnosticado”.

Finalmente, Dalílah Polanco opinó sobre la necesidad de reconocimiento de su colega, explicando: “Ella es madre, tiene hijos, tiene un marido, tiene una persona que le ayuda y era muy ávida de reconocimiento… Yo decía ‘un aplauso a las manos que hicieron esto’ y ella se retorcía y me daba, porque decía ‘no que no es personal’”, relató entre risas.

