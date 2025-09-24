Rescatan a hombre que había trepado a letras de un supermercado en Cuernavaca

Rescatan a hombre de gran altura en Cuernavaca CRÉDITO: Especial

La tarde del 22 de septiembre, la rápida intervención de los servicios de emergencia en la colonia Lomas de la Selva de Cuernavaca permitió rescatar con vida a un hombre de 30 años que se encontraba en una situación de riesgo en lo alto del letrero de la fachada del centro comercial Mega La Selva.

La alerta, emitida por el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), movilizó a personal de Bomberos, la Policía Preventiva y la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC), quienes establecieron un perímetro de seguridad y desplegaron técnicas especializadas para garantizar la integridad del individuo.

El incidente se originó cuando ciudadanos reportaron la presencia del hombre descansando sobre la letra G del anuncio del centro comercial, lo que motivó la llamada a los números de emergencia. Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron al hombre fatigado y cubierto de polvo.

En un primer momento, intentó huir, lo que incrementó el riesgo para su vida, pero finalmente accedió a recibir ayuda tras la labor de convencimiento de los equipos de emergencia.Para efectuar el rescate, los especialistas emplearon cuerdas, arneses y un sistema de descenso por rapel, logrando bajar al hombre de manera controlada y ponerlo a salvo en la azotea del inmueble.

El sujeto subió a las letras MEGA de un supermercado Crédito: especial

Allí, paramédicos le brindaron asistencia médica inicial y, posteriormente, fue trasladado a un hospital para una valoración física y psicológica más completa.Las autoridades subrayaron la importancia de la participación ciudadana, ya que la llamada de auxilio permitió activar la respuesta en tiempo oportuno.

La SEPRAC reiteró su compromiso de ofrecer atención pronta, eficaz y con un enfoque humano ante cualquier emergencia que represente un riesgo para la población.