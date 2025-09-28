Ana Brenda Contreras habría protagonizado un triángulo amoroso con Alexis Ayala y Paty Díaz (Las Estrellas)

La ruptura entre Paty Díaz y Alexis Ayala ha vuelto a ser tema de conversación pública tras el resurgimiento de acusaciones de infidelidad y violencia previo a la semifinal de La Casa de los Famosos México.

De acuerdo con declaraciones de Díaz, mantuvo una relación con el villano de melodramas durante cinco años, entre 2000 y 2005, periodo que estuvo marcado por episodios de tensión y sospechas.

(La Casa de los Famosos México // IG: @patydiazmx)

Cómo descubrió Paty Díaz la supuesta infidelidad de Alexis Ayala

Su ruptura definitiva se produjo durante la grabación de la telenovela “Barrera de amor”, emitida en 2005 y producida por Ernesto Alonso. En ese tiempo, la actriz comenzó a notar comportamientos inusuales en Ayala, como dormir con el teléfono móvil bajo la almohada y recibir mensajes a altas horas de la noche.

Dichas señales, sumadas a advertencias de personas cercanas, llevaron a la actriz a sospechar de una posible infidelidad, pero la confirmación no llegó hasta un viaje en el que decidió visitarlo sin previo aviso.

“Lo alcancé en Canadá, porque se fueron a grabar parte de la telenovela. Lo alcancé de sorpresa y confirmé muchas cosas. Él ya buscaba cualquier pretexto para estar mal, para ser grosero y agresivo“, relató.

Foto: Las Estrellas

Aunque Díaz nunca mencionó explícitamente el nombre de la joven actriz, usuarios en redes sociales apuntaron a Ana Brenda como la posible tercera en discordia.

Por qué se dice que Ana Brenda Contreras estuvo en un triángulo amoroso entre Alexis Ayala y Paty Díaz

Cabe recordar que Ana Brenda Contreras debutó en la telenovela “Barrera de amor” a los 19 años, y los rumores sobre un romance con su compañero comenzaron a circular poco después de la separación de Díaz y Ayala.

La relación entre ambos fue confirmada públicamente en 2006, pero la diferencia de edad de 20 años provocó críticas y debates en los espectáculos. Además, la forma en que se dio a conocer su romance afectó su imagen.

Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México. Casa de los Famosos

La controversia sobre su relación resurgió recientemente debido a nuevas declaraciones de Díaz, quien afirmó haber sido víctima de violencia, infidelidad y amenazas de muerte durante la separación. Declaraciones que surgieron como respuesta a los comentarios de Ayala en La Casa de los Famosos México, donde aseguró que una expareja le cambió las cerraduras de su casa y lo agredió junto a su hijo.

“Todo esto se inició por que hubo una infidelidad de su parte. Ahí había una actriz jovencita con la que tuvo una relación íntima”, afirmó la actriz a través de un video en redes sociales.