Estudiantes del CCH Sur dan a conocer avances en materia de seguridad, agendan tercera mesa de trabajo

Entre las preocupaciones de los alumnos se mantuvo presente la exigencia de seguridad, después de que la casa de estudios experimentara eventos violentos

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Alumnos del CCH Sur realizan diversas acciones para pedir justicia por su compañero CCH Sur CRÉDITO: Cuartoscuro

Luego de que un asesinato en las instalaciones del CCH plantel Sur sacudiera a la comunidad universitaria el pasado 22 de septiembre y llevara a la instalación de un paro, se plantearon encuentros con las autoridades para reforzar la seguridad.

La segunda mesa de diálogo convocó a padres de familia, la comunidad escolar y autoridades de la UNAM. En ella se retomó el pliego petitorio de los jóvenes, quienes esperaban una respuesta, en un diálogo que tomó poco más de seis horas.

El debate se llevó a cabo solamente entre estudiantes y autoridades, tras una deliberación se dieron a conocer los acuerdos de manera oficial, mediante un comunicado:

1. Complementar la respuesta de las autoridades a los puntos del pliego petitorio, integrando los aportes resultado del diálogo.

2. Difundir de manera amplia a toda la comunidad del plantel los acuerdos preliminares o propuestas de acuerdos alcanzados.

3. Realizar un recorrido conjunto con autoridades y una comisión de 20 estudiantes, el próximo lunes 29 de septiembre a las 18:00 horas, para identificar necesidades específicas en materia de seguridad, como la instalación de botones de emergencia, la mejora de luminarias y definición de áreas que requieren mayor vigilancia.

4. Celebrar una tercera mesa de diálogo el viernes 3 de octubre a las 13:00 horas, en las instalaciones del Plantel Sur del CCH.

Entre las preocupaciones de los alumnos se mantuvo presente la exigencia de seguridad, después de que la casa de estudios experimentara eventos violentos durante el transcurso de esta semana, siendo el más grave el ocurrido en su plantel.

Los voceros pidieron la realización de simulacros para diversos tipos de emergencia, un control más estricto para el ingreso al plantel, el mantenimiento y revisión periódica de las instalaciones, en particular de las cámaras de vigilancia y los botones de pánico.

Los universitarios pidieron claridad y compromiso respecto a los plazos, tanto para obtener una respuesta para sus solicitudes, como una planeación que implique la revisión de los botones cada mes y de las cámaras cada trimestre.

Respecto a la naturaleza del incidente, pidieron cursos de sensibilización y capacitación docente. Otros planteles se han unido al paro en solidaridad y también han solicitado mayor atención a las afectaciones psicológicas que pudieran tener los alumnos.

Pese a la necesidad de seguridad evidente en diversos planteles de la universidad, las autoridades no ofrecieron fechas específicas para el cumplimiento de dichas demandas bajo el argumento de que cada acción requiere una planeación, asignación presupuestaria y del personal que lo realizará. La directora Susana de los Ángeles Lira de Garay se comprometió a trabajar en las exigencias.

Otro avance es la programación de un recorrido conjunto de autoridades y una comisión de 20 estudiantes, para el lunes 29 de septiembre a las 18:00 horas, con el objetivo de señalar y ubicar espacialmente necesidades específicas relacionadas a la seguridad.

