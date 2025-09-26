México

Jóvenes Construyendo el Futuro: esta es la fecha para la nueva apertura de registro

El programa federal abrirá nuevamente su plataforma digital para que los beneficiarios registrados puedan postularse

Por Lorna Huitrón

Guardar
El programa federal abrirá nuevamente
El programa federal abrirá nuevamente su plataforma digital para que los beneficiarios registrados puedan postularse

El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tendrá su próxima apertura el 1 de octubre.

Esta fecha será clave para quienes ya cuentan con un registro en la plataforma digital, pues podrán postularse a un centro de trabajo y dar inicio a su capacitación laboral.

La estrategia forma parte de las acciones impulsadas por la actual administración para brindar oportunidades a los jóvenes que no estudian ni trabajan, un sector históricamente marginado en el acceso al empleo formal.

Con este esquema, miles de personas entre 18 y 29 años pueden adquirir experiencia práctica en empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales, al mismo tiempo que reciben una beca mensual y cobertura médica.

Postulación solo para quienes ya están registrados

De acuerdo con la información oficial, el proceso del 1 de octubre está dirigido exclusivamente a quienes ya completaron su registro previo en la plataforma. Para estos beneficiarios, la fecha marca el momento en el que podrán elegir entre las vacantes disponibles y vincularse con un centro de trabajo que se ajuste a su perfil e intereses.

Es importante señalar que el registro inicial en la plataforma es un requisito indispensable. Solo después de este paso se habilita la posibilidad de postularse a los centros de trabajo que participan en el programa.

Plataforma oficial para el registro

La postulación se lleva a cabo de manera digital y únicamente a través del sitio oficial: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx. En este espacio, los aspirantes pueden consultar las opciones disponibles, conocer los detalles de cada centro de trabajo y enviar su solicitud en línea.

El uso de la plataforma garantiza transparencia en el proceso y evita intermediarios, por lo que las autoridades han insistido en que todo trámite se realiza directamente en el portal, sin necesidad de gestores.

Un programa con impacto social

Desde su implementación, Jóvenes Construyendo el Futuro ha beneficiado a millones de jóvenes en todo el país. Su objetivo principal es facilitar la integración laboral, reducir la exclusión social y ofrecer herramientas que mejoren las oportunidades de empleo formal en el futuro.

Con la próxima apertura del 1 de octubre, miles de nuevos beneficiarios tendrán la oportunidad de iniciar su capacitación, lo que representa un paso más en la construcción de un perfil profesional sólido y competitivo en el mercado laboral mexicano.

Temas Relacionados

Jóvenes Construyendo el Futuroplataforma digitalregistromexico-noticias

Más Noticias

Christian Nodal se pronuncia sobre Ángela Aguilar tras los gritos del público en Monterrey

El ambiente en el show se tornó tenso cuando algunos asistentes comenzaron a gritar nombres relacionados con la vida personal del sonorense

Christian Nodal se pronuncia sobre

Gasolina en Puebla: precio de la magna, premium y diésel este 26 de septiembre

El precio de la gasolina cambia diariamente en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Gasolina en Puebla: precio de

La biología detrás de las mascotas del Mundial 2026: Clutch, Maple y Zayu

En esta edición, México eligió ser representado por el tercer felino más grande del mundo, el cual habita en el territorio nacional

La biología detrás de las

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada de este viernes 26 de septiembre?

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más del reality transmitido 24/7

¿Qué pasó en La Casa

Tobias Forge ofrece disculpas a sus fans y revela grabación en vivo de los conciertos de Ghost en México

El líder de la banda volvió a disculparse con su público mexicano, tras la cancelación de la primera fecha en CDMX

Tobias Forge ofrece disculpas a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscal de Tabasco afirma que

Fiscal de Tabasco afirma que no se llamará a declarar a Adán Augusto López por el caso de “La Barredora”

Caen seis presuntos miembros de La Línea tras enfrentamiento armado en Chihuahua

CJNG deja mensaje a comisionado de la Fiscalía General de Baja California tras recientes ataques a las instalaciones

Caen cuatro presuntos miembros de Los Tanzanios tras doble cateo en Iztacalco

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta entre refrescos en la frontera

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal se pronuncia sobre

Christian Nodal se pronuncia sobre Ángela Aguilar tras los gritos del público en Monterrey

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada de este viernes 26 de septiembre?

Tobias Forge ofrece disculpas a sus fans y revela grabación en vivo de los conciertos de Ghost en México

Abelito estalla de emoción al reencontrarse con sus padres dentro de La Casa de los Famosos México

Abelito reacciona a nueva llamada con Daniel Sosa: “Guana ya salió”

DEPORTES

La biología detrás de las

La biología detrás de las mascotas del Mundial 2026: Clutch, Maple y Zayu

Rafael “Divino” Espinoza ya tendría fecha para regresar al ring ¿Peleará contra el Venado López?

¿Cómo marcha la tabla de la Liga MX luego de la jornada 10?

Así reapareció Giovani dos Santos tras años de anonimato

“Hay que decirle que el futbol mexicano no le está haciendo un favor”: Chaco Giménez lanza dardo a Martial