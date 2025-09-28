México

Así está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 28 de septiembre

El reporte del estado del oxígeno se publica cada hora y diariamente por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La pésima calidad del aire
La pésima calidad del aire en la Ciudad de México puede causar problemas respiratorios, cardiovasculares y neurológicos a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La contaminación puede traer consigo una serie de afectaciones a la salud para quienes respiran el oxígeno en un ambiente de estas condiciones, motivo por el cual el gobierno de la Ciudad de México, al ser una de la urbes más grandes y pobladas del mundo, realiza constantes monitoreos sobre la calidad del aire.

Diariamente, a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país publica su reporte de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Con cada actualización, las autoridades capitalinas llaman a la población a tomar precauciones respecto a las actividades al aire libre e incluso llevan a cabo medidas en materia, tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 28 de septiembre al corte de las 05:00 horas.

Calidad del aire en CDMX y Edomex

El índice Aire y Salud del gobierno de la capital del país señaló que la calidad del aire es “Buena” este domingo en la Ciudad de México y el Estado de México.

Eso significa que el riesgo para la salud es “Bajo” para los capitalinos y mexiquenses que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 0, esto significa que "no necesita protección" frente a los rayos del sol.

En este sentido, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

Tlalpan (AJM): Buena

Benito Juárez (BJU): Sin datos o en mantenimiento

Azcapotzalco (CAM): Sin datos o en mantenimiento

Coyoacán (CCA): Buena

Cuajimalpa (CUA): Sin datos o en mantenimiento

Gustavo A. Madero (GAM): Sin datos o en mantenimiento

Cuauhtémoc (HGM): Buena

Iztacalco (IZT): Sin datos o en mantenimiento

Venustiano Carranza (MER): Buena

Miguel Hidalgo (MGH): Buena

Álvaro Obregón (PED): Buena

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Sin datos o en mantenimiento

Tláhuac (TAH): Sin datos o en mantenimiento

Coyoacán (UAX): Buena

Iztapalapa (UIZ): Buena

Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en territorio mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Buena

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena

Naucalpan (FAC): Buena

Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (LLA): Buena

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (SAG): Sin datos o en mantenimiento

Tlalnepantla (TLA): Buena

Tultitlán (TLI): Buena

Coacalco (VIF): Buena

Ecatepec (XAL): Sin datos o en mantenimiento

Cabe mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías porque tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

De buena a extremadamente mala, las recomendaciones por la calidad del aire

Dependiendo el nivel de contaminación
Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México divide en cinco niveles la calidad del aire en la ciudad y el territorio mexiquense.

Señalada con el color verde, el índice de menor preocupación es el “Bueno”, en el que se considera mínimo el riesgo para la salud y tanto la población en general como los grupos sensibles pueden disfrutar de las actividades al aire libre.

Le sigue el nivel “Aceptable”, señalado con el color amarillo, en este caso las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (como los asmáticos), un posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con comorbilidades y adultos mayores. En este índice las personas de grupos sensibles tienen que considerar limitar las actividades físicas vigorosas al aire libre, mientras que el resto de la población aún puede hacerlo.

De color naranja, está el índice “Malo”, en la que hay un incremento importante en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles. Mientras que en personas con enfermedades respiratorias y cardiacas hay alza en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

A partir de aquí, tanto las personas que forman parte del grupos sensibles como la población en general deberá tomar mayor precauciones a la hora de realizar actividades al aire libre.

En el nivel “Muy Malo”, identificado con el color rojo, se agravan los síntomas respiratorios en poblaciones sensibles y en personas con enfermedad pulmonar, así como los síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, además existe una mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

El último nivel, ubicado con el color morado, está el “Extremadamente Malo”, en el que hay un aumento importante en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general, así como serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles y con enfermedad pulmonar, sin mencionar el agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón y en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.

Es importante mencionar que los grupos sensibles referidos por las autoridades incluyen niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas y hasta trabajadores.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

CDMXCalidad del aireContingencia Ambientalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

¿Cuáles son los beneficios de empezar a correr antes de los 30 años?

Estas son las ventajas de este popular ejercicio

¿Cuáles son los beneficios de

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 28 de septiembre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Metrobús CDMX: líneas, costo y

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 28 de septiembre

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Predicción del estado del tiempo

Cadena de supermercado rechaza colaboración con Marianne Gonzaga: “Es unilateral y sin autorización”

Con capturas de pantalla en historias de sus redes sociales, Gonzaga respondió a la marca

Cadena de supermercado rechaza colaboración

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

Con cientos de miles de pasajeros al día, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

Estado de los vuelos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en CDMX a Mario

Capturan en CDMX a Mario “N”, integrante de La Unión Tepito que portaba cerca de 200 dosis de drogas

Fiscalía de Michoacán confirma la detención de seis presuntos integrantes del CJNG, tras enfrenamiento

Jornada violenta en Veracruz: ataques armados y taxistas asesinados

Guerreros Buscadores de Jalisco localizan otra fosa clandestina en Zapopan: han recuperado 6 bolsas con restos

Detención del padre de Julión Álvarez hace recordar la vez que fue acusado de presuntos vínculos con el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Entre sorpresas y festejos: así

Entre sorpresas y festejos: así fue la penúltima semana en La Casa de los Famosos

El club de los villanos: los habitantes más criticados y polémicos dentro de La Casa de los Famosos

Ana Brenda Contreras habría protagonizado un triángulo amoroso con Alexis Ayala y Paty Díaz

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes realizan las últimas compras de la temporada

Adrián Marcelo asegura estar satisfecho del “fracaso rotundo” de La Casa de los Famosos 3

DEPORTES

Juan Manuel Márquez confiesa cuál

Juan Manuel Márquez confiesa cuál es el último triunfo de un mexicano que lo conmovió: " La forma en que se levantó"

Toño de Valdés, conductor de Televisa, fue operado de emergencia tras un fuerte dolor de estómago

Exjugador revela presunto amaño arbitral en partido clave de Liga MX

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el debut de la Selección Mexicana sub-20 en el Mundial?

Óscar de la Hoya confiesa cuándo llegará la próxima cara del boxeo después de Canelo Álvarez: “Va a tomar tiempo”