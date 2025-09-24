Gobierno de Sheinbaum alista sanciones a funcionarios por concesiones de agua irregulares y abre portal de denuncias

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió los avances en materia hídrica en colaboración con la Conagua. | @Presidencia

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que su administración buscará consolidar la autoridad del agua, con el propósito de regularizar el esquema de transmisiones y frenar el mercado negro de recursos hídricos.

Ante ello, la mandataria indicó que se aplicarán sanciones legales a los funcionarios responsables de otorgar concesiones de agua de forma irregular. Señaló que, en casos de reincidencia, podría recurrirse a la extinción de dominio, entre otras medidas.

Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que, actualmente se han recibido cerca de mil 100 denuncias ciudadanas relacionadas con el uso del agua. Destacó que dicho proceso es clave para regularizar las concesiones, por lo que la institución puso a disposición un portal para la atención de esta problemática.

¿Concesiones irregulares en México?

Sheinbaum Pardo señaló que se procederá contra funcionarios de gobiernos anteriores que hayan otorgado concesiones de forma irregular.

Explicó que estos casos de irregularidad deben ser reportados a la Secretaría de Anticorrupción y, si corresponden a delitos penales, se presentarán las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), incluso si ocurrieron hace varios años.

El titular de Conagua, Efraín Morales López, durante 'La Mañanera' de este 24 de septiembre. (Gobierno de México)

Añadió que se transparentará la información sobre quiénes cuentan con concesiones, y se realizarán revisiones para evitar la venta del agua o la transferencia a terceros por parte de quienes mantienen un título de concesión.

Como resultado de las investigaciones realizadas por Conagua, la institución dio a conocer que en trámites anteriores relacionados con el agua se identificaron las siguientes situaciones:

145 mil trámites rezagados.

Tres bases de datos incompatibles entre sí.

Duplicación de datos.

Trámites sin seguimiento.

Información poco confiable con los siguiente errores: sin fecha de vigencia, falsificación o duplicidad de títulos, usos diferentes de la concesión (complejo industrial, balnearios, clubes de golf y venta de pipas) y coordenadas de ubicación erróneas.

En razón de ello, se habilitó el Portal de Denuncia de Aguas Nacionales (Podan), donde los ciudadanos podrán reportar irregularidades en la administración y resguardo de cuerpos de agua nacionales como ríos, lagos, lagunas, acuíferos.

Así como en infraestructuras hidráulicas como presas y canales construidas por el Gobierno Federal, siempre que se contemplen los siguientes aspectos para su denuncia:

Pozos ilegales

Uso de agua sin titulo de concesión

Descargas de aguas residuales irregulares

Extracción ilegal de materiales pétreos

Alteración a la infraestructura sin permiso

Irregularidades en los dispositivos de medición

Ocupación de volúmenes de agua mayor al autorizado

Ocupación de bienes nacionales sin autorización