México

Mariachis quedan atrapados arriba de su auto tras inundación en Neza: “Hay alguien aquí con vida”

Las tormentas del domingo causaron graves afectaciones, pero también un inesperado momento de humor musical

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
Las fuertes lluvias en CDMX
Las fuertes lluvias en CDMX dejaron estragos, pero un grupo de mariachis convirtió la tragedia en comedia.

El domingo 28 de septiembre, fuertes lluvias azotaron distintos puntos de la Ciudad de México y del Estado de México, provocando inundaciones y severas afectaciones a cientos de ciudadanos. Calles anegadas, automóviles varados y familias incomunicadas formaron parte del panorama que dejó la tormenta en varias zonas urbanas.

Sin embargo, en medio de la adversidad, un grupo de mariachis decidió ponerle un giro inesperado a la tragedia y transformar la situación en un momento de humor que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El peculiar episodio fue registrado en video y difundido a través de plataformas como X e Instagram, donde miles de usuarios lo compartieron. Las imágenes muestran a la agrupación atrapada dentro de un automóvil amarillo tipo hatchback, que quedó sumergido casi hasta las ventanas debido al nivel del agua.

Las tormentas del domingo causaron
Las tormentas del domingo causaron graves afectaciones, pero también un inesperado momento de humor musical.

A pesar de lo alarmante del escenario, los músicos optaron por reírse de la situación. Con referencias a la película Titanic, uno de los mariachis gritó: “Hay alguien aquí con vida”, provocando risas entre sus compañeros. Otros retomaron la popular frase de Paola Suárez y Wendy Guevara, conocidas como “Las Perdidas”, y bromearon diciendo: “Estamos perdidos”.

Uno de los integrantes, que salió del auto con el agua hasta la cintura, recibió una advertencia en tono de broma de apagar las luces del vehículo para evitar un posible cortocircuito. Otro, con humor autocrítico, reflexionó: “De pisar escenarios internacionales a esto, ¿dónde terminé?”.

Las ocurrencias y el buen ánimo del grupo contrastaron con la gravedad de la inundación, lo que generó miles de comentarios positivos. Muchos internautas celebraron la capacidad de los mariachis para “darle la vuelta” a una situación adversa, señalando que “solo en México se puede encontrar humor en medio de la tragedia”.

“Qué orgullo ser mexicano, siempre nos reímos hasta en los peores momentos”, escribió un usuario en X. Otro comentó: “Deberían contratar a esos mariachis para animar cualquier emergencia”.

La agrupación decidió tomar con buen humor la tragedia que estaba viviendo, pues el agua llegaba a la cintura de ellos. Crédito: TikTok / @el_cardinal_mx

La escena se volvió uno de los temas más comentados del día, en parte porque refleja un rasgo característico del pueblo mexicano: enfrentar la adversidad con una sonrisa.

Mientras tanto, las autoridades de la capital y del Estado de México continúan atendiendo los daños provocados por las lluvias, que incluyeron calles inundadas, interrupciones en el transporte público y viviendas afectadas. Protección Civil recomendó a la ciudadanía evitar circular en zonas anegadas y mantenerse atentos a los reportes meteorológicos.

Aunque la tormenta dejó estragos en diversas colonias, el ingenio de los mariachis atrapados en el agua se convirtió en símbolo de resiliencia y buen humor, recordando que, incluso en medio de la tormenta, siempre hay espacio para una sonrisa.

Temas Relacionados

MariachisNezaviralinundacionesredes socialesmexico-virales

Más Noticias

Choferes agreden a camión de pasajeros en Zumpango, Edomex l Video

Persecución y bloqueo entre transportistas desata pánico en usuarios

Choferes agreden a camión de

Martha Figueroa reacciona en plena transmisión en vivo de Hoy al ‘doble’ de Juan Gabriel en París: “Está igualito”

La periodista de espectáculos lanzó ‘Divo o muerto’ en 2023, un documental sobre la muerte del Divo de Juárez y los rumores que apuntan a que estaría vivo

Martha Figueroa reacciona en plena

Peso mexicano se consolida como una de las monedas más operadas a nivel global, informa el Banco de México

A nivel mundial, el promedio diario de operaciones con peso mexicano alcanzó 153 mil millones de dólares, 35% más que en 2022; destaca por su liquidez internacional

Peso mexicano se consolida como

El gesto que tuvo Wendy Guevara en apoyo a Altafulla tras robo en Medellín

Durante la marcha del orgullo, la mexicana demostró su generosidad con un detalle que le dio al cantante colombiano después de que sufriera un atraco

El gesto que tuvo Wendy

Operativo contra huachicol da con mini refinería clandestina y 300 mil litros de combustible ilegal en Querétaro

Se trata de uno de los predios más grandes en México que permitía el procesamiento y el acopio de hidrocarburo clandestino en la región

Operativo contra huachicol da con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo contra huachicol da con

Operativo contra huachicol da con mini refinería clandestina y 300 mil litros de combustible ilegal en Querétaro

Asesinato de Miguel de la Mora evidencia inseguridad en Polanco: 4 de cada 10 perciben peligro en Miguel Hidalgo

“Tienen derecho a atenderse”: Sheinbaum apoya atención a criminales en hospitales de Culiacán, Sinaloa

Civiles armados y militares se enfrentaron al sur de Culiacán; reportaron uso de helicóptero artillado

Grupo armado con rifles de alto poder despojan a civil de su camioneta último modelo en Guasave, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Martha Figueroa reacciona en plena

Martha Figueroa reacciona en plena transmisión en vivo de Hoy al ‘doble’ de Juan Gabriel en París: “Está igualito”

Final de LCDLFM 2025 en el cine: preventa, cuándo y dónde verla

La Casa de los Famosos México en vivo hoy martes 30 de septiembre: así van las encuestas de votos para el ganador

¿Juan Gabriel está vivo? Graban a hombre idéntico al Divo de Juárez en París y reviven teorías sobre su muerte

Tania Rincón presume medalla tras carrera y redes la cuestionan: “¿Ésta vez no hiciste trampa?"

DEPORTES

Iván Zamorano revela que estuvo

Iván Zamorano revela que estuvo a punto de no ir al América: “Boca Juniors me dio un cheque en blanco”

Ileana Dávila denuncia acoso sexual en sus inicios como entrenadora de futbol: “Hacían caballito para ver cómo me bañaba”

¿Se adelanta su retiro? Canelo Álvarez deberá ser intervenido por grave lesión

Dominik Mysterio vence a Rusev con trampa y recibe desafío de Penta Zero Miedo en WWE RAW

América Femenil vs Orlando Pride: cuándo, dónde y a qué hora ver a las Águilas en la Concacaf W Champions Cup