Mariachis quedan atrapados arriba de su auto tras inundación en Neza: “Hay alguien aquí con vida”

Las fuertes lluvias en CDMX dejaron estragos, pero un grupo de mariachis convirtió la tragedia en comedia.

El domingo 28 de septiembre, fuertes lluvias azotaron distintos puntos de la Ciudad de México y del Estado de México, provocando inundaciones y severas afectaciones a cientos de ciudadanos. Calles anegadas, automóviles varados y familias incomunicadas formaron parte del panorama que dejó la tormenta en varias zonas urbanas.

Sin embargo, en medio de la adversidad, un grupo de mariachis decidió ponerle un giro inesperado a la tragedia y transformar la situación en un momento de humor que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El peculiar episodio fue registrado en video y difundido a través de plataformas como X e Instagram, donde miles de usuarios lo compartieron. Las imágenes muestran a la agrupación atrapada dentro de un automóvil amarillo tipo hatchback, que quedó sumergido casi hasta las ventanas debido al nivel del agua.

Las tormentas del domingo causaron graves afectaciones, pero también un inesperado momento de humor musical.

A pesar de lo alarmante del escenario, los músicos optaron por reírse de la situación. Con referencias a la película Titanic, uno de los mariachis gritó: “Hay alguien aquí con vida”, provocando risas entre sus compañeros. Otros retomaron la popular frase de Paola Suárez y Wendy Guevara, conocidas como “Las Perdidas”, y bromearon diciendo: “Estamos perdidos”.

Uno de los integrantes, que salió del auto con el agua hasta la cintura, recibió una advertencia en tono de broma de apagar las luces del vehículo para evitar un posible cortocircuito. Otro, con humor autocrítico, reflexionó: “De pisar escenarios internacionales a esto, ¿dónde terminé?”.

Las ocurrencias y el buen ánimo del grupo contrastaron con la gravedad de la inundación, lo que generó miles de comentarios positivos. Muchos internautas celebraron la capacidad de los mariachis para “darle la vuelta” a una situación adversa, señalando que “solo en México se puede encontrar humor en medio de la tragedia”.

“Qué orgullo ser mexicano, siempre nos reímos hasta en los peores momentos”, escribió un usuario en X. Otro comentó: “Deberían contratar a esos mariachis para animar cualquier emergencia”.

La agrupación decidió tomar con buen humor la tragedia que estaba viviendo, pues el agua llegaba a la cintura de ellos. Crédito: TikTok / @el_cardinal_mx

La escena se volvió uno de los temas más comentados del día, en parte porque refleja un rasgo característico del pueblo mexicano: enfrentar la adversidad con una sonrisa.

Mientras tanto, las autoridades de la capital y del Estado de México continúan atendiendo los daños provocados por las lluvias, que incluyeron calles inundadas, interrupciones en el transporte público y viviendas afectadas. Protección Civil recomendó a la ciudadanía evitar circular en zonas anegadas y mantenerse atentos a los reportes meteorológicos.

Aunque la tormenta dejó estragos en diversas colonias, el ingenio de los mariachis atrapados en el agua se convirtió en símbolo de resiliencia y buen humor, recordando que, incluso en medio de la tormenta, siempre hay espacio para una sonrisa.