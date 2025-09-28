Ninel Conde lanza dardo contra Alexis Ayala tras ser acusado por Paty Díaz de violencia y amenazas contra su hijo

La actriz contó su versión de una discusión |TikTok: @patydayz

La actriz y cantante Ninel Conde se pronunció en redes sociales tras las recientes declaraciones de Paty Díaz, quien señaló a Alexis Ayala por presuntos episodios de violencia, infidelidad y amenazas durante su relación hace dos décadas. Conde respaldó públicamente a Díaz y subrayó que las señales de agresión no deben ser minimizadas.

El conflicto resurgió tras el testimonio de Paty Díaz, quien relató haber sido víctima de agresiones físicas y verbales por parte de Alexis Ayala durante su proceso de separación. Este episodio tomó mayor notoriedad dada la participación de Ayala en La Casa de los Famosos México, donde el actor mencionó un desacuerdo con una expareja sobre el cambio de chapas en su casa, haciendo referencia de manera indirecta a Díaz.

Según las declaraciones de Díaz, la ruptura se originó tras una infidelidad y, después de separarse, solicitó permanecer temporalmente en la vivienda de su expareja mientras gestionaba una nueva residencia junto a su hijo. Díaz rechazó la versión de Ayala sobre el cambio de chapas, explicando que solo modificó la clave de una caja fuerte y la contraseña de su computadora, ambas medidas para proteger documentos y dinero ante una relación tensa.

De acuerdo con las publicaciones de Ninel Conde en su cuenta de Instagram, las acusaciones de Díaz coinciden con la percepción que ella misma manifestó en una confrontación reciente con Ayala. Durante una dinámica en el programa, Conde reprochó a Ayala por dirigirse de forma hostil a Elaine Haro, calificando ese acto como violencia verbal. La reacción de la artista generó discusión en redes sociales, donde fue señalada como “exagerada” por distintos internautas.

Durante una dinámica en el programa, Conde reprochó a Ayala por dirigirse de forma hostil a Elaine Haro, calificando ese acto como violencia verbal. (ViX)

La intérprete utilizó sus historias en Instagram para difundir el video de Paty Díaz y emitió un mensaje contundente: “Difícilmente una mujer que ha sufrido violencia se equivoca cuando descubre los patrones que caracterizan a un agresor ya sea físico, verbal, pasivo agresivo. Me tiraron de ‘exagerada’, pero el tiempo siempre le da la razón a la verdad. Triste que se apoye este tipo de actos en verdad. Ojalá la gente que apoye a estos personajes nunca sufra este tipo de actos”.

En su testimonio, Díaz aseguró que tras modificar las contraseñas, Ayala se molestó e intentó agredirla, y añadió que recibió amenazas directas hacia ella y su hijo. “Me insultó, me agredió, intentó golpearme y me dijo: ‘soy capaz de quemar la casa contigo y con tu hijo dentro para que se mueran’”, expuso la actriz, quien tras los hechos denunció ante las autoridades.

En medio de la polémica, Ninel Conde volvió a remarcar en la red social que identificar señales de abuso nunca debe considerarse una exageración. “Detectar las señales no es exagerar, es protegerse. Al final, la verdad siempre sale a la luz”, compartió la cantante en otra de sus historias.

El caso sumó nuevas voces dentro y fuera del reality, mientras usuarios en internet debaten el papel de los protagonistas y la relevancia de abordar testimonios sobre violencia en el ámbito público.

Cinthia Aparicio, esposa de Alexis Ayala, lo ha respaldado públicamente. (Captura de pantalla YouTube)