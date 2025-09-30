México

Las “cenizas” de Aarón Mercury llegan al altar en La Casa de los Famosos México 3: así fue su despedida entre lágrimas

El influencer se convirtió en el noveno y último eliminado de la tercera temporada

Por Armando Pereda

El influencer fue el noveno
El influencer fue el noveno eliminado - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

La salida de Aarón Mercury, el influencer que el domingo pasado se convirtió en el noveno eliminado del reality, no pasó desapercibida.

Sus compañeros le organizaron un homenaje con un toque muy particular: colocaron su termo en una repisa como si fuera una urna con cenizas, creando un altar improvisado que mezcló recuerdos, risas y nostalgia.

Aarón Mercury y Rosa María Noguerón intercambian palabras tras su salida en La Casa de los Famosos México.

El mensaje más emotivo

Alexis Ayala, visiblemente conmovido, fue quien abrió la despedida a su compañero del cuarto Noche.

“Conocí a un chavo lleno de sueños, ilusiones, energía y muy responsable. Gracias por dejarnos conocerte como eres, con ese corazón fuerte, amable y divertido. Te mando un beso en el corazón, te amo y te veo afuera. Descansa en pants”.

La frase final, “descansa en pants”, se volvió el sello del homenaje. Todos la repitieron al unísono: “Aarón, descansa en pants, te queremos”.

Aarón Mercury. (LCDLFM)
Aarón Mercury. (LCDLFM)

Entre bromas y recuerdos

El momento no fue solemne todo el tiempo. Mar, una de las más cercanas a Aarón, lo despidió con humor:

“Aarón, te voy a extrañar mucho, ¿quién me va a estar molestando diariamente?”.

La escena se transformó en una mezcla de risas y ocurrencias. Mientras trataban de acomodar el termo y recuerdos sobre la repisa, surgieron frases espontáneas y bromas internas. En medio del desorden, alguien comentó: “Aarón no se quiere ir, está haciendo berrinche hasta el final”.

El altar completo

Tras varios intentos para acomodar los objetos de forma simétrica, los habitantes dieron por terminado el homenaje. “La galería de triunfo está lista”, comentó uno de ellos, cerrando así la despedida.

“No se confíen”: Galilea Montijo
“No se confíen”: Galilea Montijo habría dado pistas de la eliminación de Aarón Mercury alimentando teoría de fraude (Foto: ViX)

Rumbo a la final

La salida de Aarón se dio a pocos días de la gran final, que será este domingo. Antes, mañana miércoles, se conocerá quién ocupará el sexto lugar.

Cada homenaje se ha convertido en una tradición dentro del programa, y en esta ocasión, el recuerdo de Aarón quedó marcado con su termo en el altar y una frase que ya es parte de la memoria del reality: “descansa en pants”.

“No se confíen”: Galilea Montijo
“No se confíen”: Galilea Montijo habría dado pistas de la eliminación de Aarón Mercury alimentando teoría de fraude (Foto: ViX)

