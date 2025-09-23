UNAM brinda apoyo legal a víctimas tras ataque de Lex Ashton en CCH Sur y anuncia revisión de protocolos

Un joven encapuchado agredió con una navaja a un estudiante del CCH Sur, ubicado en la colonia Jardines del Pedregal. El joven agredido murió por las heridas, el presunto responsable intento escapar, pero al verse acorralado salto de un tercer piso que le provocó fracturas en ambas piernas, posteriormente fue hospitalizado en calidad de detenido. Un trabajador del plantel también resultó herido al querer detener al agresor. FOTO: ESPECIAL CUARTOSCURO.COM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) condenó los hechos de violencia registrados la tarde del 22 de septiembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH Sur), donde un estudiante mató a un compañero e hirió a un trabajador.

En un comunicado, la máxima casa de estudios informó que mantiene contacto directo con las familias de las víctimas para expresar sus condolencias, brindar acompañamiento legal y ofrecer respaldo permanente durante este periodo.

“La UNAM continuará cerca de las familias, brindándoles apoyo y acompañamiento legal, así como la asistencia necesaria en estos difíciles momentos”, señaló la institución al dar a conocer su postura.

(Captura de pantalla)

La universidad también dio una actualización sobre el estado de salud del trabajador universitario que resultó herido durante los hechos e informó que se encuentra fuera de peligro y ya fue dado de alta, aunque no dio detalles sobre su identidad ni la función que desempeña en el Colegio.

La institución confirmó que el presunto agresor, identificado como alumno del plantel, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Como parte de las acciones inmediatas, la UNAM suspendió las clases en el plantel Sur del CCH para permitir el curso de las investigaciones, proteger la integridad de la comunidad universitaria y facilitar el trabajo de las instancias ministeriales, sin precisar por cuánto tiempo.

El posible agresor continuó su huida y, al ver que le daban seguimiento, subió a un edificio y se lanzó, motivo por el cual resultó con fracturas en ambas piernas y fue trasladado a un hospital. (IG/momazos_cch_sur)

La universidad añadió que se revisarán los protocolos internos en materia de prevención y protección, y convocó a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario para analizar las medidas y fortalecer la seguridad.

“La UNAM reitera su rechazo a todo tipo de violencia y exhorta a la construcción conjunta de una comunidad universitaria en donde prevalezcan la paz, el respeto y la seguridad”, finalizó el comunicado.

¿Qué ocurrió en el CCH Sur?

De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, los hechos ocurrieron en el estacionamiento del CCH Sur durante la tarde del 22 de septiembre. Lex Ashton, estudiante de 19 años, agredió con arma blanca a su compañero Jesús Israel, de 16 años, quien falleció en el lugar a consecuencia de las lesiones.

Durante el ataque también resultó herido Armando “N”, trabajador del plantel, quien intentó intervenir y fue alcanzado por el agresor. El empleado fue trasladado a un hospital.

Testigos señalaron que, tras la agresión, Lex Ashton huyó por las instalaciones del colegio y al verse perseguido por profesores y personal, subió corriendo al edificio IM dentro del campus y se arrojó desde el segundo piso. Este salto le provocó fracturas en ambas piernas, por lo que fue ingresado en un hospital bajo custodia policiaca.

El plantel fue desalojado luego del incidente para salvaguardar la integridad de estudiantes y trabajadores y facilitar la llegada de autoridades de emergencia.

El posible agresor continuó su huida y, al ver que le daban seguimiento, subió a un edificio y se lanzó, motivo por el cual resultó con fracturas en ambas piernas y fue trasladado a un hospital. (X/@vialhermes)

Fiscalía abre investigación

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio calificado y lesiones, y confirmó que el presunto agresor, Lex Ashton, se encuentra bajo custodia y atención médica.

La fiscalía subrayó que las primeras autoridades en intervenir fueron las propias instancias universitarias, en cumplimiento de la autonomía que rige la vida interna en la UNAM. De acuerdo con el reporte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no pudo ingresar al plantel durante los hechos, y solo intervinieron directamente tras la entrega formal del agresor por parte del personal universitario.

Tanto la Fiscalía como la SSC informaron la ejecución de los protocolos de seguridad en coordinación con la universidad, y confirmaron el resguardo del joven atacante al momento de trasladarlo al hospital.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, condenaron los hechos, manifestaron su solidaridad con la comunidad universitaria y resaltaron la importancia de dar seguimiento a las víctimas y garantizar la rendición de cuentas.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, lamentó el ataque e hizo un llamado a esclarecer los hechos y ofrecer pleno acompañamiento a las familias.

¿Quién es Lex Ashton?

Estas son otras publicaciones del presunto agresor en CCH Sur. (Facebook/Lex Ashton)

Lex Ashton fue identificado por autoridades y registros del plantel como el presunto responsable de la agresión registrada en el CCH Sur. Se trata de un estudiante de 19 años.

Previo al ataque, Lex Ashton realizó publicaciones en redes sociales donde mostró imágenes de diferentes objetos asociados al caso. Entre ellos destacan una sudadera negra con la palabra “Bloodbath”, una guadaña, navajas y un cubrebocas con dibujo de calavera.

Fotografías de estos objetos y de él mismo circularon en redes sociales después de la agresión y fueron verificadas al coincidir con los materiales y vestimenta hallados durante su detención.

El perfil de Facebook fue creado a principios de mes, ya que la imagen de portada cambió el 5 de septiembre a las 12:34 a. m. La ilustración muestra una calavera con sombrero y la leyenda en español: “Dios me mandó para empeorar la mierda”. Esta imagen corresponde a una obra de Matt Bailey publicada en X hace tres años.

De acuerdo con la revisión de su perfil digital, la cuenta utilizada por el estudiante estuvo activa horas antes del ataque y mostró mensajes y publicaciones con referencias violentas. Una de ellas, realizadas al mediodía, decía: “Escoria como yo tiene la misión de recoger la basura”.