México

Alistan manifestación en FGE por los 11 años de Ayotzinapa

Normalistas y familiares de los 43 desaparecidos eligieron la Fiscalía General de la República como su primer punto de encuentro

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
Relatives and friends of the
Relatives and friends of the 43 students from Ayotzinapa who disappeared in 2014 march to mark the anniversary of the students' disappearance, in Mexico City, Mexico September 24, 2025. REUTERS/Raquel Cunha

A once años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, familiares y estudiantes realizarán una protesta frente la Fiscalía General de la República (FGE) para exigir el esclarecimiento de los hechos.

La manifestación fue convocada por la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” del municipio de Ayotzinapa, Guerrero, y la cita es a las 11 am en las instalaciones de justicia.

“Convocan a la jornada de lucha Ayotzinapa 11 años de luces y sombras, a todas las organizaciones sociales, colectivos y público en general”, se lee en la invitación difundida por redes sociales.

Padres de los 43 normalistas
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y estudiantes normalistas convocan a manifestaciones para exigir justicia

Por otra parte, la tarde de este miércoles se llevó a cabo una manifestación en las inmediaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en la que los participantes dejaron mensajes en los que exigían la extradición de Tomás Zerón de Lucio, quien es exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), también señalado por la creación de la llamada verdad histórica y que actualmente se encuentra en Israel.

Los manifestantes pidieron que el gobierno mexicano acelere el proceso para que el exdirector sea entregado a las autoridades mexicanas.

Las consignas plasmadas en la sede de la SRE subrayaron la responsabilidad de esta dependencia en el avance del proceso, ya que la extradición de Zerón depende de los acuerdos diplomáticos entre México e Israel, país donde actualmente reside el exfuncionario.

Los mensajes recordaron que la colaboración internacional es indispensable para que Zerón enfrente la justicia mexicana.

Cabe recordar que en agosto de 2025, un Tribunal Colegiado ratificó la orden de aprehensión contra Tomás Zerón por los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos.

Hace 11 años el exservidor fue grabado mientras torturaba al líder de la organización criminal “Guerreros Unidos” para que declarara la presunta orden para asesinar y cremar a las 43 de Ayotzinapa.

Por ello, la SRE fue elegida como el primer punto de reunión para exigir justicia. Por otra parte, al calles y avenidas, así como monumentos de la capital ya han sido resguardados por las autoridades capitalinas para evitar que estos sean vandalizados por los manifestantes.

Finalmente, con estas acciones los manifestantes han comentado la reafirmación del compromiso para seguir pidiendo justicia y señalando las irregularidades en el proceso, además de las promesas que no se han cumplido en los gobiernos morenistas del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Temas Relacionados

AyotzinapaDesaparición forzadaFGE43 normalistasmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: arranca la novena y última gala de nominación

La novena y última gala de nominación causa tensión entre los habitantes

La Casa de los

Capturan a Marvin “N”, reo que se fugó del Reclusorio Oriente

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el preso habría saltado los techos del penal al saber parkour

Capturan a Marvin “N”, reo

CMLL revela a las luchadoras mexicanas e internacionales del Grand Prix de Amazonas 2025

Dieciséis competidoras fueron anunciadas en el programa semanal, con representantes de empresas globales y trayectorias contrastantes

CMLL revela a las luchadoras

¿Cuáles son los 4 Pueblos Mágicos más bonitos de Guanajuato, según la IA?

Un análisis de inteligencia artificial seleccionó las localidades más destacadas del estado

¿Cuáles son los 4 Pueblos

Cazzu podría iniciar una batalla legal contra Christian Nodal para conseguir la custodia absoluta de su hija Inti

Ante la ausencia del sonorense en el cumpleaños de su primogénita, la cantante argentina estaría pensando en nuevas medidas legales

Cazzu podría iniciar una batalla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Mi Niño”,

Quién es “El Mi Niño”, miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa y uno de los 26 acusados por EEUU

Detienen a hombre que transportaba más de 40 kilos de presunta metanfetamina oculta en un tractocamión en Sonora

Incautan dosis de cocaína y más de 8 mil latas de cerveza en Sonora

Así operaba la red de tráfico infantil liderada por “La Diabla”

Aseguran 1.6 millones de dólares en cocaína ocultos entre limas en la frontera

ENTRETENIMIENTO

Cazzu podría iniciar una batalla

Cazzu podría iniciar una batalla legal contra Christian Nodal para conseguir la custodia absoluta de su hija Inti

Sale a la luz desafortunado comentario de Adela Micha en vivo, se queja de patrocinador que le paga “una madre”

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 24 de septiembre: comienza la última noche de nominación

Esta es la clasificación de ‘Animales peligrosos’, película de terror y suspenso recién estrenada en cines de México

Madame Web arrasa en su estreno y lidera el ranking de películas en Prime Video México

DEPORTES

CMLL revela a las luchadoras

CMLL revela a las luchadoras mexicanas e internacionales del Grand Prix de Amazonas 2025

Jake Paul reconoce que un combate contra Canelo Álvarez está cada vez más cerca: “Es una de las peleas más grandes”

Christian Martinoli olvidó su antiamericanismo y así enalteció a Allan Saint-Maximin

CMLL confirma cartelera para Noche de Campeones, los retadores fueron elegidos por los aficionados

Otro error de Kevin Mier con Cruz Azul, afición abuchea al portero colombiano