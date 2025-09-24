Sheinbaum prevé buen cierre de la economía en México para 2025: “Reporte de agosto viene mucho mejor”

La mandataria adelantó que el cierre económico de agosto "viene mejor". (Presidencia)

Luego de abordar el tema del agua y la reforma al suministro de energía, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que la economía presentaría buenos resultados y anticipó que “el reporte de agosto viene mucho mejor”.

Luego de que la economía se contrajera 1.2 % según cifras de julio del INEGI, el peso se fortaleció respecto al dólar, por lo que proyecciones preliminares de la presidenta visualizan una mejora económica.

“El lunes tuve una reunión con Hacienda y agosto viene mucho mejor. Ellos ya tienen adelanto de la información de agosto, porque este dato que salió es de julio y agosto ya viene mucho mejor, con muchas mejores condiciones”, explicó la mandataria.

Agregó que por esa razón fue que se tomó la decisión de que el Fondo Monetario Internacional cambiara el reporte de México. “De crecer 0.2% a 1% este año. Incluso de la organización para la cooperación y el desarrollo económico, entonces es un mes especial y hay que esperar el dato oficial pero viene mucho mejor y septiembre también”. Adicional a esto, la presidenta reconoció que el consumo también aumentó de manera importante.

información en desarrollo