Automovilista se viraliza al ayudar a repartidor a reparar celular en Monterrey durante fuerte lluvia

El incidente quedó registrado en video y se volvió viral por la buena acción de Erick Luna.

En Monterrey, Nuevo León, un acto de solidaridad y buena voluntad destacó entre los ciudadanos durante un fuerte aguacero en la capital de la Sultana del Norte. Un automovilista, identificado como Erick Luna, ayudó a un repartidor de comida, quien había sufrido la descompostura de su celular tras caer al asfalto mientras realizaba su ruta de trabajo.

El hecho quedó registrado en video, donde se observa a Erick circulando por una avenida y al percatarse de la situación, se detuvo a preguntar: “Amigo, hey, ¿le pasó algo a tu celular?”. El repartidor, identificado como Ángel, mostró su dispositivo dañado, cuyo display aparentemente se había roto por la caída. Según explicó, el celular es herramienta fundamental para su trabajo, ya que lo utiliza para recibir pedidos y planear rutas, especialmente en condiciones complicadas como la intensa lluvia que caía ese día.

Un gesto sencillo de ayuda permitió a Ángel continuar con su trabajo tras el accidente con su celular durante la lluvia.

Ángel relató que, al intentar buscar la mejor ruta para regresar a su domicilio durante la inundación, sufrió un derrape en su motocicleta que provocó que la pantalla de su celular se estrellara contra el pavimento. Ante la urgencia de contar con su herramienta de trabajo, Erick decidió llevarlo a su local para reparar el display, asegurando que el repartidor pudiera continuar con sus labores sin contratiempos.

El acto de generosidad fue ampliamente reconocido en redes sociales, donde los videos del suceso alcanzaron gran viralidad. Muchos usuarios destacaron la importancia de la empatía y la solidaridad hacia quienes dependen de su equipo de trabajo para subsistir. Entre los comentarios más destacados se leía: “Quien no vive para servir, no sirve para vivir”, y “Soy repartidor y me da tanto gusto y sentimiento que ayudaste a repararle esa herramienta de trabajo tan útil para nosotros, y que aún así esté lloviendo tenemos”.

Durante un aguacero, un automovilista asistió a un trabajador de entregas para que pudiera seguir cumpliendo su labor.

Otros usuarios reflexionaron sobre la necesidad de tratar con respeto y consideración a los trabajadores de servicios y repartos: “A veces ni creemos de la manera en que Dios se manifiesta hacia nosotros” y “Mi sobrina es repartidora y dice que siempre que va a recoger pedidos en la mayoría de los comercios los tratan despectivamente. Hay que ser más empáticos; todos batallamos de distintas maneras y no por eso tenemos que ser malas personas. Los buenos somos más”.

El repartidor Ángel, quien se encuentra en Monterrey desde hace aproximadamente un mes y es originario de Guadalajara, expresó su gratitud hacia Erick: “La verdad, usted cayó como del cielo para ayudarme, le agradezco mucho. Primeramente no hubiera sabido cómo llegar a casa, y gracias a su ayuda pude continuar con mi trabajo”.

Erick Luna salvó el día de un repartidor cuyo celular, herramienta vital de trabajo, se cayó al asfalto por la lluvia Crédito: TikTok / @diberkrepairs

Este acto de solidaridad en plena lluvia refleja que, más allá de los riesgos cotidianos de quienes trabajan en la calle, la empatía y la disposición de ayudar pueden marcar la diferencia. En un contexto donde los repartidores enfrentan condiciones complicadas, la acción de Erick Luna es un ejemplo de cómo un gesto simple puede generar un impacto significativo en la vida de otra persona.