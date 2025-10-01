Esposa de Alexis Ayala se queda callada ante declaraciones de Paty Díaz sobre el actor: “Yo estaba en la primaria”

Cinthia Aparicio aseguró que no tiene la obligación de hablar sobre las declaraciones contra su esposo. (IG)

El nombre de Alexis Ayala acaparó fuertemente la atención de las redes sociales cuando Paty Díaz, actriz de Televisa, compartió una serie de declaraciones sobre su relación con el villano de telenovelas.

La intérprete del melodrama “Rubi” rompió el silencio luego de que Ayala contara en La Casa de los Famosos México que una de sus parejas había cambiado la chapa de su casa sin autorización cuando se separaron.

Aunque no reveló el nombre, horas más tarde quedó al descubierto que se trataba de la actriz Paty Díaz, pues a través de sus redes sociales dio a conocer detalles sobre su relación con Ayala.

(IG: @patydiazmx)

Qué dijo Paty Díaz sobre su relación con Alexis Ayala

De acuerdo con la actriz, su relación terminó por infidelidad y agresiones tras más de cinco años juntos, pero el actor nunca reconoció su error.

"Él ya buscaba cualquier pretexto para estar mal, para ser grosero, indiferente, agresivo y yo ya sabía y lo comprobé también un día que, en un centro comercial al sur de la Ciudad, me quiso golpear", contó.

Mientras que, sobre el supuesto cambio de cerradura, detalló que la violencia y las amenazas fueron escalando, lo que la llevó a cambiar la combinación de una caja fuerte para proteger sus pertenencias.

“Lo hice por protección porque me dijo que no me iba a dar nada”, sentenció.

La actriz contó su versión de una discusión |TikTok: @patydayz

Cinthia Aparicio prefiere no hablar sobre las declaraciones de Paty Díaz

En medio de la controversia que desataron las palabras de la actriz, la prensa acudió con la esposa de Alexis Ayala para conocer su versión, pero la joven aseguró que no tiene nada de que hablar.

De acuerdo con Cinthia Aparicio, los hechos detallados por Díaz ocurrieron mientras ella estaba en la primaria, por lo que el único encargado de abordar el tema será el actor de 60 años cuando salga de La Casa de los Famosos.

“Yo no conozco a la señora. Lo único que te puedo decir es que yo estaba en la primaria. Alexis, cuando salga, que les platique”, respondió.

(Instagram: @cinthiaparicio)

Sin embargo, afirmó que en su presente se encuentra en un matrimonio donde siempre hay respeto y amor.

“Lo único que puedo decir es que estoy con un hombre que me respeta, que me ama, que las mujeres en su vida son su principal. Qué te digo, lo amo, es mi esposo y mi pareja”, concluyó.