Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de septiembre: detienen a hombre que portaba un arma en Centro Médico Línea 9

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Por Luz Coello,Anayeli Tapia Sandoval yMariana Campos

21:21 hsHoy

Metro CDMX refuerza seguridad en la Línea 9 tras incidente en Centro Médico

Luego de que se difundió un video de una persona que entró a la estación Centro Médico de la Línea 9 con un arma, el STC precisó que refuerzan la seguridad en la línea.

Sujeto discute en esclareas del metro Centro Médico y después dispara afuera de la estación Crédito: RRSS

Línea 9 del Metro CDMX: esto dijo el STC del sujeto que ingresó a la estación Centro Médico con un arma

Policías de la CDMX detuvieron al hombre implicado y lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes

Por Luz Coello

Qué dijo el STC Metro
Qué dijo el STC Metro CDMX del sujeto armado que entró a Centro Médico (CUARTOSCURO.COM)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvieron a una persona que detonó un arma de fuego al exterior de las instalaciones de la estación Centro Médico de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

20:41 hsHoy

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Por Omar López

Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

20:38 hsHoy

Servicio lento en la Línea 3 y 5 del Metrobús

A través de la página oficial del Metrobús, informaron a los usuarios que la Línea 3 y 5 presentan retrasos en todas sus estaciones.

(Captura https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB)
(Captura https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB)
20:27 hsHoy

Detienen a sujeto por disparar con arma de fuego al exterior del Metro Centro Médico en CDMX

El hombre, de 54 años, portaba un arma con 28 cartuchos útiles y una identificación militar; fue puesto a disposición del Ministerio Público

Por Andrés García S.

Operadores del Centro de Comando
Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro recibieran reportes sobre detonaciones en la avenida Cuauhtémoc y el Eje 3, al exterior del metro Centro Médico. Imagen ilustrativa. (Crédito: Reuters)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que presuntamente realizó disparos frente a la estación Centro Médico del Sistema de Transporte Colectivo (STC Metro), en la alcaldía Cuauhtémoc.

13:06 hsHoy

Metro CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
12:59 hsHoy

Metrobús CDMX

Cierres de estaciones y retrasos en el Metrobús hoy 30 de septiembre tras la lluvia de la madrugada

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Por Omar López

Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

11:38 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy martes 30 de septiembre.

