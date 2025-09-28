México

Ana Brenda Contreras habría protagonizado un triángulo amoroso con Alexis Ayala y Paty Díaz

El habitante de La Casa de los Famosos México volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras las acusaciones de una ex pareja

Por Jazmín González

Guardar
Ana Brenda Contreras habría protagonizado
Ana Brenda Contreras habría protagonizado un triángulo amoroso con Alexis Ayala y Paty Díaz (Las Estrellas)

La ruptura entre Paty Díaz y Alexis Ayala ha vuelto a ser tema de conversación pública tras el resurgimiento de acusaciones de infidelidad y violencia previo a la semifinal de La Casa de los Famosos México.

De acuerdo con declaraciones de Díaz, mantuvo una relación con el villano de melodramas durante cinco años, entre 2000 y 2005, periodo que estuvo marcado por episodios de tensión y sospechas.

(La Casa de los Famosos
(La Casa de los Famosos México // IG: @patydiazmx)

Cómo descubrió Paty Díaz la supuesta infidelidad de Alexis Ayala

Su ruptura definitiva se produjo durante la grabación de la telenovela “Barrera de amor”, emitida en 2005 y producida por Ernesto Alonso. En ese tiempo, la actriz comenzó a notar comportamientos inusuales en Ayala, como dormir con el teléfono móvil bajo la almohada y recibir mensajes a altas horas de la noche.

Dichas señales, sumadas a advertencias de personas cercanas, llevaron a la actriz a sospechar de una posible infidelidad, pero la confirmación no llegó hasta un viaje en el que decidió visitarlo sin previo aviso.

“Lo alcancé en Canadá, porque se fueron a grabar parte de la telenovela. Lo alcancé de sorpresa y confirmé muchas cosas. Él ya buscaba cualquier pretexto para estar mal, para ser grosero y agresivo“, relató.

Foto: Las Estrellas
Foto: Las Estrellas

Aunque Díaz nunca mencionó explícitamente el nombre de la joven actriz, usuarios en redes sociales apuntaron a Ana Brenda como la posible tercera en discordia.

Por qué se dice que Ana Brenda Contreras estuvo en un triángulo amoroso entre Alexis Ayala y Paty Díaz

Cabe recordar que Ana Brenda Contreras debutó en la telenovela “Barrera de amor” a los 19 años, y los rumores sobre un romance con su compañero comenzaron a circular poco después de la separación de Díaz y Ayala.

La relación entre ambos fue confirmada públicamente en 2006, pero la diferencia de edad de 20 años provocó críticas y debates en los espectáculos. Además, la forma en que se dio a conocer su romance afectó su imagen.

Alexis Ayala en La Casa
Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México. Casa de los Famosos

La controversia sobre su relación resurgió recientemente debido a nuevas declaraciones de Díaz, quien afirmó haber sido víctima de violencia, infidelidad y amenazas de muerte durante la separación. Declaraciones que surgieron como respuesta a los comentarios de Ayala en La Casa de los Famosos México, donde aseguró que una expareja le cambió las cerraduras de su casa y lo agredió junto a su hijo.

“Todo esto se inició por que hubo una infidelidad de su parte. Ahí había una actriz jovencita con la que tuvo una relación íntima”, afirmó la actriz a través de un video en redes sociales.

Temas Relacionados

Ana Brenda ContrerasAlexis AyalaPaty DíazLa Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Omar Kalid, de 17 años, es reportado como desaparecido y lo hallan muerto al interior de un hotel en Acapulco

La Fiscalía de Guerrero confirmó que el cuerpo presentaba signos de violencia

Omar Kalid, de 17 años,

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes realizan las últimas compras de la temporada

Mar Contreras y Abelito son los primeros finalistas del reality show 24/7

La Casa de los Famosos

Activación del MTU no será obligatorio para estas cuentas bancarias

La medida entrará en vigor el 1 de octubre, por lo que los cuentahabientes podrían ver cambios en sus cuentas a partir de esta fecha

Activación del MTU no será

Beca Rita Cetina 2025: ¿Te perdiste de la asamblea informativa? Fecha y hora de la junta en línea para realizar el registro de septiembre

La iniciativa continúa ampliando su cobertura para que más alumnos de nivel secundaria se integren

Beca Rita Cetina 2025: ¿Te

Este es el sueldo y grado de estudios de Mario López, diputado al que le cancelaron la visa en EEUU

El legislador conocido como “La Borrega” aceptó el retiro de su visa y explicó el motivo de la retención en las oficinas de la CBP

Este es el sueldo y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en CDMX a Mario

Capturan en CDMX a Mario “N”, integrante de La Unión Tepito que portaba cerca de 200 dosis de drogas

Fiscalía de Michoacán confirma la detención de seis presuntos integrantes del CJNG, tras enfrenamiento

Jornada violenta en Veracruz: ataques armados y taxistas asesinados

Guerreros Buscadores de Jalisco localizan otra fosa clandestina en Zapopan: han recuperado 6 bolsas con restos

Detención del padre de Julión Álvarez hace recordar la vez que fue acusado de presuntos vínculos con el CJNG

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes realizan las últimas compras de la temporada

Adrián Marcelo asegura estar satisfecho del “fracaso rotundo” de La Casa de los Famosos 3

Spotify México: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Lilo & Stitch sigue cautivando a los usuarios de Disney+ México este fin de semana

Así fue la impresionante transformación física de Aldo de Nigris a lo largo de los años

DEPORTES

Juan Manuel Márquez confiesa cuál

Juan Manuel Márquez confiesa cuál es el último triunfo de un mexicano que lo conmovió: " La forma en que se levantó"

Toño de Valdés, conductor de Televisa, fue operado de emergencia tras un fuerte dolor de estómago

Exjugador revela presunto amaño arbitral en partido clave de Liga MX

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el debut de la Selección Mexicana sub-20 en el Mundial?

Óscar de la Hoya confiesa cuándo llegará la próxima cara del boxeo después de Canelo Álvarez: “Va a tomar tiempo”