Tren México-Guadalajara: Sheinbaum explica avance de cada tramo

Gobierno de Sheinbaum inicia construcción del tren de pasajeros Querétaro-Irapuato. | Presidencia

Este domingo, durante su gira por el estado de Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el proyecto de trenes de pasajeros es uno de los más importantes de su sexenio, y la ruta México-Guadalajara será la culminación en el occidente de este ambicioso plan.

Este proyecto, que incluye la edificación de tramos como México-Querétaro, Querétaro-Irapuato, Irapuato-León y León-Guadalajara, fue presentado por la mandataria durante su visita a la entidad.

A pesar de ser la segunda mayor ciudad del páis, la mandataria explicó la razón por la cual Guadalajara será una de las últimas en sumarse al plan ferroviario, aunque tranquilizó a los habitantes de la entidad y aseguró que para todos alcanzará.

“Uno de los proyectos más importantes del sexenio son los trenes del norte: Ya se está construyendo el México-Querétaro. Ya licitamos el Querétaro-Irapuato. Después, va Irapuato-León. Y después, León-Guadalajara. Vamos a recuperar el tren de pasajeros Ciudad de México-Guadalajara. Para todo alcanza”, precisó la titular del Poder Ejecutivo.

Claudia Sheinbaum anuncia recuperación del tren de pasajeros Ciudad de México-Guadalajara como parte de un plan nacional ferroviario.

En materia de infraestructura estatal, la presidenta detalló que en Jalisco se repavimentarán todas las carreteras federales, se realizarán obras hídricas, se construye el puente Amado Nervo para conectar Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, y se desarrollan cinco caminos artesanales.

Además, se lleva a cabo el saneamiento y restauración del río Lerma-Santiago, se estudia la viabilidad de un acueducto Chapala-Guadalajara y se apoya el Tren Ligero de Guadalajara.

El plan incluye la construcción de 97 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) y la creación de un Centro LIBRE para mujeres en cada municipio del estado.

En el ámbito educativo, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Universidad de Guadalajara (UdeG) contará con el presupuesto completo para el próximo año, lo que beneficiará directamente a su comunidad estudiantil.

Además, se incrementarán los espacios en el nivel medio superior mediante la construcción de una nueva preparatoria en El Salto, la ampliación de un plantel en Lagos de Moreno y la conversión de dos planteles en Tonalá y Ayotlán.

Se evalúa también la posible instalación de un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en el estado.

En paralelo, se desarrolla el Centro de Diseño de Semiconductores “Kutsari”, un proyecto conjunto entre el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y el gobierno estatal.

Durante su gira de rendición de cuentas, la presidenta informó que Jalisco es la entidad número 29 que visita y que un millón 881.435 personas en el estado son beneficiarias de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México.