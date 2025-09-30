Predicción del clima en México: estas son las temperaturas para el 30 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México proporciona diariamente informes detallados sobre las condiciones climáticas en diversas regiones del país. Este servicio es esencial para que los ciudadanos puedan prepararse ante posibles cambios en el clima, como lluvias intensas, granizo o días soleados.

México, conocido por su clima templado, experimenta variaciones significativas en sus condiciones meteorológicas dependiendo de la región y la estación del año. Por ello, el SMN se encarga de ofrecer pronósticos precisos que permiten a la población anticiparse a las condiciones del tiempo y tomar las precauciones necesarias.

El acceso a información meteorológica confiable es crucial para planificar actividades cotidianas y evitar sorpresas desagradables causadas por cambios bruscos en el clima. Las previsiones del SMN ayudan a mitigar los riesgos asociados con fenómenos meteorológicos extremos, protegiendo tanto a las personas como a sus bienes.

Pronóstico del tiempo para este 30 de septiembre

Una baja presión en superficie en el golfo de México, la onda tropical núm. 35 que se aproxima a la península de Yucatán y la vaguada monzónica que se extiende muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionarán probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dicha península, además del oriente y sureste del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca, Chiapas y Veracruz.Asimismo, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el norte y occidente del territorio nacional, divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecido por la corriente en chorro subtropical, generarán lluvias puntuales intensas en Zacatecas, Nayarit y Jalisco, muy fuertes en Sinaloa, Durango y Aguascalientes, así como chubascos en Chihuahua. Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas.Por su parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el centro y sur de la República Mexicana, incluyendo el Valle de México.Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio mexicano con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

ARCHIVO - Las lluvias puedes generar inundaciones y el reblandecimiento de la tierra (AP/Marco Ugarte, archivo)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Zacatecas (centro y sur), Nayarit (este), Jalisco (centro y norte), Oaxaca (norte y este), Chiapas (oeste y sur) y Veracruz (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Durango, Aguascalientes, Puebla y Tabasco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (costa), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca (istmo de Tehuantepec). Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costas de Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Nayarit, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Aunque el clima puede regalarnos días cálidos y hermosas tardes lluviosas, también puede llegar a convertirse en un peligro si sus condiciones se vuelven extremas.

En caso de que las condiciones meteorológicas pudieran empeorar o considerarse de riesgo, las autoridades estatales y de Protección Civil se darán a la tarea de informar a la población para que puedan refugiarse de forma oportuna.