Jóvenes Construyendo el Futuro: esta es la fecha para la nueva apertura de registro

El programa federal abrirá nuevamente su plataforma digital para que los beneficiarios registrados puedan postularse

El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tendrá su próxima apertura el 1 de octubre.

Esta fecha será clave para quienes ya cuentan con un registro en la plataforma digital, pues podrán postularse a un centro de trabajo y dar inicio a su capacitación laboral.

La estrategia forma parte de las acciones impulsadas por la actual administración para brindar oportunidades a los jóvenes que no estudian ni trabajan, un sector históricamente marginado en el acceso al empleo formal.

Con este esquema, miles de personas entre 18 y 29 años pueden adquirir experiencia práctica en empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales, al mismo tiempo que reciben una beca mensual y cobertura médica.

Postulación solo para quienes ya están registrados

De acuerdo con la información oficial, el proceso del 1 de octubre está dirigido exclusivamente a quienes ya completaron su registro previo en la plataforma. Para estos beneficiarios, la fecha marca el momento en el que podrán elegir entre las vacantes disponibles y vincularse con un centro de trabajo que se ajuste a su perfil e intereses.

Es importante señalar que el registro inicial en la plataforma es un requisito indispensable. Solo después de este paso se habilita la posibilidad de postularse a los centros de trabajo que participan en el programa.

Plataforma oficial para el registro

La postulación se lleva a cabo de manera digital y únicamente a través del sitio oficial: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx. En este espacio, los aspirantes pueden consultar las opciones disponibles, conocer los detalles de cada centro de trabajo y enviar su solicitud en línea.

El uso de la plataforma garantiza transparencia en el proceso y evita intermediarios, por lo que las autoridades han insistido en que todo trámite se realiza directamente en el portal, sin necesidad de gestores.

Un programa con impacto social

Desde su implementación, Jóvenes Construyendo el Futuro ha beneficiado a millones de jóvenes en todo el país. Su objetivo principal es facilitar la integración laboral, reducir la exclusión social y ofrecer herramientas que mejoren las oportunidades de empleo formal en el futuro.

Con la próxima apertura del 1 de octubre, miles de nuevos beneficiarios tendrán la oportunidad de iniciar su capacitación, lo que representa un paso más en la construcción de un perfil profesional sólido y competitivo en el mercado laboral mexicano.