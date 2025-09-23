México

Proponen condecorar a Sergio Ángel Soriano, policía que auxilió a Alicia y su nieta en explosión de Iztapalapa

El Congreso capitalino impulsa un reconocimiento para Sergio Ángel Soriano Buendía, quien llevó al IMSS a una menor de 2 años tras el siniestro bajo el Puente de la Concordia

Por Merary Nuñez

CRÉDITO: Jovani Pérez | Infobae
CRÉDITO: Jovani Pérez | Infobae México

Desde el Congreso de la Ciudad de México se propuso que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) a entregue al oficial Sergio Ángel Soriano Buendía las condecoraciones de policía distinguido del mes al mérito policial social y al valor policial.

La iniciativa fue presentada por la legisladora Cecilia Vadillo Obregón, miembro de la bancada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), durante su intervención resaltó que el actual cuerpo policial “Es cada vez más honesto y preparado, ejemplo de ello es el oficial segundo Sergio Ángel Soriano Buendía... a quien le dedicamos ese punto de acuerdo para honrar su valor, quien encarna lo mejor de nuestra policía”.

De acuerdo con la diputada, el marco jurídico con el que sustenta esta propuesta, existe la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, que faculta al Consejo Ciudadano para promover reconocimientos, asimismo, precisó que existe el reglamento del servicio de Carrera de la Policía de Proximidad “Que establece que las condecoraciones y estímulo son un derecho del personal policial”.

Un policía honesto y preparado

Sergio Ángel Soriano Buendía es
Sergio Ángel Soriano Buendía es llamado el 'Ángel de la CDMX'. (Infobae México / Jovani Pérez)

El pasado miércoles 10 de septiembre, debajo del Puente de la Concordia, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, una pipa de gas volcó, el impacto provocó una fuga de gas y explotó.

El impacto dejó alcanzó a más de 90 personas y 32 vehículos, las consecuencias han sido inminentes, con más de 25 fallecidos, personas heridas por las quemaduras.

Una de las historias de las historias que ha conmocionado al país, es la de la señora Alicia Matías Teodoro, quien se encontraba trabajando cuando las llamas la alcanzaron a ella y su nieta.

Matías Teodoro, arriesgó su vida para salvar a su nieta, uso su cuerpo como escudo para proteger de las llamas a su nieta Azulet.

En medio de este caos, el oficial segundo, Sergio Ángel Soriano Buendía, auxilió a la señora y su nieta quitándoles la ropa que aún seguía en llamas.

Para Multimedios, Soriano narró su intervención aquel fatídico día: “Escucho la explosión, siento el calor que pasa encima de mi cabeza y gritos de las personas (...) corro hacia la explosión y veo a una persona, una mujer totalmente quemada (...) y su nieta”.

El oficial fue hacia la menor de dos años, la tomo de los brazos de la señora Alicia se montó en la motocicleta de su cuñado y juntos la llevaron a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En 2015, el oficial fue
En 2015, el oficial fue ascendido en reconocimiento a su integridad. (@SSS_CDMX, X)

En 2015, durante un recorrido de vigilancia en el estacionamiento de una tienda departamental en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, Soriano Buendía encontró una bolsa que contenía 42 mil 572 pesos.

El oficial devolvió la bolsa a su dueño y explicó ante medios de comunicación que esta cantidad equivalía a su salario de un año “pero mi madre me inculcó principios. Nunca he tomado lo que no es mío y nunca lo haré”.

La acción de Soriano, que contrastó con la opinión general sobre la policía, también desafió estereotipos y le permitió obtener el ascenso a oficial segundo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.

