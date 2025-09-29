Buscan a Judith Alexandra Olayo Arredondo en Jalisco tras desaparecer con cuatro meses de embarazo

La joven de 20 años está embarazada y desapareció el 15 de septiembre. (Comisión Estatal de Búsqueda de personas)

La desaparición de Judith Alexandra Olayo Arredondo, una joven de 20 años con cuatro meses de embarazo, ha generado preocupación en las comunidades de Aguascalientes y Jalisco.

El 15 de septiembre de 2025, Judith Alexandra asistió a un festejo patrio en la comunidad de Las Jaboneras, Jalisco, acompañada de su pareja, Diego Zain. Desde ese día, su familia no ha vuelto a tener noticias de ella, lo que ha motivado una intensa búsqueda y la movilización de colectivos ciudadanos.

La última comunicación con Judith Alexandra fue por teléfono el domingo 15 de septiembre. Posteriormente, su pareja, Diego Zain, de 18 años, respondió a una llamada y afirmó que ambos regresarían a Aguascalientes. Sin embargo, el 16 de septiembre, Zain llegó solo a la casa de los padres de la joven y ofreció versiones contradictorias sobre la desaparición, mencionando fechas distintas y relatos poco creíbles sobre el paradero de Alexandra.

La familia Olayo Arredondo, citada por Prueba en Contrario, relató que el joven presentaba rasguños y un golpe en la cabeza, y que, pese a las inconsistencias en sus declaraciones ante la policía, no fue retenido y hasta la fecha se desconoce su paradero.

El contexto de la desaparición está marcado por antecedentes de violencia de género. Testigos y familiares han señalado que la relación de Judith Alexandra con Diego Zain, que duró aproximadamente siete meses, estuvo caracterizada por episodios de celos, manipulación y violencia, lo que llevó a la joven a experimentar ansiedad y aislamiento. Además, en 2024, Judith Alexandra ya había desaparecido durante un día en el fraccionamiento Lomas del Ajedrez, aunque en esa ocasión fue localizada rápidamente y a salvo.

Búsqueda de Judith Alexandra

La búsqueda de Judith Alexandra ha involucrado a la familia, vecinos, activistas, el Colectivo de Madres Buscadoras de Aguascalientes y el Observatorio de Violencia Social y de Género, con el apoyo de la Guardia Nacional.

Estos grupos han recorrido zonas rurales y de difícil acceso, como el Bajío Los Vázquez, el rancho “Las Trojes” y la comunidad de Los Codos. Durante estos operativos, se hallaron prendas incineradas y otras pertenencias de la joven, aunque estos indicios no han sido procesados adecuadamente. El rancho “Las Trojes”, último lugar donde se tuvo noticia de Alexandra, no fue resguardado ni cateado por las autoridades, y la familia señaló que el sitio habría sido manipulado y limpiado por familiares de la pareja de la desaparecida.

En el transcurso de la búsqueda, la familia recibió testimonios de habitantes de la comunidad de Los Codos, quienes afirmaron que Judith Alexandra llegó al lugar pidiendo ayuda, sin ropa y visiblemente alterada, asegurando que huía de su pareja.