México

Temblor en México hoy. noticias de la actividad sísmica este sábado 27 de septiembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar

En pocas líneas:

    06:10 hsHoy

    México es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo debido a su ubicación geográfica. Se encuentra sobre cinco placas tectónicas: la de Cocos, la del Pacífico, la de Norteamérica, la de Rivera y la del Caribe. El constante choque y fricción entre estas placas provoca sismos frecuentes, especialmente en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla y Ciudad de México.

    Ante un sismo, es fundamental conservar la calma y seguir estos pasos: aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y postes eléctricos. Si estás en casa o en la oficina, colócate en la zona de seguridad previamente identificada. Si estás en la calle, busca un espacio abierto. Después del movimiento, revisa posibles daños estructurales y reporta fugas de gas o agua.

    Temas Relacionados

    Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico NacionalEpicentromexico-noticias

    Últimas noticias

    Condiciones climáticas en México: previsión de temperaturas y fenómenos para este 27 de septiembre

    El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de brindar información oportuna de los fenómenos meteorológicos

    Condiciones climáticas en México: previsión

    Liga MX reprograma el partido Puebla vs. Chivas: ¿Cuándo será el encuentro?

    La autoridad deportiva informó que dicha decisión fue tomada a raíz de las condiciones climatológicas en el Estadio Cuauhtémoc

    Liga MX reprograma el partido

    La Casa de los Famosos México en vivo: este viernes 26 de septiembre

    Sigue en vivo todas las novedades, encuentros y dinámicas que ocurren en el reality más viral de México

    La Casa de los Famosos

    Se registra sismo en Pijijiapan, Chiapas

    Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

    Se registra sismo en Pijijiapan,

    Departamento del Tesoro de EEUU elimina esquema de La Mayiza de lavado de dinero tras señalamientos de posible confusión

    Un barbero aseguró a Proceso que su foto y nombre aparece en la red pero que él no tendría ninguna relación con la red

    Departamento del Tesoro de EEUU

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    La futura directora de ONU

    La futura directora de ONU Turismo destacó los atractivos y el potencial turístico de la Argentina

    La tragedia segundos después de un récord: alcanzó tres veces la velocidad del sonido pero el descenso le tendió una trampa

    La interna en el Gobierno llegó a su pico máximo y se multiplican los pedidos para que Milei ordene el conflicto

    El escandaloso informe de la comisión Warren sobre el asesinato de John F. Kennedy: “La verdad no se conocerá mientras vivamos”

    “Ayuda, por favor!”: el audio y todos los videos claves que condenaron al policía que mató a Bastián

    INFOBAE AMÉRICA

    Los reyes británicos Carlos III

    Los reyes británicos Carlos III y Camila realizarán una visita de Estado al Vaticano a finales de octubre

    La hija de Edmundo González Urrutia reiteró que desconoce el paradero de su esposo, detenido hace 262 días por el régimen chavista

    ¿La próxima década podría marcar el auge masivo de los xenotrasplantes?

    Ana Paula Maia: “La literatura es un lugar para experimentar, no para cuestionar mis problemas”

    “Slow Horses” reinventa el espionaje de ficción con un estilo que elude el sensacionalismo

    DEPORTES

    Arranca el Mundial Sub 20

    Arranca el Mundial Sub 20 en Chile: calendario completo, el panorama de Argentina y todo lo que hay que saber

    Las 11 estrellas que estarán ausentes y las 18 figuras a seguir de cerca en el Mundial Sub 20 de Chile

    El ex arquero que busca “romper el sistema” y promueve otra mirada del fútbol con un programa de streaming para reflexionar

    Comenzó la fecha 10 del Torneo Clausura: así quedaron las tablas, la clasificación a las copas y el descenso

    Ousmane Dembélé reveló el gesto que tuvo Lionel Messi minutos después de ganar el Balón de Oro