Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de septiembre: detienen a hombre que portaba un arma en Centro Médico Línea 9

Luego de que se difundió un video de una persona que entró a la estación Centro Médico de la Línea 9 con un arma, el STC precisó que refuerzan la seguridad en la línea.
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvieron a una persona que detonó un arma de fuego al exterior de las instalaciones de la estación Centro Médico de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).
El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
A través de la página oficial del Metrobús, informaron a los usuarios que la Línea 3 y 5 presentan retrasos en todas sus estaciones.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que presuntamente realizó disparos frente a la estación Centro Médico del Sistema de Transporte Colectivo (STC Metro), en la alcaldía Cuauhtémoc.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy martes 30 de septiembre.