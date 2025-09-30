México

Detienen a franelero que noqueó a taxista en Centro Histórico de la CDMX; estaba vendiendo droga

El sujeto detenido el pasado lunes fue identificado como un motociclista que hace unas semanas golpeó y noqueó a un taxista, tras chocar con su unidad

Por Miguel Flores

El detenido agredió a un
El detenido agredió a un taxista a finales de agosto. (especial)

Un sujeto que el pasado mes de agosto se viralizó en redes sociales por noquear a un taxista que le reclamó por haberle pegado a su unidad con una motocicleta que manejaba, fue detenido por autoridades capitalinas, luego de que fue sorprendido mientras vendía droga el pasado lunes.

De acuerdo con información proporcionada por el periodista de nota roja Carlos C4 Jiménez en su cuenta de X, el sujeto fue identificado como Julio César Arias Basilio.

Según el periodista, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) lo sorprendieron mientras vendía marihuana en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Detenido el motociclista violento. Julio César Arias Basilio. Es el tipo que chocó a un taxista con su moto, y después lo golpeó y noqueó en calles de @AlcCuauhtemocMx. Agentes de @SSC_CDMX lo hallaron hoy en la misma alcaldía vendiendo marihuana. Así acabó detenido”.

(X @c4jimenez)
(X @c4jimenez)

Era boxeador pero se lastimó la mano

En otra publicación, el periodista señaló que el detenido fue boxeador en el pasado, razón por la cual sabía cómo golpear al taxista al que noqueó, hecho que quedó registrado en video y que se viralizó en redes sociales.

Aseguró que debido a que se lastimó la mano se alejó del deporte y se hizo franelero, y que cobraba 100 pesos de automóvil.

“Que era boxeador pero se chingó la manita. Es Julio Arias, el motociclista que chocó y noqueó así a un taxista. Dice que fue boxeador, pero se lastimó la mano y ahora es franelero que cobra $100 por unidad. Agentes de @SSC_CDMX. Sector Alameda lo ubicaron y detuvieron”, posteó Jiménez en otro post.

Noquea a taxista

El sujeto detenido fue identificado como un motociclista que chocó contra un taxi en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), y que noqueó al conductor del taxi cuando se bajó a reclamar el golpe a su auto.

Motociclista golpea y noquea a taxista después de chocar contra la parte trasera del automóvil. (Lo que callamos los pasajeros/FB)

El hecho quedó grabado en video y ocurrió a finales del pasado mes de agosto.

De acuerdo con las imagenes captadas por una cámara del taxi, el percance ocurrió cuando el motociclista impactó por detrás a la unidad debido a la falta de precaución en su conducción, además de manejar a exceso de velocidad.

El chofer del taxi descendió de la unidad para reclamar los daños ocasionados, sin embargo, el conductor de la motocicleta reaccionó de forma violenta y le dio un golpe en la cara, lo que hizo que el conductor del taxi cayera noqueado.

