Clima del 26 de septiembre en México: un vistazo detallado a las condiciones por región

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 26 de septiembre.

Pronóstico del tiempo para este 26 de septiembre

Una circulación ciclónica en niveles medios sobre el golfo de California, en interacción con el monzón mexicano y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste de México, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

Por su parte, el frente núm. 4 prevalecerá como estacionario sobre el norte y noreste del territorio nacional, en interacción con un canal de baja presión, originará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como un refrescamiento de las temperaturas en dichas regiones.

La onda tropical núm. 34 se desplazará al sur de las costas de Guerrero y Michoacán y en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y occidente del país.

Un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, originarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, divergencia y el ingreso de humedad de ambos océanos, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el centro de México.

Continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional y muy caluroso con temperaturas máximas superiores a los 40 °C en zonas de Baja California y Sonora.

Finalmente, el huracán Narda se desplazará hacia el oeste, lejos de costas nacionales; sin embargo, se mantendrá el oleaje elevado en costas del occidente y Baja California Sur.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Jueves 25 de septiembre:

Imagen de archivo de una vista general de las altas olas propiciadas por fuertes vientos en el puerto de Mazatlán. (EFE/STR)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit (oeste y norte. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Guerrero y Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Chiapas y Tabasco. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora y golfo de California. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas del occidente de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa (sur), Nayarit y Guerrero. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (centro), Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Durango, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.