Por qué la Línea 1 del Metro CDMX modificó su horario de servicio previo a la reapertura de Observatorio

Por qué la Línea 1 del Metro CDMX modificó su horario de servicio previo a la reapertura hasta Observatorio (X/ @MetroCDMX)

La remodelación de la Línea 1 del Metro, que comenzó hace casi tres años, está próxima a concluir una de sus etapas más relevantes. Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, explicó en conferencia de prensa que la reapertura del tramo hasta Observatorio está prevista para el mes de octubre.

Actualmente, el servicio de la línea rosa solo llega hasta Chapultepec, pero con la conclusión de los trabajos, los trenes volverán a circular hasta la terminal Observatorio, permitiendo el acceso a todas las estaciones renovadas, incluidas las del último tramo faltante.

Pero, este fin de semana el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) modificó el horario de servicio de la Línea 1, por lo que la circulación de trenes concluyó antes de las 24:00 horas, esto generó confusión entre algunos pasajeros que se vieron afectados durante este fin de semana.

¿Por qué la Línea 1 del Metro CDMX modificó su horario?

Así luce la terminal Observatorio de la Línea 1 del Metro CDMX (Cortesía SNT Movilidad @SntVTC )

El cierre anticipado de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México durante el fin de semana responde a la necesidad de realizar pruebas operativas previas a la reapertura del tramo Chapultepec-Observatorio, según informó el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) a través de un comunicado en sus redes sociales.

De acuerdo con el STC Metro, el servicio concluirá a las 22:00 horas los siguientes días: sábado 27 y domingo 28 de septiembre, así como los sábados y domingos de los dos primeros fines de semana de octubre (4, 5, 11 y 12 de octubre). En estas fechas, la última corrida de trenes partirá de las terminales Pantitlán y Chapultepec a las 21:30 horas, con el objetivo de que todas las estaciones estén cerradas a las 22:00 horas para iniciar las pruebas técnicas programadas.

El motivo principal de este cierre anticipado es la optimización de las pruebas del Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CTBC) en los trenes NM22 y NM16, una etapa indispensable antes de la reapertura del tramo Chapultepec-Observatorio. El Metro CDMX solicitó a los usuarios prever sus tiempos de traslado y considerar alternativas de transporte durante los días señalados.

Clara Brugada confirma que la Línea 1 del Metro ya dará servicio hasta Observatorio Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

Para mitigar el impacto de la suspensión anticipada del servicio, las autoridades anunciaron que la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP) ofrecerá apoyo a los usuarios. Entre las 22:00 y las 24:00 horas, unidades de la RTP estarán disponibles para facilitar el traslado de los pasajeros en el tramo afectado, cubriendo el horario habitual de cierre del Metro.

El tramo Observatorio-Balderas permaneció cerrado desde noviembre de 2023, la reapertura de las últimas estaciones representa la culminación de casi tres años de modernización. Durante este periodo, el personal del STC Metro realizó pruebas operativas en la terminal Observatorio, incluida la verificación de los mecanismos de los trenes NM-22.